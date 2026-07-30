Beauty Creations llega a CVS Pharmacy, lo que supone su mayor hito hasta la fecha en el sector minorista

LOS ÁNGELES, 30 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Beauty Creations Cosmetics se expande oficialmente a CVS Pharmacy, lo que supone uno de los hitos más importantes en la historia de la marca en el ámbito minorista. Lo que comenzó como una marca de belleza impulsada por su fundador y basada en la accesibilidad, la creatividad y la comunidad está llegando ahora a millones de nuevos consumidores, justo cuando Beauty Creations celebra su décimo aniversario.

El lanzamiento lleva 127 productos de Beauty Creations a tiendas seleccionadas de CVS Pharmacy, incluyendo la galardonada Kiss Me Lip Collection; productos esenciales para labios más vendidos; los favoritos virales Pretty Pressed Setting Powder y Plump & Pout; las sombras Riding Solo Shadows; las paletas de sombras DUET Mini Snap Eyeshadow Palettes; la colección para cejas Brow Collection; la colección Flawless Stay Collection; y los rubores líquidos Liquid Blushes, los favoritos de los fanáticos; abarcando las categorías que han consolidado la reputación de la marca en belleza accesible, vanguardista en color y orientada a las tendencias.

Para una marca que ha pasado la última década creciendo tienda a tienda y seguidor a seguidor, este lanzamiento supone mucho más que una simple ampliación del espacio en las estanterías. Es la prueba de que el impulso popular puede convertirse en un éxito comercial a nivel nacional.

"Cuando empecé a vender productos de maquillaje en mercadillos, nunca imaginé que vería los productos de Beauty Creations en las estanterías de CVS Pharmacy", afirmó Esmeralda Hernández, fundadora y CEO de Beauty Creations. "Este momento se lo debemos a todas las personas de nuestro equipo que han contribuido a construir esta marca desde cero, y a la comunidad que nos ha apoyado mucho antes de que nadie más se fijara en nosotros".

Ha sido un año decisivo para Beauty Creations, en el que ha obtenido varios premios y reconocimientos del sector que ponen de manifiesto su continuo impulso. La presencia comercial de la marca ya abarca la cadena H-E-B y mercados internacionales en más de 47 países, y tiene previstas nuevas inversiones en nuevas categorías de productos y colaboraciones a medida que entra en su segunda década.

Beauty Creations ya está disponible en CVS.com, y los productos seguirán llegando a determinadas tiendas de CVS Pharmacy a medida que avance el lanzamiento en los puntos de venta. La marca también está disponible en beautycreationscosmetics.com, en las tiendas físicas de Beauty Creations en Los Ángeles y en determinados puntos de venta de todo el mundo. Síganos en Instagram en @beautycreations.cosmetics y en TikTok en @beautycreationscosmetics.

Contacto:

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Acerca de Beauty Creations Cosmetics

Fundada en 2016, Beauty Creations Cosmetics es una marca de belleza y cuidado de la piel accesible y a la última, conocida por sus colores atrevidos, sus pigmentos y sus purpurinas, todo ello presentado en envases con diseños divertidos y distintivos. En la actualidad, la marca se distribuye en más de 47 países y está disponible en las principales cadenas minoristas, entre las que se incluyen CVS, H-E-B, Urban Outfitters, Tillys, Aerie, Hot Topic, Ulta México, Walmart México, Aruma, Bellisima, Watsons Asia y las tiendas minoristas Beauty Creations. Conocida por sus fórmulas innovadoras, sus colores vivos y su concepto de belleza inclusiva, Beauty Creations sigue ofreciendo a los consumidores productos de alta calidad a precios asequibles. Para obtener más información, visite beautycreationscosmetics.com.

FUENTE Beauty Creations Cosmetics