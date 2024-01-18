Behring Co. 宣布公司革命性房屋收入和策略性 EB-5 基金 (RISE) 實現重要里程碑

加州布萊克霍克2024年1月18日 /美通社/ -- 總部位於加州布萊克霍克的領先房地產私募股權兼 EB-5 區域中心營運商 Behring Co. 欣然宣布，截至 2023 年底，其最新 EB-5 投資產品「房屋收入和策略性 EB-5 基金」(RISE) 實現重要里程碑，為 14 項資產中的 6 項提供全額資金，投資額高達 2529 萬美元，並透過開發和建設活動創造超過 574 個全職職位。

RISE 擁有 EB-5 市場領先的 3 年初始投資期限，致力在加州 14 個房屋資產多元化投資組合中促成 1.28 億美元貸款式投資。投資組合主要由三個重要的加利福尼亞大學伯克利分校學生宿舍項目組成，包括舊金山東灣區和聖地亞哥的市價多戶住宅和勞動力房屋項目。重要的是，RISE 旗下的所有 EB-5 資助項目均符合美國公民及移民服務局 (USCIS) 新的預留簽證或預留簽證額度 (HUA) 資格，該類別目前適用於所有國家。Behring Capital 行政總裁 Colin Behring 表示：「基金得以成功快速推出，全賴其強大的多元組合，包括風險較低的多元化策略、房屋重點，以及最快在 90 天內為美國 EB-5 投資者提供就業許可的同步申請選項。EB-5 產品在當地 H-1B 科技行業員工和有意移民的國際大學生中備受歡迎。」EB-5 計劃與投資者的需求變化急速。Behring 表示：「根據 USCIS 發布的數據，由於國家配額上限和積壓，將來鄉村簽證預留簽證額度必然會取消對中國和印度投資者的優先處理權。許多投資者轉向受歡迎市區及房屋或學生宿舍等低風險資產類型，以申請 HUA 預留類別。」

RISE 標誌著 Behring 在開創 EB-5 簽證合資格基金領域邁出一步，並透過提供 EB-5 債務式多元產品，體現 Behring 對提高 EB-5 行業品質的不懈努力。擁有 11 年歷史的 Behring Regional Center 是 USCIS 指定的 EB-5 區域中心，旗下所有項目均獲 USCIS 100% 批准。在 Behring Regional Center 的贊助下，Behring 的專業知識可謂無與倫比。至今，Behring 過往或目前大力贊助的開發項目價值超過 12 億美元。

Behring Capital 董事總經理 Peter Bibler 表示：「RISE 以多元化的 EB-5 債務式項目脫穎而出，同時利用 USCIS 制定的有利新『持續期』指引，提供 3 年的獨特快速初始期限。」

RISE 基金具備 Behring 市場領先地位的保障和擔保，其中包括借款人企業還款擔保、竣工擔保及強大的 I-526E 批准或退款擔保，彰顯 Behring 對投資者安全和信心的承諾。

Behring Capital LLC 邀請 EB-5 投資者、移民代理、移民律師及其他渠道合作夥伴，了解這個獨一無二的投資機會。詳情請瀏覽 Behring 網站或 YouTube 頻道。該頻道擁有超過 600 萬次瀏覽量，是專門提供 EB-5 投資教育、EB-5 新聞和 EB-5 行業最新動態的有用資源。

關於 Behring Capital LLC：

Behring Capital LLC 及其子公司 Behring Regional Center 是領先的 EB-5 投資贊助商及行業倡導者，擁有逾十年的 EB-5 成功和創新融資歷史，為舊金山灣區、矽谷和北加州大部分地區的多戶住宅、學生宿舍或綜合物業的開發或投資提供融資。Behring 在對 USCIS 的多次訴訟中獲勝，撤銷有誤的 2019 年 EB-5 現代化條例，並在 2022 年的訴訟獲勝，推翻所有錯誤終止 EB-5 區域中心營運的裁決，成為全球最值得信賴的 EB-5 品牌。Behring 專注於策略性房屋投資機會，鞏固其作為投資移民的投資者值得信賴的合作夥伴地位。

聯絡資訊：

Colin Behring

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Behring Co.