Arctech подключает 400 МВт сети для флагмана солнечной энергетики CEEC в Узбекистане

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Arctech

15 Jan, 2024, 00:56 ET

Arctech подключает сеть мощностью 400 МВт для флагманского проекта CEEC в области солнечной энергетики в Узбекистане

ТАШКЕНТ, Узбекистан, 15 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Arctech, крупнейший поставщик солнечных трекеров, заключивший более 3 ГВт контрактов в Узбекистане, ГВТ объявил, что его одноосевые трекеры SkyWings позволили 27 декабря 2023 г. осуществить плановое подключение к сети первой фазы в объеме 400 МВт проекта в области солнечной энергетики компании China Energy Engineering Group (CEEC) на 1 ГВт.

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Arctech Enables Grid Connection of 400MW for CEEC’s Solar Flagship in Uzbekistan’s Renewables Breakthrough
Arctech Enables Grid Connection of 400MW for CEEC’s Solar Flagship in Uzbekistan’s Renewables Breakthrough

Располагая богатыми солнечными ресурсами, соответствующими 97 % потенциала возобновляемых источников энергии, Узбекистан стал инициатором амбициозной стратегии энергетического перехода ради достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Являясь одним из крупнейших партнеров Узбекистана по развитию инфраструктуры с инвестициями в зеленый сектор в объеме свыше $8,1 миллиардов, проект CEEC служит наглядным доказательством новой эры прорывных технологий в области возобновляемых источников энергии.

Проект CEEC, использующий ведущие в отрасли трекеры Arctech, способные выдерживать частые песчаные бури и сухой климат Узбекистана, знаменует собой монументальную веху в качестве крупнейшей солнечной установки в Центральной Азии. После полного ввода в эксплуатацию проект мощностью 1 ГВт будет генерировать 2,4 миллиарда кВт в год, создавая при этом 1 600 локальных рабочих мест.

Церемония подключения к сети, которую посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнула приверженность Узбекистана по ускорению перехода к новой энергетике и использованию своего богатого солнечного потенциала с использованием возможностей, которые ей предоставляют такие партнеры как Arctech.

Отметив завершение своего третьего проекта в Узбекистане в 2023 году, Arctech зарекомендовала себя как ценного долгосрочного партнера, предоставляющего решения в области солнечного трекинга и модульных систем для серии проектов на территории страны с объемом подписанных контрактов на 3 ГВт. Проверенная на практике технология Arctech оптимизирована для суровых условий эксплуатации, позволит Узбекистану реализовать свои амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии.

По мере того, как экономика Узбекистана продолжает открываться для иностранных партнеров, китайские компании, такие как CEEC, начинают играть все более важную роль в создании мощностей в сфере возобновляемых источников энергии. Обладая богатыми солнечными ресурсами, партнерства в таких областях как передача технологий и обучение персонала, прокладывают дорогу к более устойчивому будущему на предстоящие десятилетия.

Данный эпохальный проект символизирует углубление сотрудничества между Китаем и Центральной Азией в построении зеленой инфраструктуры вместе с инициативой «Один пояс – один путь». Китайские компании готовы поделиться опытом, технологиями и инвестициями, чтобы ускорить реализацию амбициозных планов Узбекистана по энергетическому переходу.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2312888/Arctech_Enables_Grid_Connection_400MW_CEEC_s_Solar_Flagship_Uzbekistan_s_Renewables.jpg

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