BE OPEN gibt die Gewinner des Wettbewerbs „Art Limitless" bekannt, einer Feier der integrativen Kunst und Künstler

LUGANO, Schweiz, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Art Limitless ist ein neues Programm innerhalb der BE OPEN Art Online-Galerie, das speziell darauf zugeschnitten ist, die Wettbewerbe, Webinare, Meisterklassen und andere Wissensquellen und Anleitungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Kunst zu zeigen.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Im Jahr 2025 widmet sich das Projekt Art Limitless im Rahmen von BE OPEN Art der Inklusion in der Kunst. Für den Wettbewerb Art Limitless haben die Experten von BE OPEN von Mai bis Oktober 2025 Kunstwerke von Künstlern mit Behinderungen recherchiert und ausgewählt, die die wohltuende Kraft von Kreativität und Inklusivität demonstrieren.

Ausgewählte Kunstwerke wurden jeden Monat in der Online-Galerie veröffentlicht, und eine öffentliche Abstimmung half bei der Wahl des Künstlers des Monats. Einer von ihnen ist nun der Gewinner, basierend auf der Anzahl der Stimmen der Öffentlichkeit und der Mitglieder der BE OPEN art community. Unsere Glückwünsche und das Stipendium in Höhe von 1000 Euro gehen an Ash Milne, eine multidisziplinäre Künstlerin, deren Arbeit sich mit Themen wie Identität, Selbstakzeptanz und queerer Freude beschäftigt. Ihre kontrastreichen Bilder stellen gesellschaftliche Normen in Frage und setzen sich für die Sichtbarkeit von marginalisierten Körpern und Erfahrungen ein. Sie studieren derzeit am Sheridan-Programm für visuelle und kreative Künste, Abschlussjahrgang 2025.

Der Künstler, der die 500 Euro als Gewinner des Gründerstipendiums erhält, ist Fotini Michalidi, ein bildender Künstler und Kurator aus Zypern. In ihrer multidisziplinären Praxis erforscht sie Themen wie Verkörperung, Erinnerung und Identität durch Malerei, Installationen und gemeinschaftliche Projekte. Als behinderte Künstlerin und Vorstandsmitglied der Cyprus Myopathy Association nutzt Fotini ihre Arbeit, um die gesellschaftliche Wahrnehmung von Behinderung zu hinterfragen und sich für mehr Inklusion in der Kunst einzusetzen.

In einer öffentlichen Online-Abstimmung wurde ein weiterer Stipendiat ausgewählt - 300 Euro gehen an Alexis Neumann, eine US-amerikanische Künstlerin, Wissenschaftlerin und Kuratorin, die in ihren interaktiven Installationen und Mixed-Media-Arbeiten die Schnittpunkte von Disability Studies, Theologie und Intersektionalität erforscht. Ausgehend von ihrer eigenen Erfahrung mit mehreren unsichtbaren Krankheiten konzentriert sich ihre Praxis auf Themen wie Verbundenheit, Widerstandsfähigkeit und Komplexität des Körpers und der Welt.

Die Gründerin von BE OPEN Elena Baturina äußerte sich zu den Ergebnissen des Projekts: „Als wichtiges künstlerisches Instrument kann die integrative Kunst den Menschen helfen, ihr kreatives Potenzial zu verwirklichen, die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu fördern, Bewusstsein und Empathie zu schärfen, die Kommunikation zu verbessern und einen positiven Wandel zu bewirken. Für BE OPEN bedeutet die Unterstützung inklusiver Künstler, neue Perspektiven und Visionen von und für die Gesellschaft zu schaffen. Wir hoffen, dass diese Stipendien die Künstler ermutigen werden, weiter zu träumen, weiter zu schaffen und weiter ihrem Herzen zu folgen, während sie das Publikum in einen sinnvollen und dringend benötigten Dialog einbeziehen."

BE OPEN wird das Thema nachhaltige Kunst auch 2026 mit einem Programm fortführen, das sich mit nachhaltigen Formen des Kunstschaffens beschäftigt.

