Башенные краны и подъемники Zoomlion задействованы в строительстве хорватского "моста воссоединения"

Согласно проекту, Пелешацкий мост представляет собой шестипилонную вантовую конструкцию протяженностью 2,44 км, высотой 55 м и 285-метровыми пролетами. Его ширины в 21 м будет достаточно для организации движения транспорта в четыре полосы.

Процесс проектирования и строительства моста сопряжен с рядом проблем, связанных с месторасположением объекта в регионе, где скорость ветра может достигать 41 м/с. Рабочие условия на месте возведения моста также обуславливают высокий риск коррозии оборудования. Эти и другие трудности предъявляют строгие требования к ветровому сопротивлению, коррозионной устойчивости и стабильности применяемой строительной техники.

"Мы гордимся тем, что наши краны и подъемники, обладающие надлежащими параметрами качества и производительности, а также прошедшие сертификацию на соответствие европейским стандартам ЕС, будут задействованы в реализации этого проекта, - прокомментировал технический руководитель проекта Zoomlion Ли Цзыян (Li Ziyang). - На строительстве моста используются в общей сложности 12 единиц техники Zoomlion: по одному башенному крану и подъемнику установлено на каждом из шести пилонов мостового прогона".

Башенный кран T7020-12H (IL), задействованный в данном проекте, входит в число абсолютных "бестселлеров" Zoomlion. Средняя рабочая высота агрегата составляет 100 метров, а максимальная длина стрелы - 70 м. Максимальная грузоподъемность крана достигает 12 тонн, что делает его идеальным решением для подъема стальных балок, используемых при возведении пилонов.

Кран оснащен стандартным узлом с шиповым замком и поперечным сечением 2,2 м, что позволяет сократить объемы перемещения грузов, повышает стабильность конструкции и увеличивает рабочую высоту.

"Принимая во внимания мощную ветровую нагрузку, мы разработали безопасный и износостойкий анкерный болт с двумя вспомогательными барами для каждого башенного крана", - пояснил г-н Ли.

Строительные подъемники SC200EB (BWM-3S) установлены на противоположных концах каждого пилона. Средняя операционная высота агрегатов составляет 50 м, номинальная грузоподъемность - 2 тонны, а скорость движения - 40 м/мин. Для дополнительной ветроустойчивости подъемники оборудованы специальными скользящими контактными источниками питания, повышающими стабильность их работы в сложных условиях.

Zoomlion Hoisting Machinery Branch Сo., Ltd. - крупнейший производитель башенных кранов, с 2009 года занимающий первое место в мире по доле отраслевого рынка.

В 2019 году Zoomlion стала первой компанией, получившей 10 миллиардов юаней (1,43 миллиарда долларов США) на мировом рынке башенных кранов.

25 декабря 2019 года состоялась презентация новой линейки башенных кранов W Series. За два часа после презентации компания получила свыше 300 заказов на поставку 6 600 изделий новой линейки общей стоимостью 5 млрд юаней (700 млн долл. США).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155448/Zoomlion_s_Tower_Crane_and_Hoisting_Machinery_Joins_Croatia_s__Reunification_Bridge__Project_Over_th.jpg

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SOURCE Zoomlion