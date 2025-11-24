BE OPEN reçoit l'accréditation du Programme des Nations unies pour l'environnement

LUGANO, Suisse, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BE OPEN a reçu le statut d'observateur auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement après avoir présenté une demande décrivant le programme éducatif pluriannuel consacré aux objectifs de développement durable. Cette accréditation marque le franchissement d'une étape importante dans les progrès réalisés par BE OPEN pour soutenir les approches créatives dans divers domaines de l'activité humaine, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable.

En 2019, BE OPEN a choisi de consacrer une grande partie de ses activités à la sensibilisation à la nécessité de résoudre les problèmes réels et urgents du monde d'aujourd'hui formulés par les ODD des Nations unies. La fondation a mis au point un programme axé sur les ODD afin de motiver les jeunes à devenir des acteurs du changement durable. Pour ce faire, BE OPEN récompense les meilleurs travaux par des subventions, leur offre une plateforme de discussion et d'échange d'idées, ainsi que des possibilités d'auto-éducation et d'autopromotion.

Ainsi, avec six concours finalisés et un en cours, BE OPEN soutient et récompense en permanence les jeunes créatifs qui développent des solutions visant à contribuer à la transformation des systèmes inadéquats et à la création de meilleures conditions pour un monde équitable et prospère sur le plan de l'environnement.

En tant qu'organisation accréditée et observateur auprès du Programme des Nations unies pour l'environnement, BE OPEN peut désormais participer aux réunions en tant qu'observateur et fournir des contributions.

BE OPEN est honorée de devenir une organisation accréditée par le PNUE et d'avoir l'occasion de travailler aux côtés des organisations environnementales les plus influentes et les plus cohérentes du monde et de contribuer à faire progresser le mouvement vers des politiques et des pratiques plus durables. La fondation se réjouit de l'opportunité de recevoir et de partager des connaissances, des expériences et des visions avec la plus grande communauté de personnes passionnées par le progrès durable.

Le statut d'observateur auprès du PNUE offrira à BE OPEN de nouvelles possibilités de participer activement à l'un des dialogues les plus importants d'aujourd'hui, à savoir , sur la participation des jeunes créatifs à l'élaboration des politiques internationales en matière d'environnement.