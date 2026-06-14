Bambu Lab atteint des prix historiquement bas -- dont des réductions inédites sur le P2S, le H2S et le H2C

Les soldes du 4e anniversaire se déroulent du 15 juin au 15 juillet aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie — avec des prix historiquement bas sur les P1S, P2S, H2S, H2D et H2C, un bon de réduction gratuit pour les abonnés, des ventes flash hebdomadaires et un tirage au sort qui rembourse votre commande en intégralité.

AUSTIN, Texas, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab a annoncé aujourd'hui ses soldes du 4e anniversaire, avec les prix les plus bas jamais pratiqués sur cinq gammes phares d'imprimantes 3D, dont des réductions appliquées pour la première fois sur les P2S, H2S et H2C. Ces soldes se déroulent sur un mois complet, du 15 juin au 15 juillet 2026, dans les boutiques en ligne aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, et comprennent également un catalogue complet de promotions sur les filaments et accessoires, des ventes flash hebdomadaires et trois tirages au sort séparés où les gagnants sont entièrement remboursés. Pour tous ceux qui se demandent : « Est-ce le bon moment pour acheter ? » — pendant les 30 prochains jours, la réponse est oui.

Les clients peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur https://eu.store.bambulab.com/pages/anniversary-sale pour être informés en avant-première du lancement des soldes et débloquer un bon de réduction exclusif.

Pourquoi acheter pendant ces soldes ?

Des prix historiquement bas sur cinq gammes d'imprimantes. Les imprimantes 3D P1S, P2S, H2S, H2D et H2C atteignent chacune leur prix le plus bas depuis leur lancement. Les P2S et H2C n'ont jamais été soldées auparavant.

Les imprimantes 3D P1S, P2S, H2S, H2D et H2C atteignent chacune leur prix le plus bas depuis leur lancement. Les P2S et H2C n'ont La fenêtre Subscribe & Save se ferme le 15 juin à 12h00 UTC. Les clients qui s'inscrivent à la newsletter anniversaire avant le début des soldes reçoivent un bon valable sur les filaments, accessoires, Maker's Supply, Cyberbrick, pièces détachées et matériaux. Le bon n'est valide que pendant les soldes et expire le 15 juillet. Les économies varient selon la région (jusqu'à 20 € pour les clients européens ; voir le détail complet ci-dessous).

Les clients qui s'inscrivent à la newsletter anniversaire avant le début des soldes reçoivent un bon valable sur les filaments, accessoires, Maker's Supply, Cyberbrick, pièces détachées et matériaux. Le bon n'est valide que pendant les soldes et expire le 15 juillet. Les économies varient selon la région (jusqu'à 20 € pour les clients européens ; voir le détail complet ci-dessous). Une chance de vous faire rembourser. Une seule inscription par e-mail vous donne accès aux trois tirages du Lucky Anniversary Draw. Les lots comprennent le remboursement intégral d'une commande, un Bambu X2D Combo, ainsi que des lots de filaments et de hotends. Dates des tirages : 25 juin, 9 juillet et 16 juillet.

Une seule inscription par e-mail vous donne accès aux trois tirages du Lucky Anniversary Draw. Les lots comprennent le remboursement intégral d'une commande, un Bambu X2D Combo, ainsi que des lots de filaments et de hotends. Dates des tirages : 25 juin, 9 juillet et 16 juillet. Les ventes flash disparaissent en 48 heures. Cinq sessions de ventes flash de 48 heures se succèdent tout au long de la campagne sur les filaments, les accessoires et le Maker's Supply. Les stocks sont alloués par ordre d'arrivée et ne sont pas réapprovisionnés une fois épuisés. Les ventes flash ne peuvent pas être cumulées avec d'autres offres.

Cinq sessions de ventes flash de 48 heures se succèdent tout au long de la campagne sur les filaments, les accessoires et le Maker's Supply. Les stocks sont alloués par ordre d'arrivée et ne sont pas réapprovisionnés une fois épuisés. Les ventes flash ne peuvent pas être cumulées avec d'autres offres. Les acheteurs de la gamme H gagnent le double de crédits de fidélité. Tout achat d'un H2S, H2D ou H2C pendant la période anniversaire rapporte 2× crédits pour de futures commandes. Conditions complètes sur bambulab.com/policy/credits.

Réductions maximales sur les imprimantes par marché

Marché Réduction max. Prix d'entrée États-Unis Up to 52% off From $209 Europe Up to €650 off From €179 Royaume-Uni Up to £550 off From £139 Canada Up to 47% off From CA$249 Australie Up to 49% off From A$299

Boutique US CA EU UK Valeur du bon $20 USD $25 CAD €20 EUR £15 GBP

Récapitulatif de tous les avantages

Tous les avantages actifs pendant les soldes, ce qui est disponible, ce que vous obtenez et comment en bénéficier :

Avantage Ce que vous obtenez Comment en bénéficier Subscribe & Save Jusqu'à 20 € de réduction sur votre première commande pendant les soldes Inscrivez-vous à la newsletter anniversaire avant le 15 juin Lucky Anniversary Draw (25 juin, 9 juillet, 16 juillet) Remboursement intégral de la commande + Bambu X2D Combo + lot filaments & hotend Soumettez votre e-mail sur la page de l'événement Ventes flash hebdomadaires (5 sessions, 48h chacune) Réductions supplémentaires sur les filaments, accessoires & fournitures makers Par ordre d'arrivée — consultez la page des ventes flash chaque semaine 2× crédits — gamme H uniquement Double crédits de fidélité sur tout achat de la gamme H Achetez un H2S, H2D ou H2C pendant la période des soldes

Réductions dans toutes les catégories de produits

Catégorie de produit Offre promotionnelle Imprimantes 3D & AMS Prix historiquement bas sur toutes les gammes — A1 mini à partir de 179 € (EU). Premières réductions jamais appliquées sur P2S, H2S et H2C. Tarifs régionaux complets dans la liste de prix en pièce jointe. Filaments & Bobines Remises en gros jusqu'à 45 % (US). Par paliers selon le nombre de bobines, appliquées par type de filament dans une même commande. Accessoires 15 à 40 % de réduction sur une sélection d'articles, dont kits laser, hotends, plateaux d'impression et purificateurs de fumée. Maker's Supply Jusqu'à 25 % de réduction sur les modèles thématiques et les pièces essentielles. Cyberbrick 20 à 30 % de réduction sur les modèles et les pièces. Matériaux 10 à 30 % de réduction sur les kits de matériaux laser, les tumblers, les fournitures pour presses thermiques et les commandes en gros, y compris les matériaux sélectionnés pour la découpe laser et au cutter.

À propos de Bambu Lab

Bambu Lab est une entreprise de technologie grand public spécialisée dans les imprimantes 3D de bureau. Ses imprimantes 3D de pointe offrent une expérience premium riche en fonctionnalités à une communauté mondiale de makers, avec pour ambition de faire tomber les barrières entre le monde numérique et le monde physique et de porter la créativité à un niveau inédit. Bambu Lab vend ses imprimantes 3D, filaments et accessoires sur son site officiel et sert des clients dans plus de 30 pays.

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