Bambu Lab Store erreicht Rekordtiefstpreise -- Jetzt erstmals vergünstigt: P2S, H2S und H2C.

Der 4. Jubiläums-Sale läuft vom 15. Juni bis 15. Juli in den USA, der EU, dem Vereinigten Königreich, Kanada und Australien. Es erwarten Sie Rekordtiefstpreise für P1S, P2S, H2S, H2D und H2C, ein kostenloser Gutschein für Abonnenten, wöchentliche Flash-Deals und die Chance, sich im Rahmen einer Verlosung den gesamten Kaufpreis erstatten zu lassen.

AUSTIN, Texas, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab hat heute seinen 4. Jubiläums-Sale angekündigt und bietet dabei die bislang niedrigsten Preise für fünf seiner Flaggschiff-3D-Druckerserien. Erstmals sind auch die Modelle P2S, H2S und H2C reduziert erhältlich.

Die Aktion läuft vom 15. Juni bis 15. Juli 2026 in den Online-Shops für die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien. Neben den Druckern profitieren Kunden von attraktiven Rabatten auf Filamente und Zubehör, wöchentlichen Flash-Deals sowie drei Gewinnaktionen, bei denen die Gewinner den vollständigen Wert ihrer Bestellung zurückerstattet bekommen.

Für alle, die sich fragen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Kauf ist, lautet die Antwort in den kommenden 30 Tagen eindeutig: Ja.

Interessierte können sich bereits heute unter https://eu.store.bambulab.com/pages/anniversary-sale anmelden, um rechtzeitig über den Start der Aktion informiert zu werden und einen exklusiven Gutschein zu erhalten.

Warum während dieses Sales kaufen?

Rekordtiefstpreise auf fünf Druckerserien. Die 3D-Drucker P1S, P2S, H2S, H2D und H2C haben jeweils ihren niedrigsten Preis seit der Markteinführung. Vorallem P2S und H2C waren noch nie zuvor reduziert.

Die 3D-Drucker P1S, P2S, H2S, H2D und H2C haben jeweils ihren niedrigsten Preis seit der Markteinführung. Vorallem P2S und H2C waren Das Subscribe-&-Save-Fenster schließt am 15. Juni, 12:00 UTC. Kunden, die sich vor Beginn des Sales für den Jubiläums-Newsletter anmelden, erhalten einen Bonusgutschein für Filament, Zubehör, Maker's Supply, Cyberbrick, Ersatzteile und Materialien. Der Gutschein ist nur während des Sales gültig und verfällt am 15. Juli. Die Ersparnis variiert je nach Region (bis zu 20€ für EU-Kunden; für eine vollständige Übersicht siehe unten).

Kunden, die sich vor Beginn des Sales für den Jubiläums-Newsletter anmelden, erhalten einen Bonusgutschein für Filament, Zubehör, Maker's Supply, Cyberbrick, Ersatzteile und Materialien. Der Gutschein ist nur während des Sales gültig und verfällt am 15. Juli. Die Ersparnis variiert je nach Region (bis zu 20€ für EU-Kunden; für eine vollständige Übersicht siehe unten). Mit etwas Glück kostenlos einkaufen: Eine einmalige Anmeldung per E-Mail genügt, um an allen drei Verlosungen der Jubiläumsaktion teilzunehmen. Zu den Preisen zählen die vollständige Erstattung einer Bestellung, ein Bambu X2D Combo sowie Filament- und Hotend-Pakete. Die Gewinner werden am 25. Juni, 9. Juli und 16. Juli gezogen.

Eine einmalige Anmeldung per E-Mail genügt, um an allen drei Verlosungen der Jubiläumsaktion teilzunehmen. Zu den Preisen zählen die vollständige Erstattung einer Bestellung, ein Bambu X2D Combo sowie Filament- und Hotend-Pakete. Die Gewinner werden am 25. Juni, 9. Juli und 16. Juli gezogen. Wöchentliche Flash-Deals – nur für 48 Stunden: Während des gesamten Aktionszeitraums finden fünf Runden zeitlich begrenzter Flash-Deals auf Filamente, Zubehör und Produkte aus dem Maker's Supply Sortiment statt. Die Angebote gelten jeweils für 48 Stunden und nur solange der Vorrat reicht. Ausverkaufte Artikel werden nicht nachbestückt. Flash-Deals sind nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Während des gesamten Aktionszeitraums finden fünf Runden zeitlich begrenzter Flash-Deals auf Filamente, Zubehör und Produkte aus dem Maker's Supply Sortiment statt. Die Angebote gelten jeweils für 48 Stunden und nur solange der Vorrat reicht. Ausverkaufte Artikel werden nicht nachbestückt. Flash-Deals sind nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. H-Serie-Käufer erhalten doppelte Treuepunkte. Jeder H2S, H2D oder H2C, der während des Jubiläumszeitraums gekauft wird, bringt 2× Credits für zukünftige Bestellungen. Vollständige Bedingungen unter bambulab.com/policy/credits.

Maximale Druckerrabatte nach Markt

Markt Max. Rabatt Einstiegspreis USA Bis zu 52% off Ab $209 Europa Bis zu €650 off Ab €179 Vereinigtes Königreich Bis zu £550 off Ab £139 Kanada Bis zu 47% off Ab CA$249 Australien Bis zu 49% off Ab A$299

Store US CA EU UK Gutscheinwert $20 USD $25 CAD €20 EUR £15 GBP

Übersicht aller Vorteile

Alle Vorteile des Jubiläums-Sales auf einen Blick: Erfahren Sie, welche Angebote verfügbar sind, welche Vorteile Sie erhalten und wie Sie diese freischalten können.

Vorteil Was Sie erhalten So profitieren Sie davon Subscribe & Save Bis zu 20 € Rabatt auf Ihre erste Bestellung während des Sales Melden Sie sich vor dem 15. Juni für den Jubiläums-Newsletter an Lucky Anniversary Draw (25. Juni, 9. Juli, 16. Juli) Vollständige Rückerstattung + Bambu X2D Combo + Filament & Hotend-Paket Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse auf der Eventseite ein Wöchentliche Flash-Sales (5 Runden, je 48 Std.) Zusätzliche Rabatte auf Filamente, Zubehör & Maker-Bedarf Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Besuchen Sie die Flash-Deal-Seite jede Woche, um sich die besten Aktionen zu sichern. 2× Credits — nur H-Series Doppelte Treuepunkte bei jedem H-Series-Kauf Kaufen Sie einen H2S, H2D oder H2C während des Salesfeitraums

Rabatte in allen Produktkategorien

Produktkategorie Sale-Angebot 3D-Drucker & AMS Rekordtiefstpreise für alle Serien — A1 mini ab 179 € (EU). Erstmalige Rabatte auf P2S, H2S und H2C. Vollständige regionale Preise in der beigefügten Preisliste. Filamente & Spulen Mengenrabatte bis zu 45 % (US). Gestaffelt nach Rollenanzahl, pro Filamenttyp innerhalb einer Bestellung. Zubehör 15–40 % auf ausgewählte Artikel, darunter Laser-Upgrade-Kits, Hotends, Druckplatten und Rauchfilter. Maker's Supply Bis zu 25 % auf CB Modelle und zubehör Teile. Cyberbrick 20–30 % auf Modelle und Teile. Materialien 10–30 % auf Lasermaterial-Kits, Tumbler, Wärmepressenbedarf und Großbestellungen, einschließlich ausgewählter Materialien für die Laserbearbeitung und das Schneiden.

Über Bambu Lab

Bambu Lab ist ein Consumer-Tech-Unternehmen mit Fokus auf Desktop-3D-Drucker. Die hochmodernen 3D-Drucker bieten einer weltweiten Maker-Community ein funktionsreiches Erstklasse-Erlebnis und zielen darauf ab, die Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt zu überwinden und Kreativität auf ein neues Niveau zu heben. Bambu Lab verkauft seine 3D-Drucker, Filamente und Zubehör über seine offizielle Website und bedient Kunden in mehr als 30 Ländern.

Mehr erfahren unter bambulab.com