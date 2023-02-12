Arctech повышает энергетическую независимость Литвы

КРЕТИНГА, Литва, 13 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Arctech, ведущий мировой поставщик решений солнечных трекеров, опорных конструкций с фиксированным углом и крышных конструкцийBIPV, объявила о заключении сделки на поставку трекеров SkyLine мощностью 78,8 МВт датскому застройщику проектов возобновляемой энергетики European Energy в Литве, что стало первым шагом компании в этой стране, а также достижение портфеля проектов в 400 МВт в регионе. European Energy разрабатывает, строит и эксплуатирует ветряные и солнечные электростанции по всему миру. С момента своего основания в 2004 году эта креативная компания, способствующая "зеленому" переходу, построила 2 ГВт ветряных и солнечных фотоэлектрических электростанций.

SkySmart adopted in the La Nava project in Spain

Проект расположен в Кретинге, Литва, где находится один из центров солнечной энергетики страны. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, на конец 2020 года в этой балтийской стране было зафиксировано 148 МВт установленной солнечной энергии. Страна в значительной степени зависит от импорта энергоносителей. План по достижению энергетической независимости к 2050 году предусматривает широкомасштабное внедрение возобновляемых источников энергии.

В феврале 2022 года, правительство Литвы приняло решение увеличить бюджет на 2022 год на €35 миллионов, после того как начальные этапы программы показали большой успех среди домовладельцев.

С момента выхода на европейский рынок в 2013 году компания Arctech укрепила свою клиентскую базу благодаря надежному обслуживанию и передовым технологическим инновациям. В настоящее время компания установила хорошие отношения с всемирно известными партнерами в Европе, включая Enel, Lightsource BP, Metka, EDF, Solek, Juwi и Baywa.

Продукт, получивший заслуженную сделку SkyLine - это фирменный продукт компании Arctech, обладающий отличной адаптацией к рельефу, SkyLine может работать на уклонах Север/Юг до 20%. Оснащенный интеллектуальным блоком управления AI, разработанным компанией Arctech, SkyLine может значительно увеличить выходную мощность за счет эффективного устранения затенения . Между тем, система слежения обеспечивает стабильную работу в суровых погодных условиях благодаря тому, что ее конструкция была отрегулирована на основе данных испытаний в аэродинамической трубе.

В 2017 году компания Arctech также заключила важную сделку систем слежения для одного из трех солнечных проектов мощностью 50 МВт на аукционе, проведенном испанским правительством. Проект La Nava площадью 80,55 га расположен между городами Альмодовар-дель-Кампо и Пуэртольяно, в провинции Сьюдад-Реаль (Испания). На солнечной электростанции используется система отслеживания Arctech 2P SkySmart и 147 378 двусторонних модуля. Объект введен в эксплуатацию в 2019 году, генерирует 90 ГВтч электроэнергии в год и поставляет достаточно чистой энергии для питания 36 000 домохозяйств, компенсируя 90 000 тонн выбросов углекислого газа (CO2) в год.

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