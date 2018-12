Belfrics Group gibt Einführung ihrer KYC-konformen Blockchain „Belrium" bekannt

KUALA LUMPUR, Malaysia, 24. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Die Belfrics Group, eine weltweit aktive Firma für Blockchain-Technologie, die in zehn Ländern Lösungen für den Fiat-Krypto-Umtausch und die Blockchain-Entwicklung betreibt, gab heute die weltweite Einführung von „Belrium Mainnet" bekannt – einer KYC-konformen Blockchain und ersten ihrer Art. Mit der Belrium-Blockchain will die Firma Unternehmen ein sicheres, privates, personalisiertes und dezentralisiertes Ökosystem bieten, das die mit KYC-Compliance verbundenen Wiederholungen minimiert und damit erheblich Zeit und Kosten spart. Die Belrium-Blockchain ist in diesem Zusammenhang einzigartig: Nicht nur ermöglicht sie es Unternehmen und Gesellschaften, die Zeit für das „Onboarding" des Kunden zu verkürzen. Sie vereinfacht auch den Compliance-Prozess, da sie die Notwendigkeit von Wiederholungen eliminiert.