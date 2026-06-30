Au-delà des vélos pliants à l'EUROBIKE 2026 - DAHON trace la voie de l'avenir de la mobilité durable

FRANCFORT, Allemagne, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le salon EUROBIKE 2026 s'est achevé au parc des expositions de Francfort après quatre jours d'échanges professionnels. DAHON a présenté sa suite technologique « DAHON-V » ainsi qu'un portefeuille de nouveaux vélos conçus autour de cette innovation.

Visitors flocked to DAHON’s booth for the product showcase Dr. David T. Hon at the “Supply Chain Rebalancing in the Bike Industry” Panel

Une vitrine mondiale pour l'innovation à deux roues

Sous le thème « DAHON 2.0 – Au-delà des vélos pliants », la marque a exposé des vélos pliants robustes, des vélos électriques légers, des vélos à triple pliage et des vélos de route de performance au stand B29 du hall 12. Le tirage au sort quotidien « REMPORTEZ UN DAHON » et la roue de la fortune « TOURNEZ ET GAGNEZ » ont maintenu l'attention des visiteurs. Dans la zone de démonstration extérieure, F12-A24, les visiteurs ont pu tester la nouvelle gamme dans des scénarios de conduite urbaine, sur route et d'aventure. Le salon EUROBIKE a également marqué les débuts internationaux de BICECO by DAHON.

Point de vue sur l'avenir du secteur

Le fondateur et PDG de DAHON, Dr David T. Hon, a été interviewé par de grands médias européens spécialisés dans le cyclisme, notamment BikeBiz, BikeRadar, ELECTRIC BIKE et Velo 101. Il a présenté les principes d'ingénierie qui sous-tendent la technologie DAHON-V Tech, en expliquant comment les avancées en matière d'architecture du cadre améliorent la rigidité structurelle, le transfert de puissance et le confort de conduite, tant sur les vélos pliants que sur les vélos classiques.

Fort de plus de quatre décennies d'expérience dans le secteur des vélos pliants, Dr Hon a également participé à deux tables rondes organisées dans le cadre du salon EUROBIKE - « La forme suit la fonction : zoom sur la conception de produits pour le vélo » et « Rééquilibrage de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du vélo. »

« DAHON-V » : une nouvelle référence en matière de performances

Le « DAHON-V » (DAHON-V Velocity Tech Suite) était la pièce maîtresse de l'exposition DAHON. Les modèles suivants étaient également présentés :

LUNDEN C8 — Un modèle à triple pliage en fibre de carbone amélioré, équipé du système DELTECH, d'un tube supérieur redessiné reliant directement le tube de direction au boîtier de pédalier, et d'une base élargie et redressée pour une rigidité, une résistance et une accélération accrues du cadre.

— Un modèle à triple pliage en fibre de carbone amélioré, équipé du système DELTECH, d'un tube supérieur redessiné reliant directement le tube de direction au boîtier de pédalier, et d'une base élargie et redressée pour une rigidité, une résistance et une accélération accrues du cadre. MARINER HD — Le nouveau fleuron haute résistance, conçu autour de la structure « DAHON-V » et certifié pour une charge utile de 150 kg .

— Le nouveau fleuron haute résistance, conçu autour de la structure « DAHON-V » et certifié pour une . UNIO E20 — Un vélo à assistance électrique proposant cinq modes d'assistance, un moteur central et une batterie intégrée à la tige de selle pour une autonomie prolongée.

— Un vélo à assistance électrique proposant cinq modes d'assistance, un moteur central et une batterie intégrée à la tige de selle pour une autonomie prolongée. BOARDWALK D7 — Un vélo de ville d'inspiration rétro britannique doté d'un cadre en acier de type H, du système DELTECH, d'un tube diagonal « Super Down Tube », d'un joint KC et d'un verrouillage rapide interne « V-Quick Lock » en deux sections amélioré.

Perspectives d'avenir

Alors que l'EUROBIKE 2026 ferme ses portes, DAHON poursuit son exploration des innovations technologiques. DAHON continuera à faire progresser la mobilité verte à deux roues et à proposer aux cyclistes du monde entier des vélos toujours plus innovants, ainsi qu'un mode de vie plus libre et plus durable.

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