Autos der Zukunft sind Roboter, der Tiefflug wird die Welt verändern: CEO von XPeng

News provided by

South

Jul 27, 2026, 05:29 ET

GUANGZHOU, China, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von aus dem Süden:

Guangdong hat am 27. Juni die Videoserie „Beacon Over Lingnan" auf wichtigen Online-Plattformen gestartet. Die dritte Folge präsentiert ein Gespräch mit He Xiaopeng, dem Vorsitzenden und CEO von XPeng Inc.

Continue Reading

Die chinesische Branche für Fahrzeuge mit neuer Antriebstechnik (NEV) befindet sich im Wandel: von einer Phase blühenden Wettbewerbs hin zu einer harten Marktbereinigung. Erleben Sie ein exklusives Gespräch mit He Xiaopeng, in dem er seine Einschätzungen zur Zukunft darlegt.

Die erste Staffel von „Beacon Over Lingnan" umfasst 20 Folgen, die in vier Kapitel unterteilt sind: Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Bildung sowie Lebensbelange der Bevölkerung. Zwanzig Gäste werden ihre Gedanken zu Arbeit und Leben teilen und aus ihrer persönlichen Sicht Geschichten über Guangdong, die Greater Bay Area und China erzählen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/3007834/video.mp4

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Future cars are robots, low-altitude flight will change the world: XPeng CEO

Future cars are robots, low-altitude flight will change the world: XPeng CEO

A news report from South: Guangdong has launched the "Beacon Over Lingnan" video series across major online platforms since June 27. The third...
Wie kann ein Unternehmen Konjunkturzyklen meistern und dauerhaften Erfolg erzielen: Vorsitzender und Präsident der Midea Group

Wie kann ein Unternehmen Konjunkturzyklen meistern und dauerhaften Erfolg erzielen: Vorsitzender und Präsident der Midea Group

Dies ist ein Nachrichtenartikel von South: Seit dem 27. Juni veröffentlicht Guangdong die Videoserie „Beacon Over Lingnan" („Leuchtfeuer über...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics