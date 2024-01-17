Aspen Neuroscience 任命 Ana Sousa 为首席合规官

圣地亚哥2024年1月17日 /美通社/ --作为开发首款帕金森病 (PD) 的自体神经元替代疗法的私营生物技术公司，Aspen Neuroscience, Inc. 于今日宣布，任命法理学硕士 Ana Sousa 为公司首席合规官。

Sousa 女士自 2021 年以来始终担任 Aspen 的监管和质量高级副总裁。其在任职期间创建了监管、质量和项目管理团队，并担任 ANPD001 项目团队负责人，负责指导战略，并致力于推动主导产品从临床前阶段到临床阶段。

"Ana 作为执行团队的关键成员，在我们组织的构建和推动主要治疗候选药物进入临床方面发挥了关键作用，"Aspen Neuroscience 总裁兼首席执行官 Damien McDevitt 博士表示，"在她任职期间，我们启动了首个美国 IND 项目，并成功推动 ANPD001 获得了 FDA 颁发的‘快速通道'资格。现在，随着我们成功进入临床阶段并扩大产品线，我们希望她能在美国和海外继续担任领导角色。"

Ana 拥有 20 余年的行业经验，是一位资深药物开发和监管主管。在 Roche/Genentech 和 Onyx/Amgen 任职期间，她曾成功领导全球合规项目，并培养关键行业人才。此外她还为 Principia Biopharma (Sanofi) 以及其他几家成功的初创公司建立了全球合规部门。

Ana于佩斯大学的鲁宾商学院取得了本科学位，并在薛顿贺尔大学法学院获得了法理学硕士学位 (MSJ)，专攻健康法和知识产权。

###

关于 ANPD001

ANPD001 是一种研究性细胞治疗产品，当前正在研究将其作为帕金森病的自体神经元替代物。Aspen 采用个性化的 3 步制造方法，从患者自身皮肤细胞的小样本出发，经过重新编组成为诱导多能干细胞 (iPSC)，并最终分化为多巴胺能神经元前体 (DANPC)。随后，这些 DANPC 将通过手术用于替代患者因疾病而丧失或损坏的细胞。在每个制造阶段都会利用 Aspen 基于机器学习的专有基因组学测试来评估单个个体的细胞质量。

关于 Aspen Neuroscience Aspen Neuroscience, Inc. 总部位于圣地亚哥，是一家致力于自体再生药物临床开发阶段的私营公司。该公司主要利用其患者衍生 iPSC 平台，创建针对医疗缺口较高的疾病的个性化细胞疗法。针对帕金森病的自体神经元替代治疗便是此类研发的开端。

Aspen 结合干细胞生物学、一流的机器学习和基因组方法，研发了针对患者个体的恢复性细胞疗法。公司打造了包括内部生物信息学、制造和质量控制等要素在内的卓越平台，用于开发和优化多能源细胞疗法。欲了解更多信息和要闻，请访问 https://www.aspenneuroscience.com。

Aspen Neuroscience, Inc.