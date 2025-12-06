AV-Comparatives triumphiert beim „Tiroler Innovationspreis 2025"

INNSBRUCK, Österreich, 6. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die unabhängige Prüfstelle für Cybersicherheit AV-Comparatives ist in der Kategorie „Technische Innovation" mit der höchsten Auszeichnung beim „Tiroler Innovationspreis 2025" geehrt worden und unterstreicht damit ihre Rolle bei der Weiterentwicklung der digitalen Sicherheit in Europa.

Ein Durchbruch für IoT‑Sicherheitsstandards

Jan Brilke, CEO of AV-Comparatives and Prof. Dr. Pascal Schöttle, Head of JR Centre for Security Analysis of IoT devices at MCI celebrate the award.

AV‑Comparatives präsentierte damit die erste skalierbare IoT‑Test- und Zertifizierungsplattform Europas. Gemeinsam mit Wissenschaftlern des MCI Innsbruck entwickelten sie ein robustes, automatisiertes System zur Bewertung der Cyber‑Resilienz von vernetzten Geräten, auch im Einklang mit der kommenden EU-Gesetzgebung.

Die Plattform ermöglicht Herstellern und Anbietern, große Mengen von IoT-Produkten effizient zu testen und reproduzierbare, normative Sicherheitsbewertungen zu erstellen – ein entscheidender Schritt zur Schaffung sicherer intelligenter Häuser, intelligenter Gebäude und sogar intelligenter Städte.

In Tirol entstanden, weltweit bedeutend

Die Entscheidung der Jury unterstreicht die technologische Exzellenz von AV‑Comparatives und seine strategische Bedeutung für die europäische und globale Technologielandschaft. Da die Cyberbedrohungen weltweit zunehmen, bietet ein zuverlässiger, skalierbarer Prüf- und Zertifizierungsmechanismus einen konkreten Mehrwert für Verbraucher, die sichere vernetzte Geräte suchen, für Hersteller, die die Einhaltung gesetzlicher Normen anstreben, sowie für öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen.

Mit der Auszeichnung von AV‑Comparatives setzt der 25 Jahre alte Tiroler Innovationspreis ein klares Zeichen: digitale Sicherheit ist kein nachträglicher Gedanke – sie ist ein Grundpfeiler moderner Innovation. Der Erfolg von AV‑Comparatives stärkt somit nicht nur den eigenen Ruf als globale Autorität im Bereich unabhängiger Sicherheitstests, sondern trägt auch dazu bei, Tirol als zukunftsweisenden, widerstandsfähigen Technologiestandort zu positionieren.

„Für uns beginnt die kritische Infrastruktur bereits im eigenen Land. Diese Auszeichnung ist sowohl eine große Ehre als auch eine Anerkennung für unseren kontinuierlichen Einsatz für Forschung und Innovation. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir stolz darauf, einen Beitrag zu einer sichereren digitalen Welt zu leisten", sagt Jan Brilke, Geschäftsführer von AV‑Comparatives.

Informationen zu AV‑Comparatives

AV‑Comparatives ist weltweit als unabhängiger, wissenschaftlich strenger Bewerter von Cybersicherheitslösungen anerkannt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, unvoreingenommene, datengestützte Sicherheitsbewertungen zu erstellen, um Unternehmen sowie Verbrauchern zu helfen, in einer zunehmend vernetzten Welt fundierte Entscheidungen zu treffen.

