Bambu Lab lance PLA Pure : un filament conçu pour imprimer chez vous

Cinq ingrédients. Chacun a mérité sa place.

PLA Pure est basé sur des matériaux que l'on retrouve dans la vie quotidienne :

Acide polylactique (PLA)– issu du maïs et de la canne à sucre. Copolymère acrylique – trouvé couramment dans les jouets pour enfants. Pigments colorés - également utilisés dans la vaisselle pour bébés. EBS (éthylène bis-stéaramide) – un matériau bien connu dans le domaine des films d'emballage alimentaire. Talc – utilisé dans des produits tels que les pailles biodégradables ; testé de manière indépendante par un organisme tiers et certifié sans amiante.

Chaque ingrédient figure sur la liste positive de l'UE 10/2011 et est associé à un numéro de substance MCDA (matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires) traçable. Les matières premières sont fournies par des fabricants internationaux tels que TotalEnergies Corbion, Dow, Chemours et BASF, ce qui facilite la conformité et la traçabilité.

La plupart des filaments commercialisés comme étant conformes aux normes relatives au contact alimentaire ne sont testés qu'une fois transformés en produits finis. Chaque ingrédient de PLA Pure est contrôlé individuellement, depuis la matière première jusqu'aux pigments.

Un air plus pur à votre bureau

Étant donné que l'impression se fait souvent dans des espaces de vie, les émissions sont un facteur important. Le PLA Pure est certifié GREENGUARD UL 2904*, la norme reconnue en matière d'émissions des imprimantes 3D qui mesure les particules et les composés organiques volatils (COV) afin d'évaluer leur impact sur la qualité de l'air intérieur.

Les niveaux de particules et de COV pendant l'impression sont inférieurs à ceux observés généralement dans une cuisine, un salon ou un bureau ordinaire.

Au cours d'un test d'impression en continu de quatre heures réalisé par un laboratoire homologué, le PLA Pure a généré moins d'émissions de PM2,5 et de PM10 qu'un filament comparable dans des conditions identiques.

Il est cependant recommandé de maintenir une bonne ventilation afin de réduire au minimum l'inhalation de tout sous-produit issu de l'impression.

Le PLA Basic de Bambu Lab est également certifié pour la qualité de l'air intérieur conformément à la même norme, mais la composition plus pure du PLA Pure permet d'obtenir des niveaux d'émissions encore plus faibles, ce qui est particulièrement important lors de l'impression à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques, ou dans des espaces de vie communs.

*Les tests ont été réalisés sur les imprimantes Bambu Lab A1 et A2L, deux modèles à plateau ouvert dépourvus de caisson ou de système de filtration. Cette configuration correspond au scénario d'émission de référence, selon lequel les émissions de filaments sont mesurées directement, sans aucun dispositif de confinement supplémentaire.

La sécurité est une chose. La fiabilité en est une autre.

La plupart des filaments nécessitent des agents de modification de la résistance aux chocs et d'agents fluidifiants pour garantir des résultats d'impression homogènes. PLA Pure adopte une approche différente : afin de limiter la formule à cinq ingrédients de qualité alimentaire, Bambu Lab a repensé toute la formulation, en procédant à de nombreuses itérations jusqu'à ce que la chimie seule permette d'obtenir les mêmes résultats que ceux habituellement obtenus grâce aux additifs. Il en résulte moins de résidus, une accumulation réduite au niveau des buses et une extrusion plus homogène, bobine après bobine.

Moins de filage — Même sans séchage préalable, le PLA Pure produit nettement moins de fils que les filaments tiers classiques.

— Même sans séchage préalable, le PLA Pure produit nettement moins de fils que les filaments tiers classiques. Des surfaces plus propres — Les pièces finies nécessitent moins de retouches.

— Les pièces finies nécessitent moins de retouches. Résistance inchangée — Le PLA Pure offre des performances mécaniques équivalentes à celles du PLA Basic, avec une adhérence entre les couches comparable à celle de la plupart des matériaux PLA disponibles sur le marché.

Tous les paramètres d'impression sont enregistrés dans l'étiquette RFID et lus automatiquement par le système AMS (Automatic Material System). Chargez la bobine, laissez le matériau s'aligner tout seul, puis commencez l'impression. Pas besoin de deviner.

Sécurité des jouets

Ce matériau a également obtenu la certification EN 71-3, la norme européenne de sécurité concernant la migration de certains éléments présents dans les matériaux utilisés pour la fabrication des jouets. Cette norme sert principalement à déterminer si des éléments potentiellement nocifs – tels que le plomb, le cadmium, le chrome et d'autres métaux lourds – peuvent se libérer d'un matériau lorsqu'un enfant le manipule, le met en bouche ou l'avale. Elle fixe également des limites strictes quant à la migration autorisée pour chaque élément.

La réussite de ce test rend ce matériau adapté aux modèles destinés à être manipulés et avec lesquels on peut jouer : une assiette de cuisine pour enfants, une petite voiture, un jouet pour chat.

Comme pour tout jouet imprimé en 3D, il faut toujours faire preuve de bon sens. Les petites pièces et les structures de support peuvent présenter un risque d'étouffement, les bords peuvent être tranchants et le matériau est inflammable. Il est nécessaire de choisir des modèles adaptés et de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent.

Remarque concernant l'utilisation

Ces certifications s'appliquent au filament lui-même et à ses composants. La pertinence d'un objet imprimé donné pour une application spécifique dépend de facteurs tels que l'état d'hygiène de l'équipement (notamment la propreté des buses), les conditions d'impression et l'utilisation finale de l'objet. En raison de leur structure en couches, les impressions FFF (dépôt de filament en fusion) ne conviennent pas aux aliments liquides et le PLA ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 60 °C (par exemple, en mettant les impressions 3D au lave-vaisselle). Bambu Lab recommande aux utilisateurs de tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils choisissent un matériau pour une application particulière. PLA Pure fournit un profil complet et détaillé de ses ingrédients ; à vous de prendre les autres décisions en toute confiance.

Disponibilité

PLA Pure est désormais disponible dans la boutique officielle de Bambu Lab

Prix : 24,99 USD (avec bobine) / 21,99 USD (recharge)

De plus amples informations concernant la disponibilité, les couleurs et les versions seront communiquées ultérieurement.

À propos de Bambu Lab

Bambu Lab est une entreprise de technologie grand public spécialisée dans les imprimantes en 3D de bureau. Ses imprimantes en 3D ultramodernes offrent une expérience de premier ordre, riche en fonctionnalités, aux fabricants du monde entier qui se servent de l'impression en 3D, dans le but de briser les barrières entre les mondes numérique et physique et de pousser la créativité vers de nouveaux sommets. Bambu Lab vend ses imprimantes en 3D, ses filaments et ses accessoires à des clients dans plus de 30 pays sur son site internet officiel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bambulab.com

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