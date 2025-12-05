AV-Comparatives triunfa en "Tiroler Innovationspreis 2025"

INNSBRUCK, Austria, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La autoridad independiente de pruebas de ciberseguridad AV-Comparatives ha sido galardonada con el máximo galardón en la categoría de "Innovación técnica" en los "Tiroler Innovationspreis" (premio a la innovación del Tirol) de 2025, lo que subraya su papel en el avance de la seguridad digital en Europa.

Un gran avance para los estándares de seguridad del IoT

Jan Brilke, CEO of AV-Comparatives and Prof. Dr. Pascal Schöttle, Head of JR Centre for Security Analysis of IoT devices at MCI celebrate the award.

Con su entrada, AV-Comparatives presentó la primera plataforma escalable de pruebas y certificación del IoT de Europa. Junto con académicos de MCI Innsbruck, desarrollaron un sistema robusto y automatizado diseñado para evaluar la ciberresiliencia de los dispositivos conectados, de conformidad con la futura legislación de la UE.

La plataforma permite a fabricantes y proveedores probar grandes cantidades de productos de IoT de forma eficiente, generando evaluaciones de seguridad normativas y reproducibles, un paso fundamental para crear hogares, edificios e incluso ciudades inteligentes más seguros.

Relevancia mundial nacida en el Tirol

El fallo del jurado destaca la excelencia tecnológica de AV-Comparatives y su relevancia estratégica para el panorama tecnológico europeo y global. Ante la escalada global de las ciberamenazas, un mecanismo de prueba y certificación fiable y escalable ofrece un valor añadido concreto a los consumidores que buscan dispositivos conectados seguros, a los fabricantes que se esfuerzan por cumplir con las normas regulatorias, así como a las entidades públicas y las infraestructuras críticas.

Al reconocer a AV-Comparatives, el premio Tiroler Innovationspreis, con 25 años de antigüedad, envía un mensaje claro: la seguridad digital no es una cuestión de último momento, sino un pilar fundamental de la innovación moderna. Por lo tanto, el logro de AV-Comparatives no solo refuerza su reputación como referente mundial en pruebas de seguridad independientes, sino que también contribuye a posicionar a Tirol como un centro tecnológico resiliente y con visión de futuro.

"Para nosotros, la infraestructura crítica empieza en casa. Este premio es un gran honor y un reconocimiento a nuestro compromiso continuo con la investigación y la innovación. Junto con nuestros socios, nos enorgullece contribuir a un mundo digital más seguro", afirmó Jan Brilke, consejero delegado de AV-Comparatives.

Acerca de AV–Comparatives

AV–Comparatives es reconocido mundialmente como un evaluador independiente y científicamente riguroso de soluciones de ciberseguridad. Su misión es ofrecer evaluaciones de seguridad imparciales y basadas en datos para ayudar a organizaciones y consumidores a tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más conectado.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2839475/AVComparatives_JAN_PASCAL.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2608678/5658124/AV_Comparatives_Logo.jpg