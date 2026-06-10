Arclin et BSST font avancer la protection de nouvelle génération pour la neutralisation des explosifs avec sa nouvelle combinaison de déminage intégrant la technologie Kevlar® EXO™

Cette combinaison de déminage légère offre une protection avancée contre les éclats tout en allégeant la charge de travail de l'opérateur

ALPHARETTA, Géorgie, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Arclin, une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux, annonce aujourd'hui sa collaboration avec BSST, un fabricant de combinaisons anti-explosifs et de gilets pare-balles, pour la mise au point d'une combinaison de neutralisation des explosifs (NEDEX) de nouvelle génération intégrant la technologie de fibre d'aramide Kevlar® EXO™. Conçue pour soutenir les opérations de lutte contre les menaces d'explosion dans certains des environnements les plus difficiles au monde, cette nouvelle combinaison allie une protection avancée contre les éclats avec un poids nettement réduit, afin d'améliorer la mobilité, l'endurance et les performances opérationnelles.

Image of BSST’s next-generation explosive ordnance disposal (EOD) suit featuring Kevlar® EXO™ aramid fiber technology.

La combinaison anti-explosifs certifiée intègre le tissu Kevlar® EXO™, ainsi que l'architecture de conception exclusive de BSST et les technologies Kevlar®. Conçue pour répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs finaux et à l'engagement indéfectible de BSST en faveur de l'innovation, cette combinaison offre une solution légère sans pour autant compromettre la protection contre les menaces liées aux fragments d'explosifs.

Avec un poids d'environ 30 kg (66 livres), ce système pèse environ 15 % de moins que de nombreuses combinaisons NEDEX classiques, dont le poids peut dépasser 35 kg (77 livres). La réduction du poids contribue à améliorer le confort de l'opérateur et la maniabilité lors de missions de longue durée, tout en garantissant le niveau élevé de protection requis pour faire face aux menaces liées aux explosifs.

« Les démineurs interviennent dans des environnements où chaque décision compte et où chaque kilo transporté peut avoir une incidence sur leurs performances », déclare Steven LaGanke, responsable mondial du segment Défense chez Arclin. « Notre collaboration avec BSST montre comment les innovations en science des matériaux peuvent contribuer à faire évoluer les solutions de protection individuelle vers des équipements plus légers, plus maniables et mieux adaptés aux besoins en constante évolution des professionnels de la sécurité et de la défense d'aujourd'hui. » « Le Kevlar® EXO™ CoreMatrix™ a été conçu pour repousser les limites en matière de protection contre les éclats, et nous sommes ravis de voir qu'il contribue à la mise en place de la prochaine génération de protections contre les engins explosifs. »

BSST a choisi le Kevlar® EXO™ dans le cadre de ses efforts visant à identifier des matériaux de pointe capables d'offrir des performances améliorées pour les opérations NEDEX modernes. Ce projet a été mené par l'équipe technique de BSST et s'est appuyé sur une vaste expertise en matière d'ingénierie des combinaisons anti-explosion et de technologies de protection.

« Ce lancement marque une étape importante dans l'évolution de la protection contre les engins explosifs », déclare Heiko Baumann, directeur technique R&D chez BSST. « En associant notre expertise en matière de conception de combinaisons de déminage aux performances de pointe du Kevlar® EXO™, nous avons mis au point une solution qui répond à l'un des défis les plus persistants du secteur : réduire le poids tout en conservant le niveau de protection dont dépendent les opérateurs. Nous sommes fiers de présenter cette innovation à la communauté mondiale de la défense et de la sécurité. »

La nouvelle combinaison de déminage est prête à être déployée à l'international et est en cours de commercialisation sur les principaux marchés d'Europe et d'Asie.

Arclin et BSST présenteront cette combinaison lors du salon Eurosatory 2026, qui se tiendra du 15 au 19 juin au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte, à Paris, en France. Les visiteurs peuvent se rendre sur le stand H319 d'Arclin, dans le hall 5, pour en savoir plus sur le Kevlar® EXO™ et les technologies qui contribuent à façonner l'avenir de la protection individuelle.

À propos d'Arclin

Arclin est une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits techniques et de matériaux spécialisés destinés aux secteurs de la construction, de l'agriculture, des infrastructures de transport, de la protection contre les intempéries et les incendies, de l'industrie pharmaceutique, de la nutrition, de l'électronique, du design et à d'autres industries. Basée à Alpharetta, en Géorgie, Arclin dispose de bureaux et de sites de production en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie, et sert des clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.arclin.com.

À propos de BSST

Basée à Nellingen, en Allemagne, BSST est un développeur de systèmes de protection balistique de pointe destinés à des clients issus des secteurs public, militaire et industriel. La société est spécialisée dans la fabrication sur mesure de gilets pare-balles, du prototype à la production en série à grande échelle, en utilisant des solutions modulaires de protection balistique souples et rigides. Sa dernière innovation est une combinaison moderne de déminage offrant une protection élevée contre les explosions et les éclats, composée de matériaux ignifuges, dotée d'un système de communication intégré et proposant des options supplémentaires telles que le refroidissement corporelle, la transmission vidéo et des équipements adaptés à chaque mission.