Au-delà de l'alimentation de secours : le consensus du secteur sur l'architecture de puissance de l'IA prend forme au congrès Datacloud 2026

PARIS, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Datacloud Global Congress 2026, Ampace a participé à une table ronde consacrée à l'évolution nécessaire des architectures de puissance afin de prendre en charge la prochaine génération de calcul IA à haute densité, aux côtés de représentants des sociétés Eaton, Siemens, Riello UPS et Ramboll.

Intitulée « Courant alternatif ou courant continu : lequel est le mieux adapté aux besoins du calcul à haute densité de demain ? », la discussion a réuni des experts issus de l'ensemble de l'écosystème des infrastructures électriques et numériques. Les échanges ont porté sur la manière dont les charges de travail d'IA mettent à rude épreuve les systèmes d'alimentation traditionnels et accentuent le besoin d'une infrastructure plus réactive, évolutive et interopérable.

Alors que la densité des baies ne cesse d'augmenter et que la volatilité des charges de travail s'accentue, les intervenants ont insisté sur l'importance d'une collaboration plus étroite entre les fournisseurs de centres de données à très grande échelle, les fournisseurs de technologies et l'écosystème des centres de données dans son ensemble. Constatant que les architectures à haute tension à courant continu suscitaient toujours un grand intérêt, les participants ont signalé que leur déploiement concret, leur stabilité opérationnelle et leur compatibilité avec les infrastructures existantes restaient des enjeux cruciaux.

Un thème récurrent tout au long de la discussion a été l'évolution du rôle des batteries au sein des systèmes d'alimentation destinés à l'IA. Le stockage d'énergie est de plus en plus considéré non seulement comme une source d'alimentation de secours, mais aussi comme une couche active de l'infrastructure permettant de lisser la charge, d'assurer la coordination du réseau et de gérer l'énergie de manière dynamique.

Au cours de la table ronde, James Li, directeur général de la division « Systèmes d'alimentation sans interruption, centres de données et télécommunications » chez Ampace, a fait remarquer que les charges de travail d'IA introduisaient des profils de consommation électrique fondamentalement différents de ceux des centres de données traditionnels. Il a souligné la nécessité de disposer de systèmes de batteries capables de s'adapter aux fluctuations de charge à haute fréquence tout en garantissant la sécurité, la fiabilité et le bon état de fonctionnement des systèmes de secours.

Cette perspective a été approfondie au congrès Datacloud par Aaron Schott, directeur commercial des systèmes d'alimentation sans interruption chez Ampace. Dans sa présentation intitulée « Lisser la courbe de charge électrique liée à l'IA », M. Schott a mis en lumière comment les systèmes avancés de batteries au lithium pouvaient contribuer à amortir les fluctuations de puissance dues à l'IA au niveau de la couche d'alimentation sans interruption, favorisant ainsi à la fois la stabilité de l'infrastructure et un déploiement pérenne de l'IA.

Ces discussions font écho à des débats plus larges menés au sein du secteur lors des grands événements de 2026 consacrés aux infrastructures, notamment les thèmes abordés par Ampace et Eaton au salon Data Center World de Washington, qui portait sur le lissage de la charge due à l'IA, l'intelligence des batteries et l'évolution du rôle du stockage d'énergie dans les architectures d'alimentation sans interruption.

Elles revêtent une importance particulière pour l'Europe, où les contraintes du réseau, la hausse des coûts de l'énergie et les exigences de la directive relative à l'efficacité énergétique rendent plus que jamais nécessaires des solutions d'alimentation électriques sûres, efficaces et compatibles avec les écosystèmes d'infrastructures existants.