Bambu Lab Store erreicht Rekordtiefstpreise -- Jetzt erstmals vergünstigt: P2S, H2S und H2C.
News provided byBambu Lab
Jun 14, 2026, 20:00 ET
Der 4. Jubiläums-Sale läuft vom 15. Juni bis 15. Juli in den USA, der EU, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien. Es erwarten Sie Rekordtiefstpreise für P1S, P2S, H2S, H2D und H2C, ein kostenloser Gutschein für Abonnenten, wöchentliche Flash-Deals und die Chance, sich im Rahmen einer Verlosung den gesamten Kaufpreis erstatten zu lassen.
AUSTIN, Texas, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab hat heute seinen 4. Jubiläums-Sale angekündigt und bietet dabei die bislang niedrigsten Preise für fünf seiner Flaggschiff-3D-Druckerserien. Erstmals sind auch die Modelle P2S, H2S und H2C reduziert erhältlich.
Die Aktion läuft vom 15. Juni bis 15. Juli 2026 in den Online-Shops für die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien. Neben den Druckern profitieren Kunden von attraktiven Rabatten auf Filamente und Zubehör, wöchentlichen Flash-Deals sowie drei Gewinnaktionen, bei denen die Gewinner den vollständigen Wert ihrer Bestellung zurückerstattet bekommen.
Für alle, die sich fragen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Kauf ist, lautet die Antwort in den kommenden 30 Tagen eindeutig: Ja.
Interessierte können sich bereits heute unter https://eu.store.bambulab.com/pages/anniversary-sale anmelden, um rechtzeitig über den Start der Aktion informiert zu werden und einen exklusiven Gutschein zu erhalten.
Warum während dieses Sales kaufen?
- Rekordtiefstpreise auf fünf Druckerserien. Die 3D-Drucker P1S, P2S, H2S, H2D und H2C haben jeweils ihren niedrigsten Preis seit der Markteinführung. Vorallem P2S und H2C waren noch nie zuvor reduziert.
- Das Subscribe-&-Save-Fenster schließt am 15. Juni, 12:00 UTC. Kunden, die sich vor Beginn des Sales für den Jubiläums-Newsletter anmelden, erhalten einen Bonusgutschein für Filament, Zubehör, Maker's Supply, Cyberbrick, Ersatzteile und Materialien. Der Gutschein ist nur während des Sales gültig und verfällt am 15. Juli. Die Ersparnis variiert je nach Region (bis zu 20€ für EU-Kunden; für eine vollständige Übersicht siehe unten).
- Mit etwas Glück kostenlos einkaufen: Eine einmalige Anmeldung per E-Mail genügt, um an allen drei Verlosungen der Jubiläumsaktion teilzunehmen. Zu den Preisen zählen die vollständige Erstattung einer Bestellung, ein Bambu X2D Combo sowie Filament- und Hotend-Pakete. Die Gewinner werden am 25. Juni, 9. Juli und 16. Juli gezogen.
- Wöchentliche Flash-Deals – nur für 48 Stunden: Während des gesamten Aktionszeitraums finden fünf Runden zeitlich begrenzter Flash-Deals auf Filamente, Zubehör und Produkte aus dem Maker's Supply Sortiment statt. Die Angebote gelten jeweils für 48 Stunden und nur solange der Vorrat reicht. Ausverkaufte Artikel werden nicht nachbestückt. Flash-Deals sind nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.
- H-Serie-Käufer erhalten doppelte Treuepunkte. Jeder H2S, H2D oder H2C, der während des Jubiläumszeitraums gekauft wird, bringt 2× Credits für zukünftige Bestellungen. Vollständige Bedingungen unter bambulab.com/policy/credits.
Maximale Druckerrabatte nach Markt
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Markt
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Max. Rabatt
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Einstiegspreis
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USA
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Bis zu 52% off
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Ab $209
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Europa
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Bis zu €650 off
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Ab €179
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Vereinigtes Königreich
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Bis zu £550 off
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Ab £139
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Kanada
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Bis zu 47% off
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Ab CA$249
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Australien
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Bis zu 49% off
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Ab A$299
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Store
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US
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CA
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EU
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UK
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Gutscheinwert
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$20 USD
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$25 CAD
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€20 EUR
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£15 GBP
Übersicht aller Vorteile
Alle Vorteile des Jubiläums-Sales auf einen Blick: Erfahren Sie, welche Angebote verfügbar sind, welche Vorteile Sie erhalten und wie Sie diese freischalten können.
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Vorteil
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Was Sie erhalten
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So profitieren Sie davon
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Subscribe & Save
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Bis zu 20 € Rabatt auf Ihre erste Bestellung während des Sales
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Melden Sie sich vor dem 15. Juni für den Jubiläums-Newsletter an
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Lucky Anniversary Draw (25. Juni, 9. Juli, 16. Juli)
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Vollständige Rückerstattung + Bambu X2D Combo + Filament & Hotend-Paket
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Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse auf der Eventseite ein
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Wöchentliche Flash-Sales (5 Runden, je 48 Std.)
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Zusätzliche Rabatte auf Filamente, Zubehör & Maker-Bedarf
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Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Besuchen Sie die Flash-Deal-Seite jede Woche, um sich die besten Aktionen zu sichern.
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2× Credits — nur H-Series
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Doppelte Treuepunkte bei jedem H-Series-Kauf
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Kaufen Sie einen H2S, H2D oder H2C während des Salesfeitraums
Rabatte in allen Produktkategorien
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Produktkategorie
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Sale-Angebot
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3D-Drucker & AMS
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Rekordtiefstpreise für alle Serien — A1 mini ab 179 € (EU). Erstmalige Rabatte auf P2S, H2S und H2C. Vollständige regionale Preise in der beigefügten Preisliste.
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Filamente & Spulen
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Mengenrabatte bis zu 45 % (US). Gestaffelt nach Rollenanzahl, pro Filamenttyp innerhalb einer Bestellung.
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Zubehör
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15–40 % auf ausgewählte Artikel, darunter Laser-Upgrade-Kits, Hotends, Druckplatten und Rauchfilter.
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Maker's Supply
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Bis zu 25 % auf CB Modelle und zubehör Teile.
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Cyberbrick
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20–30 % auf Modelle und Teile.
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Materialien
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10–30 % auf Lasermaterial-Kits, Tumbler, Wärmepressenbedarf und Großbestellungen, einschließlich ausgewählter Materialien für die Laserbearbeitung und das Schneiden.
Über Bambu Lab
Bambu Lab ist ein Consumer-Tech-Unternehmen mit Fokus auf Desktop-3D-Drucker. Die hochmodernen 3D-Drucker bieten einer weltweiten Maker-Community ein funktionsreiches Erstklasse-Erlebnis und zielen darauf ab, die Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt zu überwinden und Kreativität auf ein neues Niveau zu heben. Bambu Lab verkauft seine 3D-Drucker, Filamente und Zubehör über seine offizielle Website und bedient Kunden in mehr als 30 Ländern.
Mehr erfahren unter bambulab.com
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