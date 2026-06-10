BE OPEN revela los dos ganadores finales del concurso Design Equality with Innovation en apoyo del ODS n.º 5

LUGANO, Suiza, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BE OPEN ha anunciado a los ganadores de los premios del Público y de Elección del Fundador en DESIGN EQUALITY with Innovation, la séptima edición del concurso internacional centrado en los ODS. Este programa plurianual está abierto a estudiantes y graduados, y tiene como objetivo fomentar la creación de soluciones innovadoras por parte de jóvenes creativos para un futuro más próspero y sostenible.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

El lanzamiento de Design Equality en 2025 conmemoró el 30.º aniversario de la Declaración de Beijing, adoptada por los 189 países de la ONU en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. Esta declaración establece objetivos y acciones estratégicas para el avance de las mujeres y el logro de la igualdad de género. BE OPEN se sumó a esta iniciativa dedicando el concurso 2025/2026 a contribuir al logro del ODS n.º 5, promoviendo soluciones que defiendan y promuevan la igualdad de género, satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas, y apoyen a las mujeres como innovadoras y emprendedoras.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, emprendedora internacional y defensora de la innovación, comentó sobre la finalización del concurso: "Durante siete años consecutivos, BE OPEN ha impulsado los ODS de la ONU animando a jóvenes de todo el mundo a poner a prueba su creatividad e intelecto abordando retos de vital importancia para la humanidad. Cada año recibimos cientos de propuestas extraordinarias, perspicaces e imaginativas. Este compromiso constante reafirma nuestra convicción de que educar e inspirar a la juventud es la vía más eficaz para lograr un cambio significativo. Nuestra misión es formar una generación capaz de afrontar los retos del futuro mediante la creatividad, el intercambio de conocimientos y la colaboración".

Para respaldar este compromiso, el Premio Elección del Fundador, dotado con 3.000 euros y otorgado por la propia Elena Baturina, se concede a Ellena Vianne, Tria Indah Lestari, Farida Doa Valentina y Adnan Hasyim Wibowo de la Universidad de Indonesia por el Roots Menstrual Care System. Roots es un sistema sostenible de cuidado menstrual desarrollado para la comunidad indígena Orang Rimba en el Parque Nacional Bukit Duabelas de Sumatra. Diseñado para las condiciones de la selva tropical, el proyecto combina productos menstruales biodegradables elaborados con materiales naturales de origen local, modelos económicos liderados por mujeres y educación sanitaria con base cultural.

BE OPEN también agradece a todos los que votaron por los proyectos y ayudaron a seleccionar a las ganadoras del Premio del Público de 2.000 euros: Akshat Shah, Harshavi Patel y Aryaa Bhagwat, graduadas del Centro de Planificación y Tecnología Ambiental de la Universidad de la India, por su proyecto Samvaad Saathi: un servicio que facilita la inclusión financiera de mujeres trabajadoras de la construcción con salario diario. Samvaad Saathi ofrece acompañamiento paso a paso para gestionar la autonomía financiera de las mujeres: les ayuda a reunir la documentación necesaria, abrir cuentas bancarias, inscribirse en planes de pensiones y asistencia social, y comprender sus opciones de ingresos y ahorro.

Además de las subvenciones económicas, todas las ganadoras tendrán acceso a oportunidades educativas relevantes y un viaje con todos los gastos pagados a un importante evento relacionado con la sostenibilidad para que puedan presentar sus proyectos a los responsables de la toma de decisiones y a audiencias internacionales.