Beko publie son rapport intégré 2025, qui retrace les progrès accomplis au fil des années vers l'objectif « zéro émission nette »

Alors que Beko publie son Rapport Intégré 2025, Beko figure pour la troisième année consécutive dans le classement mondial du magazine TIME consacré au développement durable — conservant ainsi la première place dans son secteur —, ce qui souligne les progrès présentés dans ce document.

ISTANBUL, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Beko a publié son rapport intégré 2025, qui présente un compte rendu complet des performances financières, environnementales et sociales de l'entreprise au cours de l'année écoulée. Parallèlement, Beko a été désignée pour la troisième année consécutive comme l'une des entreprises les plus durables au monde par le magazine TIME, conservant ainsi la première place dans son secteur d'activité. Cette distinction, décernée en partenariat avec Statista, confirme de manière indépendante des années de progrès constants et mesurables.

Can Dincer, Beko CEO Beko Integrated Report 2025

Ce rapport présente les résultats concrets obtenus dans l'ensemble des sites de production de Beko à travers le monde. En 2025 :

Les projets d'efficacité énergétique menés sur l'ensemble des sites de production ont permis d'économiser 69 562 GJ d'énergie et d'éviter l'émission de 5 297 tonnes de CO₂e.

Le taux de recyclage des déchets dans l'ensemble des sites de production a atteint 98,6 %, contre un objectif de 99 %.

La capacité installée en énergies renouvelables a atteint 96 MWp, contre 90,2 MWp l'année précédente. Beko a également atteint un taux de 63,5 % d'électricité verte, dans le cadre de son objectif visant à atteindre 100 % dans l'ensemble de ses activités de production d'ici 2030.

Les projets d'optimisation de la consommation d'eau et de récupération des eaux de pluie menés sur différents sites ont permis de réaliser une économie totale d'eau de 219 114 m3.

Derrière ces résultats se trouve une transformation plus profonde des activités industrielles de l'entreprise. Trois sites de production de Beko ont été distingués au sein du Global Lighthouse Network du Forum économique mondial, l'usine d'Ulmi ayant par ailleurs obtenu la distinction supplémentaire, et plus rare, de Sustainability Lighthouse. Les principes appliqués sur ce site sont progressivement étendus à l'ensemble de l'écosystème industriel de Beko afin d'accélérer la production à plus faible impact environnemental. Beko exploite actuellement 13 usines à automatisation avancée à travers le monde — dotées de technologies d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de robotique — et vise à en compter 17 d'ici fin 2026.

En matière d'économie circulaire, les centres de reconditionnement de Beko, répartis sur plusieurs sites, ont remis sur le marché plus de 148 000 appareils rien qu'en 2025. Depuis 2014, l'entreprise a recyclé 1,98 million d'appareils relevant de la directive DEEE dans ses propres installations de recyclage, et a utilisé 31 665 tonnes de plastiques recyclés dans ses produits en 2025.

Sur l'ensemble de sa gamme de produits, 72,6 % du chiffre d'affaires de Beko en 2025 provenait de produits à plus faible empreinte carbone — un chiffre qui reflète à la fois l'ampleur de la gamme de produits à haute efficacité énergétique de l'entreprise et la demande croissante des consommateurs pour des appareils répondant aux préoccupations environnementales.

Le fait d'être distingué par TIME trois années d'affilée est important, car cela montre que le développement durable est un pilier fondamental de l'activité de Beko , a déclaré Can Dinçer, PDG de Beko. Nos usines connaissent une double transformation, marquée à la fois par la décarbonisation et la numérisation. Ces progrès sont mûrement réfléchis et mesurables, et notre rapport intégré explique précisément comment. Alors que le monde se prépare à la COP31, la démarche la plus crédible qu'une entreprise puisse adopter consiste à montrer concrètement ce qu'elle fait plutôt que de se contenter de le proclamer. C'est ce que nous faisons.

Le classement annuel du magazine TIME évalue plus de 5 000 entreprises à travers le monde sur la base de leurs performances environnementales et sociales, de leur transparence et de leurs rapports ESG. Le fait que Beko continue de figurer parmi les entreprises répondant à des normes de plus en plus strictes témoigne d'un modèle économique dans lequel le développement durable est structurellement intégré à l'ensemble des activités, des chaînes d'approvisionnement et des gammes de produits.

Outre son rapport intégré, la société a également publié son deuxième rapport de développement durable conforme aux normes TSRS, établi conformément aux normes turques de reporting en matière de développement durable (TSRS), qui correspondent à l'adoption par la Turquie des normes IFRS relatives à la publication d'informations sur le développement durable émises par l'International Sustainability Standards Board (ISSB). Ce rapport est accessible au public et fournit des informations détaillées sur les risques liés au climat, les opportunités, la gouvernance, la stratégie et les performances de l'entreprise.

À propos de Beko

Beko est un groupe international spécialisé dans l'électroménager, bénéficiant d'une forte présence mondiale, et opérant par l'intermédiaire de filiales implantées dans plus de 55 pays. Il emploie environ 45 000 collaborateurs et dispose de sites de production répartis dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Beko détient ou utilise 22 marques sous licence restreinte (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko est le premier fabricant d'électroménager en Europe en termes de parts de marché (en volume) et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 milliards d'euros en 2025. Les centres et bureaux de R&Det de conception de Beko 28 répartis dans le monde entier emploient plus de 2 000 collaborateurs en R&D et détiennent à ce jour plus de 4 500 demandes de brevets internationaux déposées. L'entreprise a obtenu la note la plus élevée dans le cadre de l'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) de l' dans le secteur des biens durables ménagers (DHP) pour la septième année consécutive (sur la base des résultats datés du 16 octobre 2025).** La société a été désignée comme la 89e entreprise la plus durable selon le magazine TIME et le classement 2026 de Statista des entreprises les plus durables au monde et occupe la première place de son secteur depuis trois années consécutives. La vision de Beko est Respectueux de la planète, respecté dans le monde

www.bekocorporate.com

*Titulaire de licence limité à certaines juridictions.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., société mère de Beko.