Aspen Neuroscience 任命 Ana Sousa 擔任監管總監

聖迭戈2024年1月17日 /美通社/ -- Aspen Neuroscience, Inc. 是一家私營生物科技公司，正在研發首款治療帕金森氏症 (PD) 的自體神經元替代療法。公司今天宣佈任命法理學碩士 Ana Sousa 擔任公司監管總監。

自 2021 年以來，Sousa 女士一直擔任 Aspen 監管和品質高級副總裁，創建了監管、品質和專案管理團隊，並且擔任 ANPD001 專案團隊負責人，負責指導產品策略，將公司的主導產品從臨床前階段推向臨床階段。

「Ana 是執行團隊中的重要成員，在組織建設和推動主要候選療法進入臨床方面發揮了重要作用，」Aspen Neuroscience 總裁兼行政總裁 Damien McDevitt 博士表示，「在她任職期間，我們啟動了首個美國 IND 項目，並成功讓 ANPD001 獲得了 FDA 頒發的『快速通道』認定。現在，隨著我們進入臨床階段並擴闊產品線，我們期待她在美國和海外繼續發揮領導作用。」

Ana 是一位擁有 20 多年行業經驗的資深藥物研發和監管高管，曾在 Roche/Genentech 和 Onyx/Amgen 成功領導全球監管項目和培養關鍵行業人才，並在 Principia Biopharma (Sanofi) 和其他幾家成功的新創公司建立了全球監管部門。

Ana 在佩斯大學魯賓商學院獲得本科學位，並在西頓霍爾大學法學院獲得法理學碩士學位，主修衛生法和智慧財產權。

關於 ANPD001

ANPD001 是一種研究性細胞療法產品，正在研究將其用作治療帕金森氏症的自體細胞替代神經元。Aspen 的個人化 3 步製造法從患者自體皮膚細胞的少量樣本開始，然後重新編程為誘導多能幹細胞 (iPSC)，再分化為多巴胺能神經元前體細胞 (DANPC)。隨後透過手術將這些 DANPC 提供給患者，以替代他們因疾病而失去或受損的細胞。在每個製造階段，都會使用 Aspen 獨有基於機器學習的基因組學測試來評估單個個體的細胞品質。

關於 Aspen Neuroscience

Aspen Neuroscience, Inc. 總部位於聖迭戈，是一家處於臨床開發階段的私營公司，專注於自體再生醫學。公司利用其患者衍生 iPSC 平台建立個人化細胞療法，以治療醫療需求尚未得到滿足的疾病，治療帕金森氏症的自體神經元替代方案就是此類研發的開端。

Aspen 將幹細胞生物學與最新的機器學習和基因組學方法相結合，研究針對患者個體的修復性細胞療法。公司已開發出包括內部生物資訊學、生產和品控等要素的一流平台，用於建立和最佳化多能衍生細胞療法。如欲了解更多資訊和重要更新，請瀏覽 https://www.aspenneuroscience.com。

Aspen Neuroscience, Inc.