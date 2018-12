Belfrics Group annonce le lancement de sa blockchain Belrium conforme aux règles KYC

KUALA LUMPUR, Malaisie, 24 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Belfrics Group, une société internationale spécialisée dans la technologie blockchain qui gère des échanges de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires ainsi que des solutions de développement de blockchain dans 10 pays, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de Belrium Mainnet, une blockchain conforme aux règles de la connaissance de la clientèle (KYC, know your customer) qui fait figure de pionnière. Belrium vise à proposer aux entreprises un écosystème sécurisé, privé, personnalisé et décentralisé qui a pour objectif de minimiser la répétition liée à la conformité aux règles KYC et économisant ainsi beaucoup de temps et des frais importants. Belrium est unique dans ce contexte, car elle permet aux affaires et aux entreprises non seulement de réduire le temps d'intégration client, mais simplifie également le processus de conformité en éliminant le besoin de répétition.