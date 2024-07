BE OPEN gratuliert zwei weiteren Gewinnern des „Design Climate Action"-Wettbewerbs: Öffentliche Abstimmung und Preise für den Gründerpreis

LONDON, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Design Your Climate Action ist der fünfte internationale Wettbewerb, der von der philanthropischen Bildungsinitiative BE OPEN und ihren Partnern als Teil des SDG-Programms entwickelt wurde. Die Wettbewerbe stehen allen Studierenden, Hochschulabsolventen und jungen Berufstätigen offen und sollen zur Entwicklung innovativer Lösungen für eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft anregen. Im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs steht das SDG 13 der Vereinten Nationen: Maßnahmen zum Klimaschutz.

Das Projekt erhielt Hunderte von Einreichungen in den Kategorien Powered by Renewables, Save More Energy, Reducing Energy Gap (Strom aus erneuerbaren Energien, mehr Energie sparen, Energielücke verkleinern). Die drei Hauptpreise wurden von der internationalen Jury festgelegt. Der öffentliche Abstimmungspreis wird als Ergebnis einer offenen Online-Abstimmung vergeben, und der Gründerwahl-Preis wird von Elena Baturina, der Gründerin von BE OPEN, verliehen.

Der Publikumspreis in Höhe von 2.000 € geht an Tshepiso Motau, BA Honours in Industriedesign von der Universität Johannesburg, Südafrika, für das Projekt Swiftguard Early Flood Warning System. Es handelt sich dabei um ein revolutionäres integriertes Kommunikationssystem, das für frühzeitige Hochwasserwarnungen entwickelt wurde. Das System umfasst eine Telemetrie-Boje, eine Signalsäule und ein solarbetriebenes Alarmsystem. Diese Komponenten arbeiten nahtlos zusammen, um die Wasserstände zu überwachen und rechtzeitig Warnungen an gefährdete Gebiete zu senden.

Der Gründerwahl-Preis in Höhe von 3.000 € geht an Emilia Ziolek, Studentin für Produktdesign und Technologie an der University of Limerick, Irland, für das Konzept der Neugestaltung der Gezeitenturbinenform mit Biomimikry. Emilia wurde kürzlich von der internationalen Jury zum Gewinner des dritten Preises gekürt. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Wettbewerbs, dass ein Teilnehmer zwei Preise erhält. Das Projekt von Emilia ist der erste Schritt zu einem neuen Design von schaufellosen Turbinen mit Tragflächenprofilen. Durch den Wegfall der rotierenden Flügel werden die Auswirkungen auf die Meeresbewohner verringert und die Effizienz der Energieumwandlung erhöht.

Elena Baturina kommentierte ihre Wahl: „Bei BE OPEN haben wir uns schon immer dafür eingesetzt, die Intelligenz junger Menschen zu nutzen, und vor fünf Jahren haben wir erkannt, dass nachhaltige Entwicklung der Bereich ist, der ihr kreatives Potenzial am meisten benötigt. Seitdem arbeiten wir weltweit daran, die SDGs zu unterstützen und zu ihrer Verwirklichung beizutragen, indem wir die besten Ideen und Projekte, die von jungen Menschen im Rahmen von Wettbewerben entwickelt wurden, auszeichnen, präsentieren und fördern.

Bei dem Gezeitenturbinenprojekt lobe ich das Ausmaß der multilateralen Forschung, das Engagement für Nachhaltigkeit und die Kreativität. Die Lösung kombiniert die effiziente Erzeugung von grüner Energie, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, mit der Sicherheit für die Meeresbewohner und das Ökosystem, der Möglichkeit der Installation in Bereichen mit mehreren Strömungsrichtungen; sie ist nicht störend und lässt sich von der Natur selbst inspirieren. Ich glaube, es ist ein hervorragendes Beispiel für das, was unser Wettbewerb anstrebt."

BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass die Kreativität junger Menschen ein wesentlicher Bestandteil des Wandels zu einer nachhaltigen Existenz ist, und verpflichtet sich, alle Initiativen zu unterstützen, die junge Menschen in die Problemlösung einbeziehen.