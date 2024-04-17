Ascendion 在 2024 年供應商研討會上獲得 Ally Financial 創新大獎

Ascendion 成為首家獲得該獎項的公司，憑藉提供創新技術解決方案和軟件工程方面的積極成果而受到表彰。

Ally 的供應商研討促進與少數族裔企業的合作關係。

美國北卡羅來納州莎樂2024年4月18日 /美通社/ -- 領先的人工智能優先軟件工程服務供應商 Ascendion，今日獲 Ally 頒發的供應商多元化：創新奬。Ally 是擁有美國全國最大型全數碼化銀行的數碼金融服務公司（紐約證券交易所代碼：ALLY）。Ascendion 憑藉為 Ally 提供行業領先的創新解決方案、促進牢固的合作關係，以及透過軟件工程工作推動積極成果等方面的卓越表現而受到表彰。

Ally 首次頒發創新獎，這奬項是專門頒發給在業界領先創新解決方案方面表現卓越的供應商。Ascendion 為 Ally 提供了一整套全面的服務，包括雲端啟用、應用現代化、平台和數據軟件工程，以及先進的人工智能技術。

Ascendion 行政總裁 Karthik Krishnamurthy 表示：「Ally 的認可強調了我們的信念，即在數碼經濟中取得成功需要最好的想法。Ascendion 很高興能與 Ally 合作，將我們在數碼工程方面的專業知識和觀點用於服務 Ally 的客戶和社群，同時展示我們對建立未來勞動力的堅定承諾。」

Ascendion 在 Ally 的供應商研討會上接受正式表彰。該研討會加強了與企業的關係，並鼓勵為 Ally 的所有合作夥伴創造經濟價值、流動性和包容性的未來。

Ally 採購總監 John Sack 表示：「Ally 致力透過與多元化的供應商建立和維護互利合作關係，推動具包容性和可持續發展的市場。Ascendion 藉著價值工程方法為，提供具創意的解決方案和多元化的觀點，幫助 Ally 實現我們的業務目標。」

關於 Ascendion

Ascendion 是一家領先的人工智能優先軟件工程服務提供商。我們的應用型人工智能、軟件工程、雲端、數據、體驗設計和人才轉型能力，讓全球 2000 家客戶加速創新。Ascendion 的總部設於美國新澤西州。除了遙距/混合式工作的員工外，我們在美國、印度和墨西哥亦設有 30 個辦事處。我們致力透過具包容性的員工團隊、對社區的服務，以及充滿活力的企業文化，建立以生成式人工智能驅動的技術。如需更多資訊，請前往 www.ascendion.com。

關於 Ally Financial

Ally Financial Inc.（紐約證券交易所代碼：ALLY）是一家金融服務公司，擁有美國全國最大型的全數碼化銀行和領先的汽車融資業務，以「做正確的事」為使命，致力於成為客戶和社區的堅定盟友。該公司通過提供全面的線上銀行服務（包括存款、樓宇按揭和信用卡產品），以及證券經紀和投資諮詢服務，服務約 1,100 萬客戶。該公司亦擁有強大的企業融資業務，為股權投資者和中間市場公司提供資金，並提供汽車融資和保險服務。如需更多資訊，請到訪 www.ally.com。

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