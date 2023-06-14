Astronergy подписали соглашение о сотрудничестве с TÜV Rheinland

News provided by

Astronergy

14 Jun, 2023, 17:24 ET

В рамках сотрудничества можно будет установить отраслевые стандарты для заводов с нулевым выбросом углерода и внедрить лучшие практики по обеспечению углеродной нейтральности.

МЮНХЕН, 14 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Astronergy, мировой производитель фотоэлектрических модулей, подписала соглашение о сотрудничестве с TÜV Rheinland для своего "Завода с нулевым выбросом углерода". Церемония подписания соглашения состоялась на выставке Intersolar Europe на стенде A1.250, где расположена компания.

Благодаря решительным обязательствам по защите климата, компания выступит на ведущей мировой выставке солнечной индустрии с ключевыми заявлениями о процессе декарбонизации отрасли.

Continue Reading
Astronergy team (three in right) pose for a photo with TÜV Rheinland team to celebrate the two sides' cooperation on zero-carbon factories.
Astronergy team (three in right) pose for a photo with TÜV Rheinland team to celebrate the two sides' cooperation on zero-carbon factories.
image_5024444_40700575
image_5024444_40700575

В рамках сотрудничества между двумя сторонами, можно будет установить отраслевые стандарты для заводов с нулевыми выбросами углерода и лучшими практиками для обеспечения углеродной нейтральности.

Фотоэлектрическая промышленность революционно меняет представление об энергии, которое мы знали всего пару лет назад. Согласно "Перспективам рынка солнечной энергии ЕС на 2022-2026 годы", прошлый год стал годом, когда солнечная энергия впервые продемонстрировала свой истинный потенциал в ЕС благодаря рекордным ценам на энергоносители и геополитической напряженности, что значительно улучшило ее экономическое положение. Именно с учетом этого Astronergy продолжает расширять свою деятельность на Старом континенте.

Но компания стремится не только к ускоренному, но и к устойчивому росту. Стремясь к декарбонизации, к 2023 году три завода Astronergy пройдут сертификацию на нулевой уровень выбросов углерода. Кроме того, к 2030 году компания планирует завершить модернизацию и сертификацию восьми заводов с нулевым выбросом углерода.

Также, производственная база Astronergy Yancheng (база в Яньчэн) пройдет сертификацию к концу первой половины этого года и станет первым в мире заводом с нулевым выбросом углерода, сертифицированным TÜV Rheinland, что включает в себя планирование и проектирование завода, строительство, производственные услуги, системы, системы управления и процессы.

Попутно TÜV Rheinland поможет Astronergy определить, где ей необходимо улучшить показатели по сертификации завода с нулевым выбросом углерода, и направит компанию на улучшение слабых звеньев в анализе пробелов, на содействие тому, чтобы существующий завод соответствовал стандартным требованиям сертификации и чтобы клиент успешно прошел сертификацию.

Эти шаги соответствуют миссии Astronergy по созданию устойчивого мира с нулевым выбросом углерода с помощью солнечной энергии, поддерживая глобальные климатические цели.

Благодаря заводам с нулевым выбросом углерода, компания будет следовать по пути комплексного достижения поставленных целей с помощью таких технических мер, как энергосбережение, сокращение выбросов и устранение углерода в процессе производства и изготовления продукции.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2101682/Astronergy_team__three_right__pose_a_photo_T_V_Rheinland_team.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2101683/image_5024444_40700575.jpg

SOURCE Astronergy

Also from this source

Astronergy firma un acuerdo de colaboración con TÜV Rheinland para su "fábrica de carbono cero"

Astronergy i TÜV Rheinland podpisują umowę o współpracy w zakresie „Zeroemisyjnej fabryki"

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.