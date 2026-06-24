Avinox dévoile le concept produit Avinox MG1 à l'Eurobike 2026

Développé en collaboration avec Canyon, Commencal, Forbidden, Mondraker et Megamo

FRANCFORT, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, l'entreprise spécialisée dans les systèmes pour vélos électriques qui développe des technologies intégrées destinées à propulser la prochaine génération de vélos électriques, présente son dernier produit conceptuel, le concept de moteur MG, à l'Eurobike de cette année, le rendez-vous international de l'industrie du vélo. La marque accueillera également 19 marques partenaires sur son stand et organisera des ateliers Avinox Power animés par des dirigeants de premier plan de marques de vélos partenaires afin de favoriser le dialogue au sein de l'industrie.

Avinox Unveils the Avinox MG Concept Product at Eurobike 2026

« Avec le lancement d'une nouvelle plateforme moins de trois mois après la présentation de Avinox M2S et M2 en avril 2026, Avinox continue d'accélérer son innovation, en collaborant avec cinq des acteurs les plus prometteurs du secteur pour apporter des changements positifs à l'industrie du vélo électrique », a déclaré Ferdinand Wolf, directeur de l'expérience produit Avinox. « Avinox continue de repousser les limites de ce que l'on considère comme possible, et nous avons le privilège de travailler avec les meilleurs du secteur. Les OEM comme les consommateurs adhèrent à la philosophie et à la vision d'Avinox, et nous sommes déterminés à tenir notre promesse de leur offrir la meilleure expérience de cycliste imaginable. »

Le moteur Avinox MG Concept dévoilé

Le MG est le premier produit conceptuel d'Avinox, créé en partenariat avec Canyon, Commencal, Forbidden, and Mondraker. Le MG sera présenté pour la première fois au public sur le stand Avinox à l'Eurobike.

Les principales caractéristiques du nouveau moteur incluent :

Changement de vitesse fluide : en promettant une transmission de puissance ininterrompue et un temps de changement de vitesse inférieur à 0,1 seconde, le MG permet de changer de vitesse aussi bien lors d'un pédalage à couple élevé qu'à l'arrêt.

Changement de vitesse entièrement personnalisable : les cyclistes disposent de nombreuses options. Ils peuvent changer les vitesses une par une ou plusieurs à la fois, et opter pour un changement de vitesse manuel ou automatique grâce au mode automatique basé sur la cadence ou au mode automatique AI+ pour les trajets à haute vitesse.

Peu ou pas d'entretien : L'unité de transmission interne ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie, tandis que l'utilisation d'une chaîne mono-vitesse ou d'une courroie élimine le besoin d'un dérailleur arrière ou d'une cassette multi-vitesses.

Une plateforme plus compacte et plus légère pour tous les types de vélos électriques : Grâce à une conception entièrement nouvelle du système, les unités motrices de cette nouvelle plateforme peuvent être facilement adaptées aux eMTB, eTrekking, eSUV, Gravel et à d'autres modèles de vélos.

Une conduite naturelle : Les cyclistes, même avec un équipement et une charge totale dépassant 150 kg, ne ressentiront aucune sensation de souplesse excessive ou d'effet « spongieux ».

Technologie antivol intelligente : le nouveau système permet de verrouiller le moteur en temps réel et d'utiliser la fonction antivol même en l'absence d'alimentation.

19 partenaires propulsés par Avinox à l'honneur

Dans sa première année en tant qu'exposant indépendant à l'événement, Avinox accueille également 19 de ses marques partenaires sur son stand et y présente les derniers modèles de vélos équipés des nouveaux moteurs Avinox M2S ou M2. La large gamme de vélos électriques équipés par Avinox met en lumière la manière dont le système de propulsion Avinox, à la fois puissant et léger, ouvre de nouvelles perspectives à l'ensemble de la communauté du vélo électrique.

Les marques ci-dessous seront présentées au stand Avinox1 :

Amflow Atherton Canyon Commencal Crussis Forbidden Megamo Mondraker Orbea Pivot Propain RAYMON Rotwild Steppenwolf Teewing THÖMUS Unno Whyte YT Industries

Sessions de l'atelier Avinox Power

Rejoignez Ferdinand Wolf, directeur de l'expérience produit Avinox, ainsi que des cadres dirigeants de marques partenaires d'Avinox pour en savoir plus sur nos moteurs, la stratégie haute puissance d'Avinox et son impact attendu sur le secteur.

24 juin, de 10h00 à 11h00

Rejoignez Canyon et Avinox pour « Vision 2036 : tracer la prochaine décennie de l'évolution du vélo électrique ».

Rejoignez Canyon et Avinox pour « Vision 2036 : tracer la prochaine décennie de l'évolution du vélo électrique ». 24 juin, de 11h10 à 11h40

Rejoignez Amflow et Avinox pour « Élargir la communauté du vélo électrique avec l'Amflow TL Carbon-26 ».

Rejoignez Amflow et Avinox pour « Élargir la communauté du vélo électrique avec l'Amflow TL Carbon-26 ». 24 juin, de 14h00 à 15h20

Rejoignez Commencal, Forbidden et Avinox pour « Quelle est la prochaine étape pour les systèmes de vélos électriques ? ».

Rejoignez Commencal, Forbidden et Avinox pour « Quelle est la prochaine étape pour les systèmes de vélos électriques ? ». 25 juin, de 09h30 à 09h55

Rejoignez FOX et Avinox pour « Bien plus que des systèmes de vélos électriques : connectés au futur ».

Rejoignez FOX et Avinox pour « Bien plus que des systèmes de vélos électriques : connectés au futur ». 25 juin, de 10h00 à 11h00

Rejoignez Pivot, Raymon et Avinox pour « Nouvelle puissance, âme intemporelle ».

Rejoignez Pivot, Raymon et Avinox pour « Nouvelle puissance, âme intemporelle ». 25 juin, de 11h10 à 11h40

Rejoignez Megamo et Avinox pour « Enrichir les catégories de vélos électriques grâce à Avinox ».

Premier aperçu du système Avinox SmoothShift

Avinox présente également le système Avinox SmoothShift à l'Eurobike 2026. Ce système de transmission électronique permet au moteur de détecter les signaux de changement de vitesse et d'effectuer les changements de rapport en douceur, sans nécessiter de pédalage. Il réduit intelligemment le couple afin de minimiser les à-coups, protéger la chaîne et prolonger la durée de vie de la transmission. La première intégration de cette fonctionnalité se retrouve sur le nouveau Amflow TL, le vélo électrique SUV récemment lancé par Amflow, qui fait également ses débuts officiels à l'Eurobike 2026.

L'histoire d'Avinox à l'Eurobike

L'Eurobike 2026 marque le deuxième anniversaire du lancement d'Avinox. En 2025, Avinox est devenue une entreprise indépendante, acquérant l'autonomie nécessaire pour poursuivre son engagement en faveur de l'excellence et renforcer sa position de leader du secteur. Avinox a suscité un vif intérêt et s'est forgé une solide réputation auprès des fabricants et des utilisateurs. À ce jour, Avinox compte plus de 60 marques de vélos partenaires OEM à travers le monde. Avinox continuera à s'appuyer sur ses succès, à renforcer sa présence sur le marché et à innover dans son domaine.

Détails de l'exposition

Exposition Avinox : Hall 12, stand B98

Adresse : Messe Frankfurt

Dates et horaires : Du 24 au 27 juin, de 09 h 00 à 18 h 00, heure locale

1 Dans l'ordre alphabétique. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites web officiels.

À propos d'Avinox

Avinox est à l'avant-garde de la mobilité électrique en développant des systèmes de transmission innovants qui associent des performances supérieures à des fonctionnalités centrées sur l'utilisateur. Notre engagement envers l'excellence nous pousse à améliorer continuellement nos produits afin d'offrir aux cyclistes la meilleure technologie de mobilité électrique possible.

Grâce à notre expertise en électromécanique, notre système de transmission combine harmonieusement des technologies de pointe et des expériences de conduite passionnantes, redéfinissant l'expérience du vélo électrique aussi bien pour les amateurs de tout-terrain que pour les explorateurs urbains. En recherchant l'équilibre ultime entre puissance, poids et autonomie, le système Avinox est appelé à jouer un rôle majeur dans l'avenir du vélo électrique.

Pour plus d'informations, visitez :

Site web : www.avinox-ebike.com

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