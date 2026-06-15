APRIL fait de ChatGPT un nouveau canal de distribution pour l'assurance

PARIS, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- APRIL annonce le lancement de son application APRIL Moto dans ChatGPT d'OpenAI et devient l'un des premiers acteurs de l'assurance à permettre l'accès à un tarif personnalisé directement au sein d'une conversation avec une intelligence artificielle.

Cette innovation ouvre un nouveau chapitre dans la distribution de l'assurance. Désormais, un utilisateur peut obtenir un tarif personnalisé simplement en échangeant avec ChatGPT, sans formulaire complexe ni parcours de souscription traditionnel.

L'application APRIL Moto dialogue avec l'utilisateur, recueille les informations nécessaires concernant son véhicule, son profil et ses besoins de couverture, puis interroge en temps réel les moteurs de tarification d'APRIL Moto afin de calculer un tarif personnalisé correspondant à sa situation. L'utilisateur peut ensuite poursuivre son parcours et finaliser sa souscription en quelques clics.

Alors que la plupart des expériences conversationnelles se limitent aujourd'hui à fournir de l'information ou des estimations, l'application APRIL Moto donne accès à un tarif fondé sur les conditions réelles de souscription.

Avec ce lancement, APRIL ouvre un nouveau canal de distribution complémentaire de son réseau de courtiers, de son site web, des comparateurs et du téléphone. Le groupe accompagne ainsi l'évolution des usages, dans un contexte où les interfaces conversationnelles s'imposent progressivement comme un point d'entrée naturel vers les services et les décisions d'achat.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'innovation menée par APRIL depuis plusieurs années afin de rendre l'assurance plus simple, plus accessible et plus fluide. Après avoir modernisé ses infrastructures technologiques et déployé de nombreux usages de l'intelligence artificielle au service de ses collaborateurs, de ses partenaires et de ses clients, le groupe franchit aujourd'hui une nouvelle étape en faisant de l'IA un canal de distribution à part entière.

Leader européen du courtage en assurance, APRIL poursuit ainsi son ambition d'anticiper les évolutions du marché et de proposer à ses clients des expériences toujours plus simples, plus rapides et plus personnalisées.

« Les interfaces conversationnelles sont en train de transformer la façon dont les consommateurs accèdent à l'information et prennent leurs décisions. Demain, de nombreux parcours d'assurance commenceront par une conversation. Avec APRIL Moto dans ChatGPT, nous ouvrons un nouveau canal de distribution qui vient enrichir notre écosystème de partenaires et de courtiers. L'innovation n'a de valeur que lorsqu'elle simplifie la vie des clients tout en renforçant la qualité de l'accompagnement qui leur est proposé. » Éric Maumy, Président d'APRIL.

À propos d'APRIL

APRIL est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 30 000 courtiers partenaires dans le monde. Les 3 300 collaborateurs d'APRIL ont l'ambition de proposer à leurs clients et partenaires – particuliers, professionnels et entreprises – une expérience remarquable alliant le meilleur des relations humaines et de la technologie, en santé et prévoyance des particuliers, professionnels et TPE, en assurance des emprunteurs, en santé internationale, en dommages de niches et en gestion de patrimoine. APRIL ambitionne de devenir un acteur digital, omnicanal et agile, champion de l'expérience client et leader sur ses marchés tout en s'engageant sur les enjeux de Responsabilité Sociétale structurés au sein de sa démarche Oxygen. Le groupe APRIL opère dans 25 pays et a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 907 M€. www.april.com

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