Ascendion 在 2024 年供应商研讨会上荣获 Ally Financial 创新奖

Ascendion 是第一个荣获此殊荣的公司，因其在提供创新技术解决方案和利用软件工程实现积极成果方面的卓越表现而受到表彰。

Ally 的供应商研讨会促进了与少数民族企业的关系。

北卡罗来纳州夏洛特2024年4月17日 /美通社/ -- 人工智能优先软件工程服务领先提供商 Ascendion 荣获 Ally 颁发的"供应商多元化：创新奖"，Ally 是一家数字金融服务公司，拥有全美规模最大的全数字银行（纽约证券交易所代码：ALLY）。Ascendion 因其在为 Ally 提供行业领先的创新解决方案、促进稳固的合作伙伴关系，以及通过软件工程工作推动实现积极成果方面的卓越表现而受到表彰。

Ally 首次将此创新奖颁发给在行业领先的创新解决方案方面表现优异的供应商。Ascendion 为 Ally 提供了一套全面的服务，其中包括云支持、应用现代化、平台和数据软件工程以及先进的人工智能技术。

Ascendion 首席执行官 Karthik Krishnamurthy 表示："Ally 的认可突显了我们的信念，即数字经济离不开巧思创意。Ascendion 十分高兴能与 Ally 合作，运用我们的数字工程专业知识和视角服务 Ally 的客户与社区，同时展示我们为未来建设员工队伍做出的坚定承诺。"

Ascendion 在 Ally 供应商研讨会上正式获得认可。该研讨会进一步加强了与企业的关系，鼓励为 Ally 的所有合作伙伴创造经济价值、灵活性和打造包容性未来。

Ally 首席采购官 John Sack 表示："Ally 致力于与多元化供应商建立并维持互惠互利的合作伙伴关系，从而推动建立具有包容性和可持续性的市场。Ascendion 以价值工程方法为支撑，提供创新解决方案和多元化视角，帮助 Ally 实现业务目标。"

关于 Ascendion

Ascendion 是人工智能优先软件工程服务的领先提供商。我们借助人工智能、软件工程、云、数据、体验设计和人才转型能力，加速全球 2000 强客户的创新。Ascendion 总部位于新泽西州。除了远程/混合工作模式团队，我们还在美国、印度和墨西哥设有 30 个办事处。我们致力于开发由生成式人工智能驱动的技术，拥有一支包容性的员工队伍，服务于我们的社区，践行我们充满活力的企业文化。如欲了解更多信息，请访问 www.ascendion.com。

关于 Ally Financial

Ally Financial（纽约证券交易所代码：ALLY）是一家金融服务公司，拥有美国规模最大的全数字银行和行业领先的汽车融资业务，以"正确行事"为使命追求，始终不渝地为客户和社区提供服务。该公司通过全方位的网上银行服务（包括存款、抵押贷款和信用卡产品）以及证券经纪和投资咨询服务，为约 1,100 万名客户提供服务。公司还拥有强大的企业融资业务，为股权发起人和中型公司提供资本，同时提供汽车融资和保险产品。如欲了解更多信息，请访问 www.ally.com。

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