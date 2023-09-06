Arctech поставляет 240 МВт солнечных трекинговых систем для проекта солнечной энергетики в Узбекистане

News provided by

Arctech

06 Sep, 2023, 23:25 ET

ТАШКЕНТ, Узбекистан, 7 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Arctech, являющаяся ведущий мировой поставщик солнечных трекеров, каркасов солнечных батарей и встраиваемых в бифотоэлектрическихздание фотоэлектрических системустройств (BIPV), подписала контракт с China Energy Engineering Corporation Limited (CEEC) на поставку солнечных трекеров мощностью 240 МВт для проекта солнечной электростанции в Ташкентской области Узбекистана. Это уже третий проект, выигранный компанией Arctech в Узбекистане. В числе предыдущих проектов - установка солнечных батарей мощностью 1 ГВт в Кашкадарьинском вилояте и Буксоро, а также проект мощностью 500 МВт в Шерабаде.Это, несомненно, еще один значительный прогресс в успешном развитии компании Arctech в Узбекистане.

В данном проекте будет использоваться система солнечных трекеров SkyLine II. Она имеет пятиугольную торсионную трубку и синхронный многоточечный приводной механизм. SkyLine II – один из немногих по-настоящему жестких 1P-трекеров в отрасли. Конструкция не только упрощает систему, оснащая ее более широкими возможностями изгиба и крутящего движения, но и обеспечивает высочайшую устойчивость при любых наклонах при слежении. Благодаря такой конструкции пролет постов дополнительно увеличивается, что позволяет сократить количество постов более чем на 30%, при этом на один МВт приходится менее 180 постов, что, соответственно, снижает стоимость работ по инженерному обеспечению строительства примерно на 2%.

Инновационный механизм "мультипривод". Эти жесткие трекеры могут безопасно складываться горизонтально, что крайне важно для снижения давления ветра на новые крупноформатные модули и предотвращения растрескивания и расслоения. Жесткие трекеры также позволяют увеличить порог скорости ветра и, таким образом, расширить рабочий диапазон скоростей ветра. Оптимизация параметров укладки также позволяет предотвратить потери энергии и в значительной степени увеличить выработку и доход от электроэнергии.

В настоящее время более 85% электроэнергии, потребляемой в Узбекистане, обеспечивается за счет угля и природного газа, а большая часть природного газа поставляется Россией. Для решения проблемы нехватки энергии и снижения зависимости от ископаемых источников энергии правительство Узбекистана в последние годы стимулировало развитие возобновляемой энергетики. Страна планирует увеличить установленную мощность солнечной энергетики на 5 ГВт к 2030 году.

На этот раз компания Arctech, являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков солнечных трекеров, совершила очередной прорыв в Узбекистане и даже на центральноазиатском рынке. Благодаря своим предыдущим проектам компания Arctech завоевала признание в Центральной Азии владельцев высококачественной продукции и инновационных технологий, что также является причиной того, что компания Arctech продолжает выигрывать заказы на солнечные трекеры.

SOURCE Arctech

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