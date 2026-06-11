Au sommet 6G de la Conférence européenne sur les réseaux et les communications (EuCNC & 6G), l'Institut de recherche en technologie industrielle fait progresser la collaboration entre Taïwan et l'Europe sur la 6G

HSINCHU, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'édition 2026 du sommet EuCNC & 6G, l'Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI) a renforcé la participation de Taïwan à l'écosystème mondial de la 6G à travers la mise en place de partenariats internationaux, des échanges techniques et des démonstrations technologiques.

ITRI organized a delegation to join the 2026 EuCNC & 6G Summit, highlighting Taiwan’s 6G innovation and validation capabilities across industry, academia, and research institutes.

À la tête d'une délégation taïwanaise composée de représentants de l'industrie et de la recherche, l'ITRI a contribué à faire avancer la coopération entre Taïwan et l'Europe dans le domaine des communications de nouvelle génération en facilitant la signature d'un protocole d'accord entre l'Association européenne de l'industrie des réseaux et services intelligents 6G (6G-IA) et le Forum taïwanais sur l'industrie de la 6G (6GIF). Cet accord favorisera la collaboration relative au développement de la technologie 6G, aux essais internationaux et à l'harmonisation des normes, en vue de consolider les liens entre les écosystèmes 6G taïwanais et européen.

L'ITRI a également signé un accord de coopération avec l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO) dans le cadre du programme « Future Network Services » (« Services de réseau du futur »), afin de faire progresser la recherche et le développement conjoints dans le domaine de la détection et de la communication intégrées pour des cas d'utilisation spécifiques. Cet accord permettra de soutenir la validation technique et les contributions à l'élaboration des futures normes.

En marge de la signature de l'accord, l'ITRI a organisé une séance spéciale consacrée à Taïwan, invitant des représentants de l'industrie, de l'enseignement supérieur et des organismes de recherche de Taïwan et d'Europe à échanger leurs points de vue sur les technologies 6G émergentes, en particulier les réseaux non terrestres (NTN), la détection et la communication intégrées (ISAC) et les réseaux AI-RAN (réseaux d'accès radioélectrique alimentés par l'IA), afin de définir des possibilités de coopération future.

« Le développement mondial de la 6G entre dans une nouvelle phase, portée par la validation internationale et la collaboration entre les écosystèmes », a déclaré Pang-An Ting, vice-président de l'ITRI et directeur général des laboratoires de recherche en information et communication. « À l'heure où convergent les technologies des communications, de l'IA, des capteurs et des satellites, l'ITRI collabore avec des partenaires mondiaux pour promouvoir la validation, l'harmonisation des normes et l'innovation. »

Parallèlement à ses initiatives de collaboration, l'ITRI a présenté des technologies de communication 6G et par satellite, notamment des jeux de puces pour stations de base 6G, des systèmes de détection et de communication intégrées, des réseaux non terrestres ou encore des solutions de gestion intelligente des réseaux.

Parmi les produits phares, on peut citer le jeu de puces pour station de base 6G conçu en interne par l'ITRI, qui associe un frontal de radiofréquence FR3 à une architecture d'antennes à haute densité pour offrir une capacité de transmission près de cinq fois supérieure à celle des stations de base 5G actuelles.

L'ITRI a en outre montré un système ISAC mis au point en collaboration avec des partenaires européens, qui assure la détection et la localisation en temps réel grâce à l'optimisation de l'infrastructure de communication existante par des algorithmes d'IA. Parmi les applications mises en avant figuraient la détection de drones, la surveillance de l'espace aérien à basse altitude et la localisation en intérieur, potentiellement utilisables dans les transports intelligents, l'industrie manufacturière, la sécurité publique et la gestion de l'espace aérien.

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