Bedrock Ocean Exploration und First Marine Solutions geben strategische Partnerschaft bekannt, um die Kapazitäten für autonome Unterwasservermessungen in Großbritannien und Europa auszubauen

Die Vereinbarung sieht den Einsatz der autonomen Technologie von Bedrock am FMS-Standort in der Nordsee vor und verbindet damit autonome Meeresdaten mit der Offshore-Infrastruktur von FMS

RICHMOND, Kalifornien, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Bedrock Ocean Exploration („Bedrock"), der Dateninfrastrukturanbieter für die Meereswirtschaft, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit First Marine Solutions („FMS") bekannt, einem etablierten Marktführer für Vermessungs- und Ortungsdienstleistungen im Offshore-Energiesektor. Im Rahmen der Partnerschaft wird am FMS-Hauptsitz in Aberdeen ein britischer und europäischer Betriebsstandort für die autonome Meeresüberwachungstechnologie von Bedrock eingerichtet. Damit entsteht ein integriertes Angebot, das die Technologieplattform von Bedrock mit der Offshore-Erfahrung, der regionalen Präsenz und den Beratungsdienstleistungen von FMS verbindet.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Bedrock einen kompletten Satz seiner autonomen Unterwasserfahrzeuge in der FMS-Niederlassung in Aberdeen stationieren, die strategisch günstig gelegen ist, um den Betrieb in Großbritannien und Europa zu unterstützen. Bedrock wird Fachwissen im Bereich der Datenverarbeitung sowie umfassende Schulungen für das FMS-Personal bereitstellen, sodass FMS den Großteil der Betriebs- und Wartungsarbeiten vor Ort durchführen kann, ohne dass Geräte in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt werden müssen.

FMS wiederum wird die operative Infrastruktur bereitstellen, um Dienstleistungen in großem Maßstab zu liefern, darunter spezielle Einrichtungen für Bedrock, logistische Unterstützung, maritime Beratungsdienstleistungen sowie ein engagiertes Team von Vermessungsingenieuren, die in Zusammenarbeit mit Bedrock geschult wurden.

Das kombinierte Angebot ist darauf ausgelegt, Kunden aus den Bereichen Offshore-Energie und Unterwasserinfrastruktur eine vertikal integrierte Lösung zu bieten. Die Partnerschaft vereint autonome Datenerfassung, operative Unterstützung vor Ort sowie jahrzehntelange, branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Vermessung, Datenverarbeitung und Berichterstellung.

„FMS hat sich in der Nordsee und darüber hinaus den Ruf erarbeitet, genau die Art von Partner zu sein, auf den sich der Offshore-Energiesektor verlässt: erfahren, anpassungsfähig und operativ hervorragend", sagte Matthew Tirman, Chief Executive Officer von Bedrock. „Durch die Kombination unserer autonomen Technologie mit der regionalen Infrastruktur und dem Personal von FMS können wir Kunden in ganz Großbritannien und Europa Daten in Bedrock-Qualität mit der Geschwindigkeit und zu den Kosten liefern, die der Markt benötigt. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um den Betreibern, die die Offshore-Energieinfrastruktur für das nächste Jahrhundert der Meereswirtschaft aufbauen, Einblicke in die Zukunft der Unterwasserwelt zu ermöglichen."

„Bedrock stellt einen Quantensprung dar, wie Unterwasserdaten erfasst, verarbeitet und in Form von Erkenntnissen in einem Tempo bereitgestellt werden, das die Branche bisher noch nicht gesehen hat. Wir freuen uns, unseren Kunden diese Fähigkeit zur Verfügung zu stellen und damit die Vermessungs- und Beratungsdienstleistungen zu ergänzen, für die wir in der gesamten Offshore-Branche bekannt sind", sagte Steven Brown, CEO von First Marine Solutions. „Die Unterbringung der AUV-Systeme von Bedrock in Aberdeen, zusammen mit unserem für deren Betrieb und Wartung geschulten Team, wird zu schnelleren Reaktionszeiten, erhöhter Flexibilität und der Möglichkeit führen, dem Offshore-Energiesektor einen wirklich differenzierten Service anzubieten."

Über den Feldbetrieb hinaus werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für die neuen Möglichkeiten zu schärfen, die den Kunden zur Verfügung stehen, und darüber, wie diese die maritimen Branchen in den kommenden Jahren prägen werden. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wäre die Meereswirtschaft im Jahr 2019 die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt gewesen, wenn man sie als eigenständiges Land betrachtet hätte. Derselbe Bericht prognostiziert, dass sich die Größe der Meereswirtschaft zwischen 1995 und 2050 vervierfachen wird, was zum Teil auf die Digitalisierung und autonome Technologien zurückzuführen ist.

Mit ihrer Präsenz in der Nordsee unterstreicht die Partnerschaft zwischen Bedrock und FMS einmal mehr den Wert autonomer Meeresintelligenz für das anhaltende Wachstum der Meereswirtschaft – selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen der Erde.

Informationen zu Bedrock Ocean Exploration

Bedrock ist die Intelligenz-Infrastruktur, die die Meereswirtschaft antreibt. Wir erschließen Erkenntnisse über die Ozeane in beispielloser Geschwindigkeit.

Bedrock entwickelt beständige Lösungen für Meeresintelligenz, die es der Meereswirtschaft ermöglichen werden, die drängendsten Herausforderungen der Welt in den Bereichen maritime Sicherheit, Infrastruktur, Energie und Klima zu bewältigen. Unsere modulare Architektur bietet völlig neue Informationsfähigkeiten für staatliche und kommerzielle Partner. Dank unseres optimierten „Fly-and-Deploy"-Ansatzes können Einsätze von jedem verfügbaren Schiff aus innerhalb von nur 24 bis 72 Stunden mobilisiert werden.

Unsere automatisierte Informationspipeline liefert umfassende Erkenntnisse innerhalb von Stunden statt Wochen. Indem wir den logistischen Aufwand herkömmlicher Lösungen vollständig eliminieren, ermöglichen wir unseren Kunden, kritische Entscheidungen innerhalb ihres operativen Zeitfensters zu treffen, während gleichzeitig Kosten gesenkt werden und die Besatzungen sicher an Land bleiben.

Bedrock wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.bedrockocean.com.

Informationen zu First Marine Solutions

Seit 2009 hat sich First Marine Solutions (FMS) als führender Anbieter integrierter Verankerungslösungen für den globalen Energiesektor etabliert. Mit einem kompletten End-to-End-Service unterstützt FMS seine Kunden in jeder Phase des Projektlebenszyklus – vom Systemdesign und der technischen Planung über Vermessung und Installation bis hin zur Bereitstellung von Offshore-Ausrüstung und -Personal sowie der späteren Stilllegung. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es FMS, eine wirklich ganzheitliche Lösung anzubieten und weltweit technisches Fachwissen, operative Exzellenz sowie eine zuverlässige Projektabwicklung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.firstmarinesolutions.com.