Mehr als nur Falträder auf der EUROBIKE 2026 - DAHON gestaltet die Zukunft der grünen Mobilität

FRANKFURT, Deutschland, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die EUROBIKE 2026 ging auf der Messe Frankfurt nach vier Tagen des Branchenaustauschs zu Ende. DAHON präsentierte seine „DAHON-V"-Technologieplattform und ein Portfolio neuer Fahrräder, die auf dieser basieren.

Visitors flocked to DAHON’s booth for the product showcase Dr. David T. Hon at the “Supply Chain Rebalancing in the Bike Industry” Panel

Eine globale Bühne für Innovationen auf zwei Rädern

Unter dem Motto „DAHON 2.0 – Beyond Folding Bikes" präsentierte DAHON in Halle 12, Stand B29, robuste Falträder, leichte E-Bikes, die Dreifach-Falt-Serie sowie leistungsstarke Rennräder. Die tägliche Verlosung „WIN A DAHON" und das Glücksrad „SPIN & WIN" sorgten für anhaltend reges Besucherinteresse. Im Outdoor-Testbereich F12-A24 konnten Besucher die neue Produktpalette in verschiedenen Szenarien – Stadt, Straße und Abenteuer – testen. Auf der EUROBIKE feierte zudem BICECO by DAHON sein internationales Debüt.

Stellungnahme zur Zukunft der Branche

DAHON-Gründer und CEO Dr. David T. Hon wurde von bedeutenden europäischen Radsportmedien interviewt, darunter BikeBiz, BikeRadar, ELECTRIC BIKE und Velo 101. Er erläuterte die technischen Prinzipien hinter der DAHON-V-Tech und erklärte, wie Fortschritte in der Rahmenarchitektur die strukturelle Steifigkeit, die Kraftübertragung und den Fahrkomfort sowohl bei Klapprädern als auch bei herkömmlichen Fahrrädern verbessern können.

Auf der Grundlage seiner mehr als vier Jahrzehnte langen Erfahrung in der Faltradbranche wirkte Dr. Hon zudem an zwei EUROBIKE-Podiumsdiskussionen mit – „Form folgt Funktion: Ein Fokus auf das Produktdesign von Fahrrädern" und „Neugewichtung der Lieferkette in der Fahrradbranche"

„DAHON-V": Ein neuer Leistungsmaßstab

Die „DAHON-V" (DAHON-V Velocity Tech Suite) stand im Mittelpunkt der DAHON-Präsentation. Zu den vorgestellten Modellen gehören:

LUNDEN C8 — Ein weiterentwickeltes dreifach faltbares Carbon-Fahrrad, ausgestattet mit DELTECH, einem neu gestalteten Oberrohr, das direkt vom Steuerrohr zum Tretlager verläuft, sowie einer breiteren, begradigten Kettenstrebe für höhere Rahmensteifigkeit, Festigkeit und Beschleunigung.

— Ein weiterentwickeltes dreifach faltbares Carbon-Fahrrad, ausgestattet mit DELTECH, einem neu gestalteten Oberrohr, das direkt vom Steuerrohr zum Tretlager verläuft, sowie einer breiteren, begradigten Kettenstrebe für höhere Rahmensteifigkeit, Festigkeit und Beschleunigung. MARINER HD — Das neue Flaggschiff für hohe Belastungen, das auf der „DAHON-V"-Struktur basiert und für eine Traglast von 150 kg ausgelegt ist.

— Das neue Flaggschiff für hohe Belastungen, das auf der „DAHON-V"-Struktur basiert und für eine ausgelegt ist. UNIO E20 — Ein E-Bike mit fünf Unterstützungsmodi, einem Mittelmotor und einem Sitzrohrakku mit großer Reichweite.

— Ein E-Bike mit fünf Unterstützungsmodi, einem Mittelmotor und einem Sitzrohrakku mit großer Reichweite. BOARDWALK D7 — Ein vom britischen Retro-Stil inspiriertes Citybike mit einem H-förmigen Stahlrahmen, DELTECH, Super Down Tube, KC-Gelenk und einem verbesserten zweiteiligen internen V-Quick-Lock.

Ausblick

Auch wenn die EUROBIKE 2026 endet, geht DAHONs Streben nach technologischer Innovation weiter. DAHON wird die umweltfreundliche Mobilität auf zwei Rädern weiter vorantreiben und Radfahrern weltweit kreativere Fahrräder sowie eine freiere und nachhaltigere Lebensweise bieten.

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