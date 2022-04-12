报告显示有更多成人金融文盲，危及金融健康

平均来说，这些问题成人只答对了一半，这个难堪的数据丝毫没有任何进展。

在本次问卷调查中，有23%的成人（比之前任何一年都多）答对的题不超过7道（共28道）。

对风险认识这一块的基本常识还是回答不上来，只有约三分之一的问题回答正确。

2022年的指数是在一月份出炉的，包括来自四个种族人群、五代人的3500多份答卷。除了黑人和西班牙裔美国人外，2022年的P-Fin指数还首次采样了亚裔美国人。新数据显示，亚裔美国人和白人的金融知识水平趋于相等，两个群体都正确回答了约55%的问题。黑人和西班牙裔美国人都正确回答了约35%的问题。

TIAA Institute高级经济学家Paul Yakoboski表示：“虽然今年的个人财务指数令人担忧，但必须指出，系统性因素和问题使得太多美国人的经济竞争环境不平衡， 在我们为大家普及金融知识的时候，我们还了解到一些人口统计学上的差异（如年龄、总体教育水平和收入分配等），会有助于或有碍于人们对金融健康的实现。

按年龄对金融知识的测评显示，特别是那些刚成年的人金融知识非常少。Z世代和Y世代仅正确回答了调查问卷约45%的问题。

乔治华盛顿大学教授兼GFLEC学术总监Annamaria Lusardi表示：“美国成年人，特别是最弱势人口亚群，他们的金融知识水平一直很低，令人担忧。这些研究结果是在呼吁采取行动！ 当下正是‘金融扫盲月’，我想邀请大家加入我们的行列，努力为所有人提高金融知识和金融福利。”

P-Fin指数强调金融扫盲对金融健康的重要性，该指数显示金融知识水平低的人（与非常高的人相比）：

有6倍的可能无法维持生计。

有3倍的可能挣扎于债务。

有3倍的可能无法承受2000美元的财务冲击。

有4倍的可能一周要花10多个小时处理与个人财务相关的问题。

金融扫盲像控制其他因素（如收入）一样重要。总之，虽然不是一副灵丹妙药，但金融知识的不断提高可以促进金融实践的发展，从而能让即使资源平平或资源有限的人也能从中受益。

报告全文请见此处。

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GFLEC在华盛顿特区乔治华盛顿大学商学院启动。自那以来，它率先推出了衡量财务知识的突破性工具，制定了教育方案并提供了咨询意见，并制定了旨在提高美国和世界各地财务知识的政策指导方针。有关GFLEC的更多信息，请访问www.gflec.org。

[1] 截至2020年12月31日。根据2021年8月发布的《PLANSPONSOR's 403(b)市场调查》数据

[2]，截至2021年12月31日，Nuveen Investments子公司和TIAA投资管理团队管理的资产为1.375万亿美元。

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