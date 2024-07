BE OPEN récompense deux autres lauréats du concours Design Climate Action : prix du vote du public et du choix du fondateur

LONDRES, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Design Your Climate Action est le cinquième concours international développé par l'initiative éducative philanthropique BE OPEN et ses partenaires dans le cadre du programme dédié aux ODD. Les concours sont ouverts à tous les étudiants, diplômés et jeunes professionnels, et visent à encourager la création de solutions innovantes pour un avenir plus prospère et plus durable; le thème de ce concours est l'ODD 13 des Nations Unies: Action pour le climat.

Le projet a reçu des centaines de propositions dans les catégories suivantes : alimenté par des énergies renouvelables, renforcer l'économie d'énergie, réduire les disparités énergétiques. Les trois prix principaux ont été décernés par un jury international; le prix du vote du public est attribué à la suite d'un vote ouvert en ligne, et le prix du choix du fondateur est décerné par la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina.

Le prix du vote public, d'une valeur de 2 000 euros, est décerné à Tshepiso Motau, titulaire d'une licence en design industriel de l'université de Johannesburg (Afrique du Sud), pour son projet Swiftguard Early Flood Warning System. Il s'agit d'un système de communication intégré révolutionnaire conçu pour donner des alertes précoces en cas d'inondation. Le système comprend une bouée de télémétrie, une tour de signalisation et un système d'alarme solaire. Ces composants fonctionnent ensemble de manière optimale pour surveiller les niveaux d'eau et émettre des alertes en temps voulu dans les zones à haut risque.

Le prix du choix du fondateur de 3 000 euros est décerné à Emilia Ziolek, étudiante en conception de produits et en technologie à l'université de Limerick, en Irlande, pour le concept de reconception de la forme des turbines à énergie marémotrice avec biomimétisme. Emilia a récemment été désignée lauréate du troisième prix sur la base des notes attribuées par le jury international. C'est la première fois dans l'histoire du concours qu'un participant reçoit deux prix. Le projet d'Emilia est la première étape d'une nouvelle conception de turbines sans pales avec des hydroptères. Il réduit l'impact sur la vie marine en éliminant les pales rotatives et améliore l'efficacité de la conversion énergétique.

Elena Baturina déclare : « Chez BE OPEN, nous avons toujours cherché à exploiter la matière grise des jeunes, et il y a cinq ans, nous avons réalisé que le développement durable était le domaine qui avait le plus besoin de leur potentiel créatif. Depuis lors, nous travaillons à l'échelle mondiale pour soutenir les ODD et contribuer à leur réalisation en reconnaissant, en mettant en valeur et en promouvant les meilleures idées et les meilleurs projets développés par les jeunes dans le cadre de concours.

Dans le projet Tidal Turbine , je salue l'ampleur de la recherche multilatérale, l'engagement en faveur de la durabilité et la créativité. La solution combine la production efficace d'énergie verte, à laquelle je suis personnellement très attachée, la sécurité pour la vie marine et l'écosystème, la possibilité d'installation dans les zones à flux multiples ; elle n'est pas perturbatrice et s'inspire de la nature elle-même. Je pense qu'il s'agit d'un excellent exemple de ce que notre compétition s'efforce de réaliser. »

BE OPEN est convaincu que la créativité des jeunes fait partie intégrante du passage à une existence durable, et s'engage à soutenir toutes les initiatives qui font participer les jeunes à la résolution des problèmes.