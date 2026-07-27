Autos der Zukunft sind Roboter, der Tiefflug wird die Welt verändern: CEO von XPeng

GUANGZHOU, China, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von aus dem Süden:

Guangdong hat am 27. Juni die Videoserie „Beacon Over Lingnan" auf wichtigen Online-Plattformen gestartet. Die dritte Folge präsentiert ein Gespräch mit He Xiaopeng, dem Vorsitzenden und CEO von XPeng Inc.

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Die chinesische Branche für Fahrzeuge mit neuer Antriebstechnik (NEV) befindet sich im Wandel: von einer Phase blühenden Wettbewerbs hin zu einer harten Marktbereinigung. Erleben Sie ein exklusives Gespräch mit He Xiaopeng, in dem er seine Einschätzungen zur Zukunft darlegt.

Die erste Staffel von „Beacon Over Lingnan" umfasst 20 Folgen, die in vier Kapitel unterteilt sind: Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Bildung sowie Lebensbelange der Bevölkerung. Zwanzig Gäste werden ihre Gedanken zu Arbeit und Leben teilen und aus ihrer persönlichen Sicht Geschichten über Guangdong, die Greater Bay Area und China erzählen.

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