BE OPEN anuncia los ganadores del concurso Art Limitless, una celebración de las artes y artistas inclusivos

LUGANO, Suiza, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Art Limitless es un nuevo programa dentro de la galería online BE OPEN Art diseñado específicamente para mostrar concursos, seminarios web, clases magistrales y otras fuentes de conocimiento y orientación sobre sostenibilidad en las artes.

En 2025, el proyecto Art Limitless de BE OPEN Art se dedicó a la inclusión en las artes. Para el Concurso Art Limitless, de mayo a octubre de 2025, la comunidad de expertos de BE OPEN investigó y seleccionó obras de artistas con discapacidad que demuestran el poder beneficioso de la creatividad y la inclusión.

Las obras seleccionadas se publicaron mensualmente en la galería en línea, y una votación pública ayudó a seleccionar al Artista del Mes. Uno de ellos se convirtió en el ganador gracias a la cantidad de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN. Nuestras felicitaciones y la beca de 1.000 euros son para Ash Milne, artista multidisciplinar cuyo trabajo se centra en temas de identidad, autoaceptación y alegría queer. Sus pinturas de alto contraste desafían las normas sociales y abogan por la visibilidad de las personas y experiencias marginadas. Actualmente estudia en el programa de Artes Visuales y Creativas de Sheridan, promoción de 2025.

La artista que recibirá los 500 euros como ganadora de la beca "Elección del Fundador" es Fotini Michalidi, artista visual y curadora chipriota. Su práctica multidisciplinar explora temas de corporización, memoria e identidad a través de la pintura, la instalación y proyectos colaborativos. Como artista con discapacidad y miembro de la junta directiva de la Asociación de Miopatía de Chipre, Fotini utiliza su trabajo para desafiar las percepciones sociales sobre la discapacidad y abogar por una mayor inclusión en las artes.

Una votación pública en línea ha seleccionado a otra becaria: 300 euros se destinarán a Alexis Neumann, artista, académica y curadora estadounidense, cuyas instalaciones interactivas y obras de técnica mixta exploran las intersecciones de los Estudios de la Discapacidad, la Teología y la Interseccionalidad. Basándose en su experiencia vivida con múltiples enfermedades invisibles, su práctica se centra en temas de interconexión, resiliencia y complejidad dentro del cuerpo y el mundo.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, comentó sobre el resultado del proyecto: "Como herramienta artística importante, las artes inclusivas pueden ayudar a las personas a desarrollar su potencial creativo, facilitar la autodefensa entre las personas con discapacidad, generar conciencia y empatía, mejorar la comunicación e inspirar un cambio positivo. Para BE OPEN, apoyar a artistas inclusivos significa brindar nuevas perspectivas y visiones de y para la sociedad. Esperamos que estas becas empoderen a los artistas para que sigan soñando, creando y siguiendo sus corazones, a la vez que involucran al público en un diálogo significativo y muy necesario".

BE OPEN continuará explorando el tema del arte sostenible en 2026 con un programa dedicado a formas sostenibles de creación artística.

