AV-Comparatives triomphe à l'édition 2025 du « Tiroler Innovationspreis »

INNSBRUCK, Autriche, 6 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'autorité indépendante de test de cybersécurité AV-Comparatives a reçu la plus haute distinction dans la catégorie « Innovation technique » lors du « Tiroler Innovationspreis » (prix tyrolien de l'innovation) 2025, soulignant son rôle dans l'avancement de la sécurité numérique au sein de l'Europe.

Une avancée pour les normes de sécurité de l'IdO

Jan Brilke, CEO of AV-Comparatives and Prof. Dr. Pascal Schöttle, Head of JR Centre for Security Analysis of IoT devices at MCI celebrate the award.

Pour sa candidature, AV-Comparatives a présenté la première plateforme évolutive de test et de certification de l'IdO en Europe. En collaboration avec des chercheurs de MCI Innsbruck, ils ont mis au point un système robuste et automatisé conçu pour évaluer la cyber-résilience des appareils connectés, conformément à la législation européenne à venir.

La plateforme permet aux fabricants et aux fournisseurs de tester efficacement de grandes quantités de produits IdO, en produisant des évaluations de sécurité reproductibles et normatives, une étape essentielle pour créer des maisons intelligentes, des bâtiments intelligents et même des villes intelligentes plus sûres.

Une importance mondiale née au Tyrol

La décision du jury souligne l'excellence technologique d'AV-Comparatives et sa pertinence stratégique pour l'écosystème technologique européen et mondial. Face à l'escalade des cybermenaces à l'échelle mondiale, un mécanisme d'essai et de certification fiable et évolutif offre une valeur ajoutée concrète aux consommateurs qui recherchent des appareils connectés sécurisés, aux fabricants qui s'efforcent de se conformer aux normes réglementaires, ainsi qu'aux entités publiques et aux infrastructures critiques.

En récompensant AV-Comparatives, le Tiroler Innovationspreis, créé il y a 25 ans, envoie un message clair : la sécurité numérique n'est pas une réflexion après coup, c'est un pilier essentiel de l'innovation moderne. Le succès d'AV-Comparatives ne renforce donc pas seulement sa propre réputation en tant qu'autorité mondiale en matière de tests de sécurité indépendants, mais contribue également à faire du Tyrol un centre technologique résilient et tourné vers l'avenir.

« Pour nous, l'infrastructure critique commence dès la maison. Ce prix est à la fois un grand honneur et une reconnaissance de notre engagement permanent en faveur de la recherche et de l'innovation. Avec nos partenaires, nous sommes fiers de contribuer à un monde numérique plus sûr », déclare Jan Brilke, CEO d'AV-Comparatives.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est mondialement reconnu comme un évaluateur indépendant et scientifiquement rigoureux des solutions de cybersécurité. Sa mission est de fournir des évaluations de sécurité impartiales et fondées sur des données afin d'aider les organisations et les consommateurs à prendre des décisions éclairées dans un monde de plus en plus connecté.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2839475/AVComparatives_JAN_PASCAL.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2608678/5658124/AV_Comparatives_Logo.jpg