BALLARD ANNONCE L'ACQUISITION DU BRITANNIQUE GEOPURA POUR STIMULER SA CROISSANCE FUTURE ET TRANSFORMER BALLARD EN UN FOURNISSEUR D'ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ D'HYDROGÈNE

Acquisition stratégique d'un leader à forte croissance spécialisé dans les solutions d'énergie stationnaire à hydrogène zéro émission

Élargit le modèle économique de Ballard pour y inclure une solution d'énergie en tant que service, avec une offre groupée combinant la production d'hydrogène, la distribution, la logistique, le ravitaillement, les piles à combustible et la production d'électricité stationnaire, afin de générer un chiffre d'affaires plus élevé par mégawatt et un potentiel de revenus hautement récurrents

L'opération s'appuie sur un partenariat de longue date et éprouvé avec GeoPura, dans le cadre duquel Ballard fournit des moteurs à pile à combustible aux unités de production d'hydrogène de GeoPura

Élargit son marché potentiel à des marchés finaux à forte croissance, tout en optimisant l'utilisation du capital, grâce à un approvisionnement en hydrogène garanti et au soutien des pouvoirs publics

Permet à Ballard de maintenir le cap vers la rentabilité d'ici 2028, en générant 25 millions USD de synergies de BAIIA sur une base annuelle

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ : BLDP) (TSX : BLDP) (« Ballard », la « société »), chef de file mondial des technologies de piles à combustible à hydrogène, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif (l'« accord ») en vue d'acquérir GeoPura Limited (« GeoPura »), un fournisseur de solutions énergétiques à base d'hydrogène à zéro émission (l'« opération »). L'opération comprend un prix d'achat initial en actions de 275,0 millions GBP (« contrepartie initiale »), financé à la fois par 82,5 millions GBP provenant de la trésorerie de Ballard et par l'émission d'environ 50,8 millions d'actions ordinaires de Ballard aux actionnaires de GeoPura, au prix de 5,02 USD par action, sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume de Ballard sur 30 jours. Outre la contrepartie initiale, Ballard versera une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 27,5 millions GBP si GeoPura atteint certains jalons financiers précis après la conclusion de l'opération. La valeur d'entreprise totale de l'opération1, incluant la reprise de la dette nette de GeoPura et excluant la contrepartie conditionnelle, s'élève à 301,1 millions GBP (environ 400 millions USD).

GeoPura CEO Andrew Cunningham (left) and CTO Theo Elmer (right) in front of an HPU-2 500kW system containing Ballard Fuel Cell Engines. Ballard Power Systems Inc.

L'opération constitue une acquisition qui marque un tournant décisif et qui positionne Ballard comme fournisseur d'énergie en tant que service (« EaaS ») intégré verticalement et à haute efficacité financière, doté de capacités de bout en bout couvrant la production d'hydrogène, la distribution, la logistique, le ravitaillement, les piles à combustible et les solutions d'alimentation électrique stationnaires haute performance.

Fondé en 2019 et basé au Royaume-Uni, GeoPura a développé une activité en pleine expansion axée sur le développement, la location et la vente d'unités énergétiques à base d'hydrogène (« HPU ») et de combustible à hydrogène fourni par ses trois sites de production, dont une participation de 50% dans la société britannique HyMarnham Power. L'offre combinée HPU et combustible constitue une solution énergétiques compétitive et indépendante du réseau, qui se caractérise par une grande fiabilité, une réactivité instantanée, un faible niveau sonore et zéro émission, sur un large éventail de marchés finaux. Parmi la clientèle de GeoPura figurent notamment Aggreko, Balfour Beatty, la BBC, Disney, Equinix, Microsoft, Netflix, Sunbelt Rentals, le ministère britannique de la Défense et bien d'autres encore.

L'opération s'appuie sur un partenariat éprouvé entre Ballard et GeoPura et sur une forte convergence stratégique. La technologie de GeoPura, développée au Royaume-Uni, et sa capacité de fabrication britannique viennent compléter l'expertise canadienne de Ballard en matière de piles à combustible, créant ainsi une plateforme fondée sur des valeurs partagées, une histoire commune et un engagement en faveur d'une énergie fiable et zéro émission. Ce partenariat canado-britannique favorise l'expansion mondiale en associant l'écosystème hydrogène de GeoPura à la plateforme de piles à combustible de classe mondiale de Ballard, afin de proposer une offre groupée aux clients et de générer des gains d'efficacité significatifs pour les clients actuels et futurs.

REMARQUES DE LA DIRECTION

Marty Neese, président et CEO de Ballard, déclare : « Il s'agit d'une acquisition véritablement transformatrice qui fait de Ballard un fournisseur de premier plan d'écosystèmes à hydrogène entièrement intégrés et qui nous permet de tirer parti de la transition énergétique mondiale qui s'accélère et de la demande croissante en matière de résilience énergétique. L'équipe exceptionnelle de GeoPura a développé une activité de premier plan dans le domaine des solutions d'énergie à hydrogène, grâce à une technologie fiable, des relations avec des clients de premier ordre et une trajectoire de croissance prometteuse. En associant la technologie de piles à combustible de classe mondiale de Ballard au modèle d'énergie en tant que service de GeoPura, nous créons une entreprise avec toutes les cartes en main pour répondre aux besoins des marchés finaux qui exigent une alimentation électrique sûre, fiable, silencieuse et sans émissions pour leurs applications critiques. Cette acquisition accélère considérablement la croissance de notre chiffre d'affaires, réoriente notre activité vers des revenus récurrents à forte marge et renforce notre chemin vers la rentabilité d'ici 2028. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de GeoPura au sein de Ballard et de saisir les opportunités majeures qui s'offriront à nous. »

Andrew Cunningham, fondateur et CEO de GeoPura, déclare : « Lorsque votre travail alimente le cinéma et la télévision en direct, les hôpitaux, la défense, les infrastructures essentielles et le secteur de la construction grâce à des systèmes fiables, qu'ils soient autonomes ou connectés au réseau, votre fournisseur de systèmes énergétiques joue un rôle central dans votre réussite. Pour GeoPura, Ballard s'est nettement démarqué de ses concurrents. C'est le seul partenaire capable de nous fournir les solutions de piles à combustible dont nous avons besoin, en s'appuyant sur une expertise technique approfondie, indispensable pour garantir une qualité de produit inégalée, du kilowatt au mégawatt. « Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'associer les capacités de haute performance de GeoPura à l'excellence des produits Ballard, afin d'offrir à nos clients du monde entier le meilleur rapport qualité-prix grâce à notre offre entièrement intégrée d'énergie en tant que service. »

Le président du conseil de GeoPura, Lord Richard Harrington, ancien ministre des Affaires et de l'Industrie et président du conseil de Make UK, déclare : « L'investissement de Ballard témoigne de sa confiance dans une entreprise manufacturière du Royaume-Uni qui utilise une technologie britannique et dont les produits seront désormais exportés dans le monde entier. Je suis enthousiasmé par les projets d'expansion internationale de l'entreprise et j'ai hâte de l'accompagner dans ce nouveau chapitre. »

UNE APPROCHE STRATÉGIQUE CONVAINCANTE

Construire un écosystème grâce à une offre groupée : en associant la technologie de piles à combustible de Ballard aux capacités intégrées de GeoPura en matière de production d'hydrogène, de logistique et d'énergie stationnaire, la société optimise ses revenus par mégawatt grâce à de multiples points de contact avec la clientèle. Il en résulte une augmentation significative de la valeur générée sur toute la durée de vie de chaque mégawatt mis en service.





en associant la technologie de piles à combustible de Ballard aux capacités intégrées de GeoPura en matière de production d'hydrogène, de logistique et d'énergie stationnaire, la société optimise ses revenus par mégawatt grâce à de multiples points de contact avec la clientèle. Il en résulte une augmentation significative de la valeur générée sur toute la durée de vie de chaque mégawatt mis en service. Accès au marché de l'énergie statique grâce à une gamme de produits éprouvée : marque l'entrée de Ballard sur le marché en forte croissance de l'énergie stationnaire grâce à une gamme de groupes électrogènes à hydrogène prêts à l'emploi, offrant une fiabilité « six neuf » (99,9999 % de disponibilité) et bénéficiant d'une clientèle bien établie. Les HPU de GeoPura sont destinées aux secteurs de la construction, du cinéma et de la télévision, de l'événementiel, des transports, de la santé, de la défense, ainsi qu'aux applications des centres de données, un marché en pleine expansion, ce qui permet à Ballard de se positionner pour conquérir ces marchés en pleine croissance à l'échelle mondiale.





marque l'entrée de Ballard sur le marché en forte croissance de l'énergie stationnaire grâce à une gamme de groupes électrogènes à hydrogène prêts à l'emploi, offrant une fiabilité « six neuf » (99,9999 % de disponibilité) et bénéficiant d'une clientèle bien établie. Les HPU de GeoPura sont destinées aux secteurs de la construction, du cinéma et de la télévision, de l'événementiel, des transports, de la santé, de la défense, ainsi qu'aux applications des centres de données, un marché en pleine expansion, ce qui permet à Ballard de se positionner pour conquérir ces marchés en pleine croissance à l'échelle mondiale. Accélérer la croissance et la rentabilité : le modèle économique de GeoPura génère des revenus récurrents grâce à la location de HPU, associée à l'approvisionnement en hydrogène et à la logistique, ainsi qu'à la vente d'unités HPU et d'hydrogène. GeoPura prévoit un chiffre d'affaires d'environ 38 millions GBP pour 2026. L'important marché potentiel et les tendances favorables à long terme redéfinissent le profil financier de Ballard, qui devient ainsi un opérateur EaaS bénéficiant d'une croissance accélérée et d'une trajectoire plus claire vers son objectif de rentabilité fixé pour 2028.





le modèle économique de GeoPura génère des revenus récurrents grâce à la location de HPU, associée à l'approvisionnement en hydrogène et à la logistique, ainsi qu'à la vente d'unités HPU et d'hydrogène. GeoPura prévoit un chiffre d'affaires d'environ 38 millions GBP pour 2026. L'important marché potentiel et les tendances favorables à long terme redéfinissent le profil financier de Ballard, qui devient ainsi un opérateur EaaS bénéficiant d'une croissance accélérée et d'une trajectoire plus claire vers son objectif de rentabilité fixé pour 2028. Libérer le potentiel de croissance du marché global grâce à un environnement politique favorable : la plateforme d'alimentation stationnaire de GeoPura élargit le marché potentiel de Ballard au-delà de la mobilité pour l'étendre à des marchés finaux à forte croissance où les HPU constituent une infrastructure d'alimentation essentielle. GeoPura a également remporté le premier contrat Hydrogen Allocation Round 1 (HAR1) du gouvernement britannique, un mécanisme de subvention garantissant des revenus issus de la production d'hydrogène pendant quinze ans, ce qui assure une grande visibilité en matière de revenus. Ce soutien politique, associé à la participation de 50 % de GeoPura dans l'usine de production d'hydrogène d'HyMarnham et à sa capacité d'extension à faible coût d'investissement, confère à Ballard une position unique pour étendre sa présence sur le marché et tirer parti de l'accélération des obligations en matière de décarbonisation et des besoins en alimentation électrique critique à l'échelle mondiale.





la plateforme d'alimentation stationnaire de GeoPura élargit le marché potentiel de Ballard au-delà de la mobilité pour l'étendre à des marchés finaux à forte croissance où les HPU constituent une infrastructure d'alimentation essentielle. GeoPura a également remporté le premier contrat Hydrogen Allocation Round 1 (HAR1) du gouvernement britannique, un mécanisme de subvention garantissant des revenus issus de la production d'hydrogène pendant quinze ans, ce qui assure une grande visibilité en matière de revenus. Ce soutien politique, associé à la participation de 50 % de GeoPura dans l'usine de production d'hydrogène d'HyMarnham et à sa capacité d'extension à faible coût d'investissement, confère à Ballard une position unique pour étendre sa présence sur le marché et tirer parti de l'accélération des obligations en matière de décarbonisation et des besoins en alimentation électrique critique à l'échelle mondiale. Forte synergie : le partenariat technologique de longue date entre Ballard et GeoPura constitue une base solide et éprouvée pour développer l'activité et intégrer ces deux équipes hautement complémentaires. Ballard bénéficiera d'avantages en termes de coûts structurels qui renforceront sa position concurrentielle tout en stimulant la demande sur les marchés finaux des HPU. Des synergies de BAIIA estimées à environ 25 millions USD ont été identifiées grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à l'optimisation des coûts. L'équipe de direction expérimentée de GeoPura renforce la mise en œuvre des projets et accélère la création de valeur.

CONDITIONS DE L'OPÉRATION ET DÉTAILS DU FINANCEMENT

Aux termes de l'accord, Ballard acquerra 100% de GeoPura, y compris la participation de 50% détenue par GeoPura dans HyMarnham Power, pour une contrepartie initiale totale de 275,0 millions GBP. La contrepartie initiale sera financée à hauteur de 82,5 millions GBP par l'encaisse de Ballard, le solde devant être financé par des actions ordinaires de Ballard nouvellement émises et attribuées aux actionnaires de GeoPura, ce qui permettra à Ballard de conserver un bilan solide. Le nombre d'actions Ballard devant être émises au profit des actionnaires de GeoPura s'élève à environ 50,8 millions, ce chiffre ayant été calculé sur la base du cours moyen pondéré en fonction des volumes des actions ordinaires Ballard sur les 30 jours précédant l'annonce de l'opération. À la clôture de l'opération, les actionnaires de GeoPura devraient détenir environ 14,4% du capital de Ballard sur une base pro forma. Les actionnaires de GeoPura concluront également des accords de blocage habituels limitant la vente ou le transfert de leurs actions ordinaires de Ballard pendant une période déterminée après la clôture de l'opération.

Outre la contrepartie initiale, Ballard versera une contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 27,5 millions GBP si GeoPura atteint certains objectifs financiers après la conclusion de l'opération.

La valeur d'entreprise totale de l'opération1, incluant la reprise de la dette nette de GeoPura et excluant la contrepartie conditionnelle, s'élève à 301,1 millions GBP (environ 400 millions USD).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CLÔTURE

À l'issue de l'opération, Andrew Cunningham, fondateur et CEO de GeoPura, devrait prendre les fonctions de président de Ballard et rendre compte à Marty Neese, CEO de Ballard. Par ailleurs, Ballard prévoit de nommer Andrew Cunningham et Lord Richard Harrington, actuel président du conseil de GeoPura, comme candidats au siège de son conseil d'administration, désignés par les actionnaires de GeoPura.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Ballard et de GeoPura ; elle est soumise aux conditions de clôture habituelles pour une opération de cette nature, notamment le dépôt d'une déclaration au titre du UK National Security and Investment Act et l'autorisation de la Bourse de Toronto (TSX) pour l'émission des actions ordinaires de Ballard dans le cadre de l'opération. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

CONSEILLERS

RBC Capital Markets agit en tant que conseiller financier exclusif de Ballard. Ashurst LLP et Stikeman Elliott LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Ballard.

Barclays agit en tant que conseiller financier exclusif de GeoPura, tandis que Winston Taylor LLP agit en tant que conseiller juridique de GeoPura.

TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBDIFFUSION

Ballard organisera une conférence en ligne le 23 juin 2026 à 11h00 (heure de l'Est) afin de présenter les détails de l'opération. Marty Neese, président et CEO de Ballard, Kate Igbalode, vice-présidente principale et directrice financière de Ballard, ainsi qu'Andrew Cunningham, fondateur et CEO de GeoPura, interviendront lors de cette webdiffusion. Pour participer à la téléconférence en direct, composez le +1-833-821-2814 (numéro gratuit depuis le Canada et les États-Unis). Il est également possible de suivre la webdiffusion via un lien figurant sur la page d'accueil du site de Ballard (www.ballard.com) ou via le lien suivant : annonce de la téléconférence

À propos de Ballard Power Systems

La mission de Ballard Power Systems (NASDAQ : BLDP ; TSX : BLDP) est de fournir de l'énergie à partir de piles à combustible pour une planète durable. Les piles à combustible PEM zéro émission de Ballard permettent l'électrification des moyens de transport, notamment les bus, les camions commerciaux, les trains, les navires et les installations électriques fixes. Pour en savoir plus sur Ballard, veuillez consulter le site www.ballard.com.

Avertissements concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations susceptibles de constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la législation américaine applicable en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « estime », « anticipe », « continue » et « prévisions », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou d'autres termes similaires, et peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'opération, ses conditions et sa réalisation, les avantages de l'opération pour les actionnaires de Ballard et les autres parties prenantes, les plans, stratégies et objectifs de la direction, ainsi que les coûts ou les volumes de production attendus. Rien ne garantit que l'opération sera menée à bien selon les conditions énoncées dans le présent communiqué de presse, ni même qu'elle le sera. Les déclarations prospectives comportent intrinsèquement des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats, performances et réalisations effectifs de la société et ses résultats, performances ou réalisations futurs. Les facteurs pertinents peuvent inclure, sans s'y limiter, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de l'opération, les fluctuations des taux de change, la conjoncture économique générale, la hausse des coûts, les risques politiques et sociaux, les modifications du cadre réglementaire dans lequel la société exerce ou pourrait exercer ses activités à l'avenir, les conditions environnementales, le recrutement et la fidélisation du personnel, ainsi que d'éventuels litiges. Les déclarations prospectives reposent sur les hypothèses formulées de bonne foi par la société et sa direction concernant le contexte financier, commercial, réglementaire et tout autre environnement pertinent qui prévaudra et influencera les activités et l'exploitation de la société à l'avenir. La société ne donne aucune garantie quant au fait que les hypothèses sur lesquelles reposent les déclarations prospectives s'avéreront exactes, ni quant au fait que ses activités ou son exploitation ne seront pas affectées de manière significative par ces facteurs ou par d'autres facteurs non prévus ou non prévisibles par la société ou sa direction, ou échappant à son contrôle. Bien que la société s'efforce et se soit efforcée d'identifier les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les actions, événements ou résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives, il peut exister d'autres facteurs susceptibles d'empêcher les résultats, performances, réalisations ou événements réels de correspondre aux prévisions, estimations ou intentions, et de nombreux événements échappent au contrôle raisonnable de la société. Par conséquent, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de sa publication. Sous réserve de toute obligation persistante découlant de la législation applicable ou des règles de cotation boursière pertinentes, la société, en fournissant ces informations, ne s'engage en aucune manière à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, ni à signaler tout changement intervenu dans les événements, les conditions ou les circonstances.

Coordonnées :

Sumit Kundu – relations avec les investisseurs, +1 604 360 9714 ou [email protected]

1, y compris la prise en charge de 50% de la dette liée à la coentreprise HyMarnham.

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