白血病和淋巴瘤协会启动IMPACT研究补助金

纽约州莱伊布鲁克2021年5月14日 /美通社/ -- 白血病和淋巴瘤协会（LLS）今天宣布启动IMPACT（提供参加临床试验机会的有影响力医学）研究补助金，以让更多来自代表性不足社区的个人参与到临床试验中。 在改善癌症治疗、为新诊断患者提供最先进的治疗方法并在其他治疗方法失败时提供生命线方面，临床试验至关重要。然而，临床试验绝大多数不能代表某些患者群体，如少数民族和种族群体以及农村社区人民。

为了克服这些不平等现象，LLS设立了IMPACT研究补助金计划，该计划将为主要癌症研究和治疗中心提供资金，以建立一个“中心辐射型”基础设施，从而扩大有关地区临床试验的覆盖面。每个“中心”或主要癌症中心都将在有大量服务不足人口的当地社区医院和诊所建立试验中心网络。这项耗资375万美元的五年计划是一家血癌组织开展的第一个此类项目，采用了一种独特的、量身定制的方式，旨在促进服务不足社区的参与。

“为了充分利用癌症研究，我们需要临床试验反映出美国人口的多样性，” LLS首席科学官Lee Greenberger博士表示。“但这也涉及到健康公平，这是LLS使命的核心。血癌没有任何歧视，每个年龄、性别、族裔和社会经济地位的人都会受到影响，在护理方面应得到同样的选择。” 研究表明，与其他人群相比，面临癌症健康差异风险的人群参与临床试验的可能性也较小。

LLS已经针对第一轮资助选择了三个项目：中西部北部的梅奥诊所、南部农村的范德堡大学医学中心和纽约市的威尔康奈尔医学院。每项五年期倡议都预计将把来自代表性不足社区的试验招募人数增加到至少20%。计划的概述如下：

IMPACT在梅奥诊所：梅奥诊所癌症中心与明尼苏达州癌症临床试验网络和梅奥诊所卫生系统合作，以解决少数族裔血癌患者参与临床试验的主要障碍。该计划包括在明尼苏达、威斯康星州和爱华州服务不足的农村社区建立一个由35个临床研究中心组成的网络。该计划亦侧重于明尼阿波利斯市城市地区的经济弱势少数族裔患者。

IMPACT在范德堡大学医疗中心：这项工作利用了范德保卫生附属网络和浸信会纪念医疗保健（浸信会），包括三角洲地区管理局近一半的县和教区，这是美国经济最脆弱的地区之一。该地区也是美国国内癌症发病率和死亡率最高的地区之一。在范德堡开展的LLS IMPACT计划将增加参与临床试验的机会，可选择参加七种血癌类型的10项临床试验，这些试验将在该地区九个的浸信会地点开放。

IMPACT在威尔康奈尔医学院：虽然威尔康奈尔医学院位于曼哈顿，但纽约市每年一半以上的血癌病例发生在附近皇后区和布鲁克林的居民身上。在为这些自治区提供服务的社区医院，参与尖端临床试验的直接机会有限。威尔康奈尔医学院IMPACT项目也得到了基因泰克公司的支持，该项目正在与纽约长老会皇后区和纽约长老会布鲁克林卫理公会医院合作，建立基础设施，以增加在这些研究中心入选临床试验的机会。该计划将为社区医生提供教育，包括培训初级保健医生担任临床试验倡导者，培训社区肿瘤学家担任临床试验方案专家。

“我们在威尔康奈尔医学院的团队非常兴奋能与白血病和淋巴瘤协会在这一重要倡议上进行合作，” John Leonard博士如此表示，他是威尔康奈尔医学院创新和倡议高级副院长、Richard T. Silver杰出血液病学和医学肿瘤学教授，也是纽约长老会/威尔康奈尔医学中心的血液学家和肿瘤内科医师。“我们努力为所有血癌患者——包括来自资源不足背景的患者——提供最先进的护理和研究机会，通过IMPACT计划，我们的努力与LLS所作努力紧密协同。我们致力于这些努力，并很高兴通过这种合作和与我们的社区紧密互动，加快我们的研究计划。”

梅奥、范德堡和威尔共同为IMPACT补助金提供资金，展示了它们与LLS的合作关系和对该计划的承诺。这一计划的实现还得益于百时美施贵宝和莫弗西斯基金会等公司的慈善投资，以及Louise and John Bryan、Edward J. Phillips家庭基金会、Rahr公司和小Carcal Turner的LLS捐赠投资。

LLS致力于为所有血癌患者提供健康公平的多方面工作

LLS在研究、宣传和患者服务方面都制定了解决健康差距的计划。这些努力包括Myeloma Link（一项非裔美国人社区的社区外联和教育计划）、针对患者和护理人员的西班牙语资源和服务，以及Equity in Access研究计划，它们将推动对不平等护理机会根本原因的研究并确定相应政策、战略和干预措施以实现变革。 LLS还与佛罗里达大学共同领导一项全国性研究，以提高初级保健提供者对癌症患者进行临床试验教育的能力。

通过其宣传工作，LLS正在努力改善代表性不足患者参加试验的机会。例如，LLS及其宣传合作伙伴在制定《临床治疗法案》方面发挥了关键作用，该法案要求美国医疗补助制度从2022年起涵盖与试验有关的护理。LLS还致力于推进与试验参与相关的更多护理服务的本地化政策，减少与旅行相关的时间和费用。LLS的紧急需求计划与Moppie的Love and Charlie基金、Co-Pay援助计划和Susan Lang的爱心预支患者旅行援助计划合作，为服务不足的病人提供经济援助。

LLS临床试验护士导航员是具有血癌方面专业知识的注册护士，可在整个临床试验过程中亲自协助所有血癌患者和护理人员。如需了解信息，患者可拨打(800) 955-4572、通过实时聊天或电子邮件联系LLS信息专员。

关于白血病和淋巴瘤协会

Leukemia & Lymphoma Society®（白血病和淋巴瘤协会，LLS）是对抗癌症的全球领导者。LLS的使命是：治愈白血病、淋巴瘤、霍奇金病和骨髓瘤。LLS为世界各地拯救生命的血癌研究提供资金，提供免费的信息和支持服务，并为所有寻求获得优质、可负担、协调护理的血癌患者发声。

LLS成立于1949年，总部设于纽约州罗耶布鲁克，在美国和加拿大设有地区办事处。如需了解更多信息，请访问www.LLS.org。如需联系LLS信息资源中心，患者应在星期一至星期五上午9时至下午9时（联系LLS信息资源中心致电(800) 955-4572。

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白血病和淋巴瘤协会

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