Bambu Lab lanza PLA Pure: Un filamento diseñado para imprimir donde vives

Cinco ingredientes. Cada uno merece su lugar.

PLA Pure se inspira en materiales que encuentra en su vida diaria:

Ácido poliláctico (PLA): derivado del maíz y la caña de azúcar. Copolímero acrílico: comúnmente presente en juguetes infantiles. Pigmentos de color: también se utilizan en vajilla infantil. EBS (etileno bis-estearamida): conocido por su uso en películas para envases de alimentos. Talco: utilizado en productos como pajitas biodegradables; sometido a pruebas independientes por un tercero y verificado como libre de amianto.

Cada ingrediente figura en la lista positiva del Reglamento UE 10/2011 con un número de sustancia FCM (Material en Contacto con Alimentos) trazable. Las materias primas son suministradas por fabricantes internacionales como TotalEnergies Corbion, Dow, Chemours y BASF, lo que facilita el cumplimiento y la trazabilidad.

La mayoría de los filamentos comercializados como aptos para el contacto con alimentos solo se prueban como productos terminados. PLA Pure verifica ingrediente por ingrediente, desde el material base hasta los pigmentos.

Aire más limpio en su escritorio

Dado que la impresión 3D suele realizarse en espacios habitables, las emisiones son importantes. PLA Pure cuenta con la certificación UL 2904 GREENGUARD*, el estándar reconocido para las emisiones de impresoras 3D que mide las partículas y los compuestos orgánicos volátiles (COV) para evaluar su impacto en la calidad del aire interior.

Los niveles de partículas y COV durante la impresión son inferiores a los que suelen encontrarse en una cocina, sala de estar u oficina promedio.

En una prueba de impresión continua de cuatro horas realizada por un laboratorio acreditado, PLA Pure produjo menores emisiones de PM2.5 y PM10 que un filamento similar en condiciones idénticas.

Se recomienda mantener una ventilación adecuada para minimizar la inhalación de cualquier subproducto de la impresión.

PLA Basic de Bambu Lab también cuenta con la certificación de calidad del aire interior según el mismo estándar, pero PLA Pure, con su composición más limpia, ofrece niveles de emisión aún menores, algo especialmente relevante al imprimir cerca de niños, mascotas o en espacios compartidos.

*Las pruebas se realizaron en las impresoras Bambu Lab A1 y A2L, ambos modelos de plataforma abierta sin carcasa ni filtración. Esta configuración representa el escenario de emisiones de referencia, donde las emisiones del filamento se miden directamente sin ningún tipo de contención adicional.

La seguridad es importante. La fiabilidad es fundamental.

La mayoría de los filamentos dependen de modificadores de impacto y agentes de flujo para lograr resultados de impresión uniformes. PLA Pure adopta un enfoque diferente: para mantener la fórmula con solo cinco ingredientes aptos para uso alimentario, Bambu Lab rediseñó la formulación desde cero, iterando hasta que la química por sí sola pudiera ofrecer lo que normalmente hacen los aditivos. El resultado es menos residuos, menor acumulación en la boquilla y una extrusión más uniforme bobina tras bobina.

Menos hilos: incluso sin secado previo, PLA Pure produce notablemente menos hilos que los filamentos típicos de terceros.

incluso sin secado previo, PLA Pure produce notablemente menos hilos que los filamentos típicos de terceros. Superficies más limpias: las piezas terminadas requieren menos posprocesamiento.

las piezas terminadas requieren menos posprocesamiento. Resistencia intacta: PLA Pure iguala el rendimiento mecánico de PLA Basic, con una adhesión entre capas comparable a la de la mayoría de los materiales PLA del mercado.

Todos los parámetros de impresión se almacenan en la etiqueta RFID y el sistema AMS los lee automáticamente. Cargue la bobina, deje que el material se sincronice y comience a imprimir. Sin complicaciones.

Seguridad de los juguetes

El material también ha superado la certificación EN 71-3, la norma de seguridad europea que regula la migración de ciertos elementos de los materiales de los juguetes. La principal preocupación de la norma es si elementos potencialmente dañinos, como el plomo, el cadmio, el cromo y otros metales pesados, pueden desprenderse del material cuando un niño lo manipula, se lo lleva a la boca o lo ingiere. Además, establece límites estrictos para la migración permitida de cada uno.

Superar esta prueba hace que el material sea apto para modelos diseñados para ser manipulados y utilizados para jugar: un plato de cocina de juguete, un cochecito, un juguete para gatos.

Como con cualquier juguete impreso en 3D, se recomienda usar el sentido común. Las piezas pequeñas y las estructuras de soporte pueden representar un peligro de asfixia, los bordes pueden ser afilados y el material es combustible. Se deben seleccionar los modelos adecuados y supervisar a los niños durante el juego.

Nota sobre la aplicación

Estas certificaciones se aplican al filamento y a sus ingredientes. La idoneidad de un objeto impreso para una aplicación específica depende de factores como la higiene del equipo (especialmente la limpieza de la boquilla), las condiciones de impresión y el uso final del objeto. Debido a la estructura en capas de las impresiones FFF, no son aptas para alimentos líquidos, y PLA no debe exponerse a temperaturas superiores a 60 °C (como al lavar las impresiones 3D en el lavavajillas). Bambu Lab recomienda que los usuarios tengan en cuenta estos factores al seleccionar un material para una aplicación específica. PLA Pure ofrece un perfil de ingredientes completamente documentado; usted puede tomar las decisiones con total confianza.

Disponibilidad

PLA Pure ya está disponible en la tienda oficial de Bambu Lab

Precio: 24,99 dólares (con carrete) / 21,99 dólares (recambio)

Se anunciarán más detalles sobre disponibilidad, colores y variantes próximamente.

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo especializada en impresoras 3D de escritorio. Sus impresoras 3D de última generación ofrecen una experiencia de primera clase con múltiples funciones para una comunidad global de creadores de impresión 3D, con el objetivo de romper las barreras entre el mundo digital y el físico y llevar la creatividad a un nivel completamente nuevo. Bambu Lab vende sus impresoras 3D, filamentos y accesorios en su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.

Más información en https://www.bambulab.com.

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