BE OPEN dévoile les deux derniers lauréats du concours « Design Equality with Innovation », organisé en faveur de l'ODD n° 5

LUGANO, Suisse, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN a désigné les lauréats du Prix du public et du Prix du fondateur dans le cadre de l' DESIGN EQUALITY with Innovation, le 7e concours international de ce programme axé sur les ODD. Ce programme pluriannuel s'adresse aux étudiants et aux jeunes diplômés et vise à encourager les jeunes créatifs à proposer des solutions innovantes pour un avenir plus prospère et plus durable.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Le lancement de l'initiative « Design Equality » en 2025 a marqué le 30ee anniversaire de la Déclaration de Pékin, adoptée par l'ensemble des 189 pays membres de l'ONU lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995. Il définit des objectifs stratégiques et des mesures visant à promouvoir l'émancipation des femmes et à instaurer l'égalité entre les sexes. BE OPEN s'est associé à cette initiative en consacrant l'édition 2025/2026 du concours à la réalisation de l'ODD n° 5, en promouvant des solutions qui défendent et font progresser l'égalité des sexes, répondent aux besoins des femmes et des filles, et soutiennent les femmes en tant qu'innovatrices et entrepreneuses.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, entrepreneuse internationale et fervente défenseuse de l'innovation, a commenté la clôture du concours : « Depuis sept années consécutives, BE OPEN soutient les ODD des Nations unies en encourageant les jeunes du monde entier à mettre à l'épreuve leur créativité et leurs capacités intellectuelles en relevant des défis d'une importance vitale pour l'humanité tout entière. Chaque année, nous recevons des centaines de contributions remarquables, pertinentes et pleines d'imagination. Cet engagement continu confirme notre conviction que l'éducation et l'inspiration des jeunes constituent la voie la plus efficace vers un changement significatif. Notre mission est de former une génération capable de relever les défis de demain grâce à la créativité, au partage des connaissances et à la collaboration ».

Pour concrétiser cet engagement, le Prix du Choix du Fondateur, d'un montant de 3 000 euros et décerné par Elena Baturina en personne, est attribué à Ellena Vianne, Tria Indah Lestari, Farida Doa Valentina et Adnan Hasyim Wibowo, de l'Universitas Indonesia, pour leur projet « Roots Menstrual Care System ». Roots est un système de soins menstruels durables mis au point pour la communauté autochtone Orang Rimba, dans le parc national de Bukit Duabelas, à Sumatra. Conçu pour les conditions propres à la forêt tropicale humide, ce projet associe des produits d'hygiène féminine biodégradables fabriqués à partir de matériaux naturels locaux, des modèles économiques dirigés par des femmes et une éducation à la santé ancrée dans la culture locale.

BE OPEN remercie également toutes les personnes qui ont voté pour les projets et contribué à désigner les lauréats du Prix du public, d'une valeur de 2 000 euros : Akshat Shah, Harshavi Patel et Aryaa Bhagwat, diplômés du Centre for Environmental Planning and Technology de l'université d'Inde, pour leur projet Samvaad Saathi : Un service favorisant l'inclusion financière des femmes employées au jour le jour dans le secteur du bâtiment. Samvaad Saathi propose un accompagnement guidé, étape par étape, pour aider les femmes à acquérir leur autonomie financière : les aider à rassembler les documents nécessaires, à ouvrir des comptes bancaires, à s'inscrire aux régimes de retraite et d'aide sociale, et à comprendre leurs options en matière de revenus et d'épargne.

En plus des subventions, tous les lauréats auront accès à des possibilités de formation pertinentes et à un voyage entièrement payé pour participer à un événement majeur lié au développement durable, afin de pouvoir présenter leurs projets aux décideurs et à un public mondial.