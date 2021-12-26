BDO广播节目覆盖受众超77.7万人

芝加哥2021年12月27日 /美通社/ -- BlackDoctor.org（BDO）于12月20日星期一主办了开创性的COVID Worldwide Town Hall（全球新冠疫情大会堂）节目，其全球受众超77.7万人，是BDO在全世界范围内报道新冠疫情方面取得的又一个重要里程碑。这个长达一小时的Facebook直播节目是与安进公司（Amgen）和黑人防止新冠病毒联盟（BCAC）合作推出，由BCAC联合创始人Reed Tuckson博士主持， 全球各地的医疗保健专业人士在直播中详细介绍了他们目前在抗击新冠方面所面临的挑战。重点强调的国家包括南非（最先发现奥密克戎变体）、加纳、埃塞俄比亚、英国、苏丹、特立尼达和多巴哥以及其他加勒比国家。

BDO对Facebook直播成功经历并不陌生。2020年12月，该组织在一次以国内为重点的广播中 向美国黑人介绍了Fauci博士，直播受众超35万人。此外，与BCAC合作推出的Making It Plain系列节目日常有超过10万人观看。该系列节目从不同角度探讨新冠疫情，并邀请卫生、选举、信仰和社区组织的顶尖人物参与其中，包括但不限于 美国食品和药物管理局的Peter Marks博士、全国城市联盟的Marc Morial、TD Jakes、NFL校友大使、所有主要少数民族医疗协会、 Marcella Nunez-Smith博士、 Valerie Montgomery-Rice博士 和摩德纳疫苗开发者Kizzie Corbett博士。

除了成功的广播外，BDO还以民意调查方式，利用受众群体，深入了解美国黑人对医疗保健的看法和参与度。这些民意调查能够为我们的专家提供有关通过BDO提供的新冠疫情相关内容所形成的影响提供宝贵的反馈。一项重要指标指出，疫情开始时进行的民意调查显示近70%的受访者不打算接种疫苗。然而，仅仅18个月后进行的另一项调查显示70%的受访者已完全接种疫苗。这是对BDO日常工作的直接反映。

此次推出的最新广播和该网站的新冠资源中心进一步巩固了BDO作为获取准确及文化相关性新冠疫情信息的首选领导者地位。今年早些时候，BDO突破了200万人次的大关，而这个最新节目会将该数字推向更高。BDO正在迅速成为世界各地黑人健康和保健信息的领导者。作为持续致力于提供旨在消除医疗差距和预期寿命差距的高质量内容的一部分，他们计划于2022年再举办两次全球性广播节目。BDO是真正将健康和文化联系起来的地方！

要观看具有历史性意义的广播，请点击此处。

联系人：Ellis Dean，[email protected]

Black Doctor.org

Related Links

http://www.blackdoctor.org



SOURCE Black Doctor.org