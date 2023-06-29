Aspartama ilişkin sızdırılan görüş yanıltıcı, daha kapsamlı inceleme yapılıyor

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International Council of Beverages Associations

29 Jun, 2023, 20:15 ET

WASHINGTON , 30 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- Reuters bugün (Perşembe) Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırmaları alt ajansının (IARC), yaygın olarak kullanılan düşük kalorili tatlandırıcı aspartamı, IARC'nin aloe vera kullanımı konusunda uyguladığı sınıflandırmanın aynısı olan "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırmayı planladığına dair sızan haberleri yayınladı.

Sızan raporlara tepki gösteren Uluslararası İçecek Dernekleri Konseyi (ICBA) İcra Direktörü Kate Loatman şu yorumda bulundu:

"IARC artık aspartamın tüketiciler için aloe vera kullanmaktan daha fazla tehlike arz etmediğini kabul etmeye hazır gibi görünse de halk sağlığı yetkilileri, sızdırılan bu görüşün onlarca yıllık yüksek kaliteli bilimsel kanıtlarla çelişmesinden ve tüketicileri, tümü düşük kaliteli çalışmalara dayalı olarak, güvenli şekersiz ve düşük şekerli seçenekleri tercih etmek yerine daha fazla şeker tüketmeleri konusunda gereksiz yere yanlış yönlendirebileceği konusunda derin endişe duymalıdır.

IARC bile  gerçek tüketime dayalı risk değerlendirmesi yapmak için uygun makam olmadığını ve "sağlık tavsiyelerinde bulunmadığını" kabul etmektedir. Bilimsel kanıtların ezici ağırlığı ve dünya çapında 90'dan fazla ülkedeki gıda güvenliği yetkilileri tarafından yapılan olumlu güvenlik tespitleri göz önüne alındığında, aspartamın güvenliğinden emin olmaya devam ediyoruz.

Bu nedenle, DSÖ ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından yürütülmekte olan daha geniş, daha kapsamlı gıda güvenliği incelemesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Sızdırılan IARC görüşünün aksine, IARC'nin üst kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Nisan 2022'de yayınlanan bir sistematik inceleme, düşük kalorili ve kalorisiz tatlandırıcıların (içecek tüketimiyle ölçülen) daha yüksek oranda tüketimi ile kanser ölüm oranı veya herhangi bir kanser türü arasında "anlamlı bir ilişki olmadığı" sonucuna varmıştır.

IARC, incelemesini daha kapsamlı olan DSÖ ve FAO ortak incelemesi ile "yakın iş birliği" içinde yürütmeyi ve her iki incelemenin sonuçlarını 14 Temmuz'da eş zamanlı olarak yayınlamayı taahhüt etmişti.

Uluslararası İçecek Dernekleri Konseyi Hakkında: ICBA, 1995 yılında kurulan ve dünya çapında alkolsüz içecek endüstrisinin çıkarlarını temsil eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. ICBA üyeleri arasında ulusal ve bölgesel içecek birliklerinin yanı sıra 200'ü aşkın ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve alkolsüz içecekler, spor içecekleri, enerji içecekleri, şişelenmiş sular, aromalı ve/veya zenginleştirilmiş sular, içmeye hazır çaylar ve kahveler, %100 meyve veya sebze suları, nektarlar ve meyve suyu içecekleri ve süt bazlı içecekler dahil olmak üzere çeşitli alkolsüz gazlı ve gazsız içecekleri üreten, dağıtan ve satan uluslararası içecek şirketleri yer almaktadır. Daha fazla bilgi için, https://www.icba-net.org adresini ziyaret edin.

SOURCE International Council of Beverages Associations

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