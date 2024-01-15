Arctech подключает 400 МВт сети для флагмана солнечной энергетики CEEC в Узбекистане

Arctech подключает сеть мощностью 400 МВт для флагманского проекта CEEC в области солнечной энергетики в Узбекистане

ТАШКЕНТ, Узбекистан, 15 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Arctech, крупнейший поставщик солнечных трекеров, заключивший более 3 ГВт контрактов в Узбекистане, ГВТ объявил, что его одноосевые трекеры SkyWings позволили 27 декабря 2023 г. осуществить плановое подключение к сети первой фазы в объеме 400 МВт проекта в области солнечной энергетики компании China Energy Engineering Group (CEEC) на 1 ГВт.

Arctech Enables Grid Connection of 400MW for CEEC’s Solar Flagship in Uzbekistan’s Renewables Breakthrough

Располагая богатыми солнечными ресурсами, соответствующими 97 % потенциала возобновляемых источников энергии, Узбекистан стал инициатором амбициозной стратегии энергетического перехода ради достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Являясь одним из крупнейших партнеров Узбекистана по развитию инфраструктуры с инвестициями в зеленый сектор в объеме свыше $8,1 миллиардов, проект CEEC служит наглядным доказательством новой эры прорывных технологий в области возобновляемых источников энергии.

Проект CEEC, использующий ведущие в отрасли трекеры Arctech, способные выдерживать частые песчаные бури и сухой климат Узбекистана, знаменует собой монументальную веху в качестве крупнейшей солнечной установки в Центральной Азии. После полного ввода в эксплуатацию проект мощностью 1 ГВт будет генерировать 2,4 миллиарда кВт в год, создавая при этом 1 600 локальных рабочих мест.

Церемония подключения к сети, которую посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнула приверженность Узбекистана по ускорению перехода к новой энергетике и использованию своего богатого солнечного потенциала с использованием возможностей, которые ей предоставляют такие партнеры как Arctech.

Отметив завершение своего третьего проекта в Узбекистане в 2023 году, Arctech зарекомендовала себя как ценного долгосрочного партнера, предоставляющего решения в области солнечного трекинга и модульных систем для серии проектов на территории страны с объемом подписанных контрактов на 3 ГВт. Проверенная на практике технология Arctech оптимизирована для суровых условий эксплуатации, позволит Узбекистану реализовать свои амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии.

По мере того, как экономика Узбекистана продолжает открываться для иностранных партнеров, китайские компании, такие как CEEC, начинают играть все более важную роль в создании мощностей в сфере возобновляемых источников энергии. Обладая богатыми солнечными ресурсами, партнерства в таких областях как передача технологий и обучение персонала, прокладывают дорогу к более устойчивому будущему на предстоящие десятилетия.

Данный эпохальный проект символизирует углубление сотрудничества между Китаем и Центральной Азией в построении зеленой инфраструктуры вместе с инициативой «Один пояс – один путь». Китайские компании готовы поделиться опытом, технологиями и инвестициями, чтобы ускорить реализацию амбициозных планов Узбекистана по энергетическому переходу.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2312888/Arctech_Enables_Grid_Connection_400MW_CEEC_s_Solar_Flagship_Uzbekistan_s_Renewables.jpg