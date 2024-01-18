Behring Co. 宣布其开创性的住宅收入和战略 EB-5 基金 (RISE) 取得重要成功

加州黑鹰2024年1月18日 /美通社/ -- 总部位于加州黑鹰的领先房地产私募基金和 EB-5 区域中心运营商 Behring Co. 很高兴宣布其最新的 EB-5 投资产品住宅收入和战略 EB-5 基金 (RISE) 已取得重要成功。截至 2023 年年底，RISE 已实现了一个重要的里程碑，为其 14 处资产中的 6 处提供了全额资金，投资额达到了惊人的 2529 万美元，并通过开发和施工活动创造了超过 574 个全职工作岗位。

RISE 产品的初期投资期限为 3 年，领先于 EB-5 市场。这一产品以促成 1.28 亿美元的贷款式投资为目标，且覆盖各种产品组合，遍及加州的 14 处住宅资产。这一产品组合主要以三个加州大学伯克利分校学生公寓项目为核心，包括旧金山东湾地区和圣地亚哥的多户住宅商品房和劳动力住房计划。最重要的一点是，所有由 RISE 产品资助的 EB-5 项目都符合美国公民与移民服务局 (USCIS) 新出台的保留签证或预留类别 (HUA)，且适用于所有国家/地区。Behring Capital 首席执行官 Colin Behring 说道："这一基金之所以会如此迅速的顺利启动要归功于结合了各种强大特色，包括风险较低的多元化战略、以居民住宅为重点与同步递交选项，即能够最快在 90 天内为美国 EB-5 投资者提供就业授权文件。EB-5 产品在希望获得美国绿卡的本地 H-1B 技术行业员工和留学生群体中非常受欢迎。" EB-5 计划与对投资者的要求经常变化。Behring 评论道："从 USCIS 公布的数据来看，由于国家配额上限和积压问题，之后来自中国和印度的投资者肯定无法优先申请到乡村签证预留类别，许多投资者开始选择具有高需求城市地点和较低风险资产类型的 HUA 保留类别，比如住宅和学生公寓。"

RISE 标志着 Behring 在符合 EB-5 签证要求的基金领域迈出了开创性的一步，通过提供 EB-5 债务式的多样化产品，彰显了 Behring 致力于不断提升 EB-5 行业质量的坚定承诺。由 Behring Regional Center 资助，USCIS 指定的 EB-5 区域中心已有 11 年之久，且所有项目在 USCIS 的通过率达到 100%，这一堪称典范的纪录足以证明 Behring 的专业水准。时至今日，Behring 已经资助或正积极资助价值超 12 亿美元的开发项目。

Behring Capital 常务董事 Peter Bibler 说道："RISE 的多样化 EB-5 债务式项目是有别于其他产品的，并且是唯一一个将初始期限设为 3 年短期的产品，而且还充分利用了 USCIS 新出台的‘维持期'指南。"

RISE 基金享有 Behring 提供的市场领先的保护和担保服务。这些服务包括借款人公司还款担保、竣工担保以及强大的 I-526E 批准或退款担保，足以证明 Behring 在投资者安全和信心方面所践行的承诺。

Behring Capital LLC 诚邀 EB-5 投资者、移民代理机构、移民律师和其他渠道合作伙伴的加入，共同抓住这一拥有无限潜力的投资机遇。如需了解更多信息，请访问 Behring 网站或其 YouTube 频道。这一频道拥有 600 万浏览量，是资源最为丰富的频道之一，主题内容涉及各种 EB-5 投资讲解、EB-5 新闻和 EB-5 行业前沿资讯。

关于 Behring Capital LLC：

Behring Capital LLC 及其附属公司 Behring Regional Center 是行业领先的 EB-5 投资担保人和行业倡导者，在 EB-5 领域已成功立足十年之久，并在该领域不断深耕创新，为旧金山湾区、硅谷和北加州大部分地区的多户住宅、学生公寓或综合物业的开发或投资提供融资。Behring 曾多次对 USCIS 提起诉讼并胜诉，让其撤销了错误的 2019 年 EB-5 现代化条例，并在 2022 年的诉讼中获胜，扭转了所有 EB-5 区域中心险些被全部取消的局面，从而成为全球最值得信赖的 EB-5 品牌。Behring 以战略性住宅投资机会为主要目标，且深受希望借由投资渠道来获得美国绿卡投资者的信赖。

联系信息：

Colin Behring

[email protected]

https://berhingeb5.com

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Behring Co.