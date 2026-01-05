BE OPEN annonce les lauréats du concours Art Limitless, une célébration des arts et des artistes inclusifs.

LUGANO, Suisse, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Art Limitless est un nouveau programme de la galerie en ligne BE OPEN Art spécialement conçu pour présenter les concours, webinaires, master-classes et autres sources de connaissances et de conseils sur le développement durable dans les arts.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

En 2025, le projet Art Limitless au sein de BE OPEN Art a été consacré à l'inclusion dans les arts. Pour le concours Art Limitless, de mai à octobre 2025, la communauté d'experts de BE OPEN a recherché et sélectionné des œuvres d'art d'artistes handicapés qui démontrent le pouvoir bénéfique de la créativité et de l'inclusion.

Les œuvres sélectionnées ont été affichées chaque mois dans la galerie en ligne et un vote du public a permis de désigner l'artiste du mois. L'un d'entre eux est devenu le gagnant grâce au nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique BE OPEN. Nos félicitations et la bourse de 1000 euros vont à Ash Milne, une artiste multidisciplinaire dont le travail est centré sur les thèmes de l'identité, de l'acceptation de soi et de la joie queer. Leurs peintures très contrastées remettent en question les normes sociétales et prônent la visibilité des corps et des expériences marginalisés. Ils étudient actuellement au programme d'arts visuels et créatifs de Sheridan, classe 2025.

L'artiste qui recevra les 500 euros en tant que lauréat de la bourse du choix du fondateur est Fotini Michalidi, artiste visuel et conservateur chypriote. Sa pratique pluridisciplinaire explore les thèmes de l'incarnation, de la mémoire et de l'identité à travers la peinture, l'installation et les projets collaboratifs. En tant qu'artiste handicapée et membre du conseil d'administration de l'Association chypriote de myopathie, Fotini utilise son travail pour remettre en question les perceptions sociétales du handicap et plaider en faveur d'une plus grande inclusion dans les arts.

Un vote public en ligne a permis de sélectionner un autre bénéficiaire : 300 euros iront à Alexis Neumann, une artiste, universitaire et conservatrice américaine dont les installations interactives et les œuvres multimédias explorent les intersections des études sur le handicap, de la théologie et de l'intersectionnalité. S'inspirant de son expérience vécue avec de multiples maladies invisibles, sa pratique est centrée sur les thèmes de l'interconnexion, de la résilience et de la complexité au sein du corps et du monde.

La fondatrice de BE OPEN Elena Baturina a commenté les résultats du projet : « En tant qu'outil artistique important, les arts inclusifs peuvent aider les gens à réaliser leur potentiel créatif, permettre aux personnes handicapées de se défendre, sensibiliser et susciter l'empathie, améliorer la communication et inspirer un changement positif. Pour BE OPEN, soutenir des artistes inclusifs signifie offrir de nouvelles perspectives et visions de la société et pour la société. Nous espérons que ces subventions permettront aux artistes de continuer à rêver, à créer et à suivre leur cœur, tout en impliquant le public dans un dialogue significatif et nécessaire ».

BE OPEN continuera d'explorer le thème de l'art durable en 2026 avec un programme consacré aux méthodes durables de création d'œuvres d'art.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852903/Elena_Baturina.jpg