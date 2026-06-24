BALLARD GIBT DIE ÜBERNAHME DES BRITISCHEN UNTERNEHMENS GEOPURA BEKANNT, WAS DAS ZUKÜNFTIGE WACHSTUM ANKURBELT UND BALLARD ZU EINEM INTEGRIERTEN ANBIETER VON WASSERSTOFF-ÖKOSYSTEMEN MACHT

Wegweisende Übernahme eines schnell wachsenden Marktführers für groß angelegte, emissionsfreie stationäre Stromversorgungslösungen auf Wasserstoffbasis

Erweitert das Geschäftsmodell von Ballard um eine „Energy-as-a-Service"-Lösung mit einem gebündelten Angebot, das Wasserstoffproduktion, -verteilung, -logistik, -betankung, Brennstoffzellen und stationäre Stromerzeugung kombiniert, um höhere Umsätze pro Megawatt und ein hohes Potenzial für wiederkehrende Umsätze zu erzielen

Baut auf einer langjährigen und bewährten Partnerschaft mit GeoPura auf, in deren Rahmen Ballard Brennstoffzellenmotoren für die Wasserstoff-Kraftwerke von GeoPura liefert

Erweitert den adressierbaren Markt auf wachstumsstarke Endmärkte auf kapitaleffiziente Weise, gestützt durch eine gesicherte Wasserstoffversorgung und die Unterstützung durch die Regierungspolitik

Hält Ballards Kurs zur Rentabilität bis 2028 aufrecht und erschließt Synergien im Bereich des jährlichen EBITDA in Höhe von 25 Millionen US-Dollar

VANCOUVER, British Columbia, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) („Ballard", das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung") über den Erwerb von GeoPura Limited („GeoPura"), einem Anbieter emissionsfreier, wasserstoffbasierter Energielösungen, geschlossen hat (die „Transaktion"). Die Transaktion umfasst einen Vorab-Kaufpreis in Höhe von 275,0 Millionen Pfund („Vorauszahlung"), der durch eine Kombination aus 82,5 Millionen Pfund aus den Barreserven von Ballard und der Ausgabe von ca. 50,8 Millionen Ballard-Stammaktien an die GeoPura-Aktionäre zu einem Preis von 5,02 US-Dollar pro Aktie finanziert wird, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Ballard-Aktie der letzten 30 Tage. Zusätzlich zur Vorabzahlung wird Ballard eine bedingte Gegenleistung von bis zu 27,5 Millionen Pfund zahlen, sofern GeoPura nach Abschluss der Transaktion bestimmte festgelegte finanzielle Meilensteine erreicht. Der gesamte Unternehmenswert1 der Transaktion, einschließlich der Übernahme der Nettoverschuldung von GeoPura und ohne Berücksichtigung der bedingten Gegenleistung, beträgt 301,1 Millionen Pfund (~400 Millionen US-Dollar).

GeoPura CEO Andrew Cunningham (left) and CTO Theo Elmer (right) in front of an HPU-2 500kW system containing Ballard Fuel Cell Engines. Ballard Power Systems Inc.

Die Transaktion stellt eine transformative Übernahme dar, die Ballard als vertikal integrierten und kapitaleffizienten „Energy-as-a-Service" („EaaS")-Anbieter etabliert, dessen End-to-End-Kompetenzen die Bereiche Wasserstoffproduktion, -verteilung, -logistik, -betankung, Brennstoffzellen sowie stationäre Hochleistungsstromversorgungslösungen umfassen.

GeoPura wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen hat ein schnell wachsendes Geschäft aufgebaut, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung, dem Leasing und dem Verkauf von Wasserstoff-Stromversorgungsanlagen („HPUs") sowie von Wasserstoff als Brennstoff liegt, der über seine drei Produktionsstandorte geliefert wird, darunter eine 50-prozentige Beteiligung an dem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen HyMarnham Power. Das kombinierte Angebot aus HPUs und Wasserstoff bietet eine wettbewerbsfähige, netzunabhängige Stromversorgungslösung mit hoher Zuverlässigkeit, sofortiger Reaktionsfähigkeit, geringem Geräuschpegel und null Emissionen für eine Vielzahl von Endmärkten. Zum breiten Kundenstamm von GeoPura zählen unter anderem Aggreko, Balfour Beatty, die BBC, Disney, Equinix, Microsoft, Netflix, Sunbelt Rentals sowie das britische Verteidigungsministerium.

Die Transaktion baut auf einer bewährten Partnerschaft zwischen Ballard und GeoPura sowie einer starken strategischen Ausrichtung auf. Die in Großbritannien entwickelte Technologie und die britische Fertigung von GeoPura ergänzen Ballards kanadisches Fachwissen im Bereich Brennstoffzellen und schaffen so eine Plattform, die auf gemeinsamen Werten, einer gemeinsamen Geschichte und dem Engagement für zuverlässige, emissionsfreie Energie basiert. Diese kanadisch-britische Kombination unterstützt die globale Expansion, indem sie das Wasserstoff-Ökosystem von GeoPura mit der erstklassigen Brennstoffzellenplattform von Ballard verbindet, um ein gebündeltes Kundenangebot bereitzustellen und erhebliche Effizienzsteigerungen für bestehende und zukünftige Kunden zu ermöglichen.

STELLUNGNAHME DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Marty Neese, Präsident und Chief Executive Officer von Ballard, kommentierte: „Dies ist eine wahrhaft transformative Übernahme, die Ballard als führenden, vollintegrierten Anbieter eines Wasserstoff-Ökosystems etabliert und uns in die Lage versetzt, von der sich beschleunigenden globalen Energiewende und der steigenden Nachfrage nach Energiesicherheit zu profitieren. Das außergewöhnliche Team von GeoPura hat ein erstklassiges Geschäft für Wasserstoff-Energieversorgungslösungen mit zuverlässiger Technologie, erstklassigen Kundenbeziehungen und einer attraktiven Wachstumskurve aufgebaut. Durch die Kombination der erstklassigen Brennstoffzellentechnologie von Ballard mit dem ‚Energy-as-a-Service'-Geschäftsmodell von GeoPura schaffen wir ein Unternehmen, das gut positioniert ist, um Endmärkte zu bedienen, die sichere, zuverlässige, geräuscharme und emissionsfreie Energie für ihre geschäftskritischen Anwendungen benötigen. Diese Übernahme beschleunigt unser Umsatzwachstum erheblich, verlagert unser Geschäft hin zu wiederkehrenden, margenstarken Umsätzen und stärkt unseren Weg zur Rentabilität bis 2028. Wir freuen uns sehr, das GeoPura-Team bei Ballard willkommen zu heißen und die vor uns liegenden bedeutenden Chancen zu nutzen."

Andrew Cunningham, Gründer und Chief Executive Officer von GeoPura, kommentierte: „Wenn Ihre Arbeit Film- und Live-Fernsehproduktionen, Krankenhäuser, den Verteidigungssektor, kritische Infrastruktur und das Bauwesen mit zuverlässigen netzunabhängigen und netzunterstützenden Systemen versorgt, ist Ihr Antriebslieferant entscheidend für Ihren Erfolg. Für GeoPura hat sich Ballard deutlich von der Konkurrenz abgehoben. Sie sind der einzige Partner, der die von uns benötigten Brennstoffzellen-Kompetenzen liefern kann, gestützt durch das fundierte technische Know-how, das erforderlich ist, um unübertroffene Produktqualität von Kilowatt bis Megawatt zu gewährleisten. Ich freue mich unglaublich darauf, die Hochleistungskompetenzen von GeoPura mit der Produktqualität von Ballard zu verbinden, um Kunden weltweit den größtmöglichen Nutzen aus unserem vollständig integrierten ‚Energy-as-a-Service'-Angebot zu bieten."

Der Vorsitzende von GeoPura, Lord Richard Harrington, ehemaliger Minister für Wirtschaft und Industrie und Vorsitzender von Make UK, sagte: „Die Investition von Ballard spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in ein britisches Fertigungsunternehmen wider, das britische Technologie nutzt, die nun in die ganze Welt exportiert wird. Ich bin begeistert von den globalen Expansionsplänen des Unternehmens und freue mich darauf, es auf diesem Weg zu unterstützen."

ÜBERZEUGENDE STRATEGISCHE GRÜNDE

Aufbau eines Ökosystems mit einem gebündelten Angebot: Durch die Kombination der Brennstoffzellentechnologie von Ballard mit den integrierten Kompetenzen von GeoPura in den Bereichen Wasserstoffproduktion, Logistik und stationäre Stromversorgung maximiert das Unternehmen den Umsatz pro Megawatt über mehrere Kundenkontaktpunkte hinweg. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung des über die gesamte Lebensdauer erzielten Werts pro eingesetztem Megawatt.





Durch die Kombination der Brennstoffzellentechnologie von Ballard mit den integrierten Kompetenzen von GeoPura in den Bereichen Wasserstoffproduktion, Logistik und stationäre Stromversorgung maximiert das Unternehmen den Umsatz pro Megawatt über mehrere Kundenkontaktpunkte hinweg. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung des über die gesamte Lebensdauer erzielten Werts pro eingesetztem Megawatt. Zugang zum Markt für stationäre Stromversorgung mit bewährtem Produktportfolio: Dies ebnet Ballards Einstieg in den wachstumsstarken Markt für stationäre Stromversorgung mit einer sofort einsetzbaren und bewährten Produktpalette an Wasserstoff-Stromaggregaten, die eine Zuverlässigkeit von „sechs Neunen" (99,9999 % Verfügbarkeit) bieten und über einen gut etablierten Kundenstamm verfügen. Die HPUs von GeoPura kommen in den Bereichen Bauwesen, Film und Fernsehen, Veranstaltungen, Transport, Gesundheitswesen, Verteidigung und potenziell auch in den schnell wachsenden Rechenzentrumsanwendungen zum Einsatz, wodurch Ballard in die Lage versetzt wird, diese wachsenden Märkte weltweit zu erschließen.





Dies ebnet Ballards Einstieg in den wachstumsstarken Markt für stationäre Stromversorgung mit einer sofort einsetzbaren und bewährten Produktpalette an Wasserstoff-Stromaggregaten, die eine Zuverlässigkeit von „sechs Neunen" (99,9999 % Verfügbarkeit) bieten und über einen gut etablierten Kundenstamm verfügen. Die HPUs von GeoPura kommen in den Bereichen Bauwesen, Film und Fernsehen, Veranstaltungen, Transport, Gesundheitswesen, Verteidigung und potenziell auch in den schnell wachsenden Rechenzentrumsanwendungen zum Einsatz, wodurch Ballard in die Lage versetzt wird, diese wachsenden Märkte weltweit zu erschließen. Beschleunigung von Wachstum und Rentabilität: Das Geschäftsmodell von GeoPura generiert wiederkehrende Umsätze aus dem Leasing von HPUs inklusive Wasserstoffversorgung und Logistik sowie aus dem Verkauf von HPUs und Wasserstoff. GeoPura erwartet für 2026 einen Umsatz von etwa 38 Millionen Pfund. Zusammen mit Ballard formen der große adressierbare Gesamtmarkt und die langfristigen positiven Rahmenbedingungen das Finanzprofil von Ballard neu zu einem EaaS-Betreiber mit beschleunigtem Wachstum und einem klareren Weg zu Ballards Rentabilitätsziel für 2028.





Das Geschäftsmodell von GeoPura generiert wiederkehrende Umsätze aus dem Leasing von HPUs inklusive Wasserstoffversorgung und Logistik sowie aus dem Verkauf von HPUs und Wasserstoff. GeoPura erwartet für 2026 einen Umsatz von etwa 38 Millionen Pfund. Zusammen mit Ballard formen der große adressierbare Gesamtmarkt und die langfristigen positiven Rahmenbedingungen das Finanzprofil von Ballard neu zu einem EaaS-Betreiber mit beschleunigtem Wachstum und einem klareren Weg zu Ballards Rentabilitätsziel für 2028. Erschließung des Wachstums des gesamten adressierbaren Marktes durch ein förderliches politisches Umfeld: Die stationäre Energieplattform von GeoPura erweitert den adressierbaren Markt von Ballard über den Mobilitätsbereich hinaus in wachstumsstarke Endmärkte, in denen HPUs als systemkritische Energieinfrastruktur dienen. GeoPura verfügt zudem über den ersten Vertrag der britischen Regierung im Rahmen der „Hydrogen Allocation Round 1" (HAR1), einem Fördermechanismus, der über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren Einnahmen aus der Wasserstoffproduktion garantiert und somit eine erhebliche Umsatzvorhersehbarkeit bietet. Diese politische Unterstützung, kombiniert mit GeoPuras 50-prozentiger Beteiligung an der Wasserstoffproduktionsanlage HyMarnham und deren kapitaleffizienter Erweiterungskapazität, versetzt Ballard in die einzigartige Lage, seine Marktreichweite auszubauen und von den weltweit beschleunigten Dekarbonisierungsvorgaben sowie dem Bedarf an kritischer Energie zu profitieren.





Die stationäre Energieplattform von GeoPura erweitert den adressierbaren Markt von Ballard über den Mobilitätsbereich hinaus in wachstumsstarke Endmärkte, in denen HPUs als systemkritische Energieinfrastruktur dienen. GeoPura verfügt zudem über den ersten Vertrag der britischen Regierung im Rahmen der „Hydrogen Allocation Round 1" (HAR1), einem Fördermechanismus, der über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren Einnahmen aus der Wasserstoffproduktion garantiert und somit eine erhebliche Umsatzvorhersehbarkeit bietet. Diese politische Unterstützung, kombiniert mit GeoPuras 50-prozentiger Beteiligung an der Wasserstoffproduktionsanlage HyMarnham und deren kapitaleffizienter Erweiterungskapazität, versetzt Ballard in die einzigartige Lage, seine Marktreichweite auszubauen und von den weltweit beschleunigten Dekarbonisierungsvorgaben sowie dem Bedarf an kritischer Energie zu profitieren. Starke Synergieeffekte: Die langjährige Technologiepartnerschaft zwischen Ballard und GeoPura bildet ein bewährtes Fundament für das weitere Wachstum des Unternehmens und die Integration der beiden sich hervorragend ergänzenden Teams. Ballard wird strukturelle Kostenvorteile erzielen, die die Wettbewerbsposition stärken und außerdem die Nachfrage in den HPU-Endmärkten ankurbeln. Es wurden EBITDA-Synergien in Höhe von rund 25 Millionen US-Dollar ermittelt, die mit hoher Sicherheit erzielt werden können und auf Umsatzwachstum sowie Kostenoptimierung beruhen. Das erfahrene Managementteam von GeoPura stärkt die Umsetzung und beschleunigt die Wertrealisierung.

TRANSAKTIONSBEDINGUNGEN UND FINANZIERUNGSDETAILS

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Ballard 100 % von GeoPura, einschließlich der 50-prozentigen Beteiligung von GeoPura an HyMarnham Power, für eine Gesamtvorauszahlung in Höhe von 275,0 Millionen Pfund erwerben. Die Vorauszahlung wird zu 82,5 Millionen £ aus den Barreserven von Ballard finanziert, der Restbetrag erfolgt durch die Ausgabe neuer Ballard-Stammaktien an die GeoPura-Aktionäre, wodurch die starke Bilanz von Ballard erhalten bleibt. Die Anzahl der an die GeoPura-Aktionäre auszugebenden Ballard-Aktien beläuft sich auf ca. 50,8 Millionen; diese Zahl wurde auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses der Ballard-Stammaktien in den 30 Tagen vor Bekanntgabe der Transaktion berechnet. Nach Abschluss der Transaktion werden die GeoPura-Aktionäre voraussichtlich auf Pro-forma-Basis ca. 14,4 % an Ballard halten. Die GeoPura-Aktionäre werden zudem übliche Lock-up-Vereinbarungen abschließen, die den Verkauf oder die Übertragung ihrer Ballard-Stammaktien für einen bestimmten Zeitraum nach Abschluss der Transaktion einschränken.

Zusätzlich zur Vorauszahlung wird Ballard eine bedingte Gegenleistung von bis zu 27,5 Millionen Pfund zahlen, sofern GeoPura nach Abschluss der Transaktion bestimmte finanzielle Meilensteine erreicht.

Der gesamte Unternehmenswert der Transaktion1, einschließlich der Übernahme der Nettoverschuldung von GeoPura und ohne Berücksichtigung der bedingten Gegenleistung, beträgt 301,1 Millionen £ (~400 Millionen US$).

WEITERE INFORMATIONEN UND ABSCHLUSS

Nach Abschluss der Transaktion wird Andrew Cunningham, Gründer und Chief Executive Officer von GeoPura, voraussichtlich die Rolle des Präsidenten von Ballard übernehmen und an Marty Neese, den Chief Executive Officer von Ballard, berichten. Darüber hinaus beabsichtigt Ballard, Andrew Cunningham und Lord Richard Harrington, den derzeitigen Vorsitzenden von GeoPura, als von den GeoPura-Aktionären benannte Kandidaten in den Vorstand aufzunehmen.

Die Transaktion wurde vom Vorstand sowohl von Ballard als auch von GeoPura einstimmig genehmigt und unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Anmeldung gemäß dem britischen „National Security and Investment Act" sowie der Genehmigung der TSX für die Ausgabe der Ballard-Stammaktien im Rahmen der Transaktion. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen.

BERATER

RBC Capital Markets fungiert als exklusiver Finanzberater von Ballard. Ashurst LLP und Stikeman Elliott LLP fungieren als Rechtsberater von Ballard.

Barclays fungiert als exklusiver Finanzberater von GeoPura und Winston Taylor LLP fungiert als Rechtsberater von GeoPura.

TELEKONFERENZ UND WEBCAST

Ballard wird am 23. Juni 2026 um 11:00 Uhr ET einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu erörtern. Marty Neese, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Ballard, Kate Igbalode, Senior Vice President und Finanzvorstand von Ballard, sowie Andrew Cunningham, Gründer und Vorstandsvorsitzender von GeoPura, werden im Rahmen des Webcasts eine Reded halten. Sie können an der Live-Telefonkonferenz teilnehmen, indem Sie die Nummer +1-833-821-2814 wählen (gebührenfrei in Kanada und den USA). Alternativ kann der Live-Webcast über einen Link auf der Homepage von Ballard (www.ballard.com) oder über den folgenden Link aufgerufen werden: Ankündigung einer Telefonkonferenz

Informationen zu Ballard Power Systems

Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) hat die Vision, Brennstoffzellenenergie für einen nachhaltigen Planeten zu liefern. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Lastkraftwagen, Zügen, Schiffen und stationärer Energieversorgung. Um mehr über Ballard zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ballard.com.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen können (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie „könnte", „wird", „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „voraussehen", „fortsetzen" und „Prognose" oder durch andere ähnliche Begriffe erkennen und können unter anderem Aussagen bezüglich der Transaktion, ihrer Bedingungen und ihres Abschlusses, der Vorteile der Transaktion für die Ballard-Aktionäre und andere Interessengruppen, der Pläne, Strategien und Ziele der Unternehmensleitung sowie der erwarteten Kosten oder Produktionsmengen umfassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion zu den in dieser Pressemitteilung dargelegten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens deutlich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem die Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Transaktion, Wechselkursschwankungen, die allgemeine Wirtschaftslage, gestiegene Kosten, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder künftig tätig sein könnte, Umweltbedingungen, die Gewinnung und Bindung von Personal sowie potenzielle Rechtsstreitigkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung hinsichtlich der finanziellen, marktbezogenen, regulatorischen und sonstigen relevanten Rahmenbedingungen, die in Zukunft bestehen und das Geschäft sowie den Betrieb des Unternehmens beeinflussen werden. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass sich die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, als richtig erweisen werden oder dass die Geschäftstätigkeit oder der Betrieb des Unternehmens nicht in wesentlicher Weise durch diese oder andere Faktoren beeinträchtigt wird, die vom Unternehmen oder seiner Geschäftsführung nicht vorhergesehen wurden oder vorhersehbar sind oder die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Ereignisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Vorbehaltlich etwaiger fortbestehender Verpflichtungen gemäß geltendem Recht oder einschlägigen Börsenvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder über Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu informieren.

Kontaktdaten

Sumit Kundu – Investor Relations, +1.604.360.9714 oder [email protected]

1Einschließlich der Übernahme von 50 % der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem HyMarnham-Joint-Venture.

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