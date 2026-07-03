Arctech: Impulsando la transición energética de Europa con soluciones innovadoras y alianzas estratégicas

- Arctech deataca en Intersolar Europe 2026: Impulsando la transición energética de Europa con soluciones innovadoras y alianzas estratégicas

MUNICH, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, líder mundial en seguimiento solar y soluciones inteligentes para energía presentó sus tecnologías integradas en Intersolar Europe 2026 en Múnich. La compañía destacó su ecosistema "Tracker+", diseñado para para dar respuesta a las necesidades de la transición energética en Europa.

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A medida que Europa amplía su despliegue de energías renovables, los proyectos solares se enfrentan a terrenos cada vez más complejos, limitaciones en la disponibilidad del suelo y escenarios de aplicación más diversos. En este contexto, Arctech demostró cómo sus soluciones integradas ofrecen mayor adaptabilidad, eficiencia y rendimiento durante todo el ciclo de vida de los proyectos.

Soluciones desarrolladas para el mercado europeo

Para responder a los desafíos que plantean los terrenos montañosos de Europa, las regiones con fuertes vientos y nevadas, y las condiciones meteorológicas variables, el ecosistema "Tracker+" de Arctech ofrece soluciones específicamente adaptadas para proyectos utility-scale y aplicaciones agrivoltaicas. La cartera presentada incluye:

SkyLine II: sistema de seguimiento inteligente "All Terrain" para terrenos complejos, que ofrece adaptabilidad a terrenos montañosos e irregulares a la vez que facilita la instalación y proporciona estabilidad estructural a largo plazo.

SkySmart II: seguidor sola avanzado 2P con protección inteligente contra el viento y optimización de seguimiento mediante IA, que mejora la seguridad del sistema y el rendimiento energético.

Star Shine: robot de limpieza autónomo diseñado para optimizar el rendimiento de operación y mantenimiento y minimizar las pérdidas por suciedad.

SkyFlex: Un sistema de montaje de cables que mejora la eficiencia de la instalación y reduce la tensión estructural.

Trayectoria comprobada en Europa

Las soluciones de Arctech se han implementado en mercados europeos clave, incluyendo un proyecto de 342 MW y otro de 67 MW en Rumanía, un proyecto de 266 MW en Grecia y un proyecto de 52 MW en Polonia, demostrando la capacidad de la compañía para adaptarse a diferentes tipos de terreno, marcos regulatorios complejos y exigentes condiciones climáticas.

Nuevos proyectos refuerzan la expansión internacional de Arctech

Durante la exposición, Arctech anunció la firma de nuevos proyectos por un total de 132 MW en Turquía y Zambia, extendiendo así sus probadas capacidades de ingeniería a mercados emergentes.

Innovación y verificación de productos en condiciones reales en Europa

La compañía también puso en valor su Arctech Verification Base (AVB) en Puertollano, España. Este centro de verificación AVB respalda el rendimiento de los productos en condiciones ambientales europeas reales, impulsando la innovación continua en I+D y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades locales.

"Europa se encuentra en un momento decisivo de su transición energética, en el que el desarrollo de proyectos solares avanza hacia terrenos más complejos y escenarios de aplicación más diversos", declaró Cai Hao, presidente de la compañía"Arctech se compromete a apoyar esta transformación ofreciendo soluciones de energía y seguimiento solar fiables, inteligentes y adaptables creando valor a largo plazo para sus socios en toda la región".

Acerca de Arctech

Para más información sobre Arctech, visite: https://en.arctechsolar.com/

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