Bedrock Ocean Exploration et First Marine Solutions annoncent un partenariat stratégique pour élargir leurs capacités d'exploration sous-marine autonome au Royaume-Uni et en Europe

Cet accord prévoit l'installation de la technologie autonome de Bedrock dans le site de FMS en mer du Nord, associant ainsi l'intelligence océanique autonome à l'infrastructure offshore de FMS

RICHMOND, Californie, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Bedrock Ocean Exploration (« Bedrock »), l'infrastructure de renseignements au service de l'économie océanique, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel avec First Marine Solutions (« FMS »), un leader reconnu dans le domaine des services de levés et de positionnement destinés au secteur de l'énergie offshore. Ce partenariat met en place un pôle opérationnel britannique et européen dédié à la technologie d'intelligence océanique autonome de Bedrock au siège de FMS à Aberdeen, créant ainsi une offre intégrée associant la plateforme d'intelligence de Bedrock à l'expertise offshore, à la présence régionale et aux services de conseil de FMS.

En vertu de cet accord, Bedrock déploiera un ensemble complet de ses véhicules sous-marins autonomes sur le site de FMS à Aberdeen, stratégiquement situé pour soutenir les opérations au Royaume-Uni et en Europe. Bedrock contribuera son expertise en matière de traitement des données et dispensera une formation complète au personnel de FMS, afin de lui permettre d'effectuer la plupart des opérations et des interventions de maintenance sur place, sans avoir à renvoyer le matériel aux États-Unis.

De son côté, FMS fournira l'infrastructure opérationnelle nécessaire au déploiement et à la fourniture de services à grande échelle, notamment des installations exclusives à Bedrock, un soutien logistique, des services de conseil en génie maritime, ainsi qu'une équipe dédiée d'ingénieurs en levés formés en collaboration avec Bedrock.

Cette offre combinée est conçue pour proposer aux clients des secteurs de l'énergie offshore et des infrastructures sous-marines une solution intégrée verticalement. Ce partenariat associe une acquisition autonome de données, un soutien opérationnel sur le terrain et plusieurs décennies d'expertise de pointe en matière de levés, de traitement des données et d'établissement de rapports.

« FMS a acquis une réputation en mer du Nord et au-delà en tant que partenaire sur lequel le secteur de l'énergie offshore peut compter ; expérimenté, capable de s'adapter et possédant une excellence opérationnelle », a déclaré Matthew Tirman, directeur général de Bedrock. « En associant notre technologie autonome à l'infrastructure régionale et au personnel de FMS, nous pourrons fournir à nos clients du Royaume-Uni et d'Europe des données de qualité Bedrock, avec la rapidité et au coût exigés par le marché. Ce partenariat représente une avancée majeure dans la manière dont nous concrétisons l'avenir des analyses sous-marines pour les opérateurs qui construisent les infrastructures énergétiques offshore pour le prochain siècle de l'économie océanique. »

« Bedrock marque un tournant décisif dans la manière dont les données sous-marines sont recueillies, traitées et transformées en informations exploitables, à un rythme sans précédent dans le secteur. Nous sommes ravis de proposer cette offre à nos clients, qui complète les services d'expertise et de conseil qui font notre réputation dans le secteur offshore », a déclaré Steven Brown, PDG de First Marine Solutions. « L'hébergement des systèmes de véhicules sous-marins autonomes de Bedrock à Aberdeen, grâce à notre équipe formée à leur utilisation et à leur entretien, permettra de réduire les délais d'intervention, d'accroître la flexibilité et d'offrir au secteur de l'énergie offshore un service véritablement différencié. »

Au-delà des opérations sur le terrain, les deux entreprises vont collaborer pour faire connaître les nouvelles fonctionnalités mises à la disposition des clients et expliquer comment celles-ci vont façonner les secteurs maritimes dans les années à venir. D'après l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'économie océanique aurait été la cinquième économie mondiale si elle avait été considérée comme un pays en 2019. Ce même rapport prévoit que la taille de l'économie océanique aura quadruplé entre 1995 et 2050, en partie grâce à la numérisation et aux technologies autonomes.

Grâce à sa présence en mer du Nord, le partenariat entre Bedrock et FMS démontre une nouvelle fois l'importance de l'intelligence océanique autonome pour la croissance continue de l'économie océanique, même dans les environnements les plus difficiles de la planète.

À propos de Bedrock Ocean Exploration

Bedrock est l'infrastructure intelligente qui est au cœur de l'économie maritime. Nous découvrons des informations sur les océans à une vitesse sans précédent.

Bedrock développe des solutions d'intelligence océanique durables permettant à l'économie maritime de relever les défis les plus urgents auxquels le monde est confronté en matière de sécurité maritime, d'infrastructures, d'énergie et de climat. Notre architecture modulaire offre des capacités de renseignement inédites à nos partenaires gouvernementaux et commerciaux. Grâce à notre approche simplifiée « fly-and-deploy », les missions peuvent être mises en place à partir de n'importe quel navire disponible dans un délai de seulement 24 à 72 heures.

Notre pipeline d'intelligence automatisé fournit des analyses complètes en quelques heures et non pas en quelques semaines. En supprimant totalement les contraintes logistiques liées aux solutions traditionnelles, nous permettons à nos clients de prendre des décisions cruciales pendant leur fenêtre opérationnelle, tout en réduisant les coûts et en assurant la sécurité des équipes restées à terre.

La société Bedrock a été fondée en 2020 et son siège social est situé à Richmond, en Californie. Pour plus d'informations, Veuillez consulter www.bedrockocean.comt.

À propos de First Marine Solutions

Depuis 2009, First Marine Solutions (FMS) s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de solutions d'amarrage intégrées pour le secteur énergétique mondial. Proposant un service complet de bout en bout, FMS accompagne ses clients à chaque étape du cycle de vie d'un projet : de la conception et de l'ingénierie du système aux levés et à l'installation, en passant par la mise à disposition d'équipements et de personnel offshore, jusqu'au démantèlement final. Cette approche complète permet à FMS de proposer une véritable solution globale, alliant expertise technique, excellence opérationnelle et exécution fiable des projets à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.firstmarinesolutions.com.