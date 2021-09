Beliebte Vorschulserien für das Kinderfernsehen werden durch Falcons „IP Expander"-Modell zum Leben erweckt

Die Erweiterung der Eigenschaften und Charaktere beginnt mit dem Curiosity Playground™-Komplex, einem großen Erlebnis- und Unterhaltungszentrum, das von Falconʼs Beyond™ entwickelt wird und für mehrere Standorte auf der ganzen Welt vorgesehen ist. Das Curiosity Playground-Erlebnis wird ikonische Produkte wie Dinosaur Train ® , SuperWHY! ® , Odd Squad™ © und Wild Kratts ® sowie aufstrebende Stars wie Elinor Wonders Why™ © , Xavier Riddle and the Secret Museum und Letʼs Go Luna™ © in unterhaltsamen, interaktiven Umgebungen, die Medien nahtlos mit praktischer Erkundung für die ganze Familie verbinden.

Mit den neuen Möglichkeiten seines IP Expander™-Modells ist Falconʼs Beyond in der Lage, IPs gleichzeitig über mehrere Ausdrucksformen zu aktivieren, von Medieninhalten über Verbraucherprodukte bis hin zu Erlebnisparks, Resorts, Einzelhandel, Gastronomie, Unterhaltung und mehr - mit neuen Kanälen und neuen Zielgruppen.

Bisher angekündigte teilnehmende Kinderfernsehsender

Zu den Kindereinrichtungen, die das Modell von Falcon¡s Beyond IP Expander durch das Curiosity Playground-Erlebnis nutzen sollen, gehören: Elinor Wonders Why™©, Odd Squad™©, Dinosaur Train®, Sid the Science Kid®, Letʼs Go Luna™©, SuperWHY!®, Wild Kratts® und Xavier Riddle and the Secret Museum™© und viele mehr.

Die Bekanntgabe dieser preisgekrönten Immobilien und Standorte erfolgt in Kürze, sobald die Verträge abgeschlossen sind.

Die Einführung von Curiosity Playground ist das erste Mal, dass sich diese Vorschulfernsehsender zusammentun, um sich zu einem greifbaren Ort mit Ladengeschäft zu entwickeln. Diese Eigenschaften und Charaktere von PBS KIDS® werden sich anderen starken, hochrangigen Marken anschließen, die derzeit mit dem Falconʼs Beyond IP Expander-Modell arbeiten.

Vier Portale auf dem Curiosity Playground

Beim Betreten des Curiosity Playground werden den Gästen vier Portale präsentiert, von denen jedes zu einem unterhaltsamen, geschichtsträchtigen Erlebnis in einem „Neugier-Spektrum" aus Technologie, Wissenschaft, Natur und Kunst führt. Hinter jedem Portal beginnt für die Gäste eine selbstgeführte Reise der Erkundung, Interaktion und des Lernens mit geliebten Charakteren und immersiven Umgebungen. Intellektuelle Eigenschaften werden rotiert und verändert, so dass jeder Curiosity Playground unendlich erweiterbare Möglichkeiten bietet, die in einem zugänglichen Kernevent verankert sind. Die Gäste können ihre Fortschritte verfolgen und mit Hilfe des proprietären Falconʼs Beyond ÄEONXP™-Ökosystems personalisierte Erlebnisse erhalten.

„Der Curiosity Playground bietet Familien eine neue Möglichkeit, sich mit ihren Lieblingssendungen und -figuren in einer hochgradig interaktiven Umgebung zu beschäftigen", sagte Dawn Ciccone, Vice President, KIDS Licensing. „Es ist aufregend zu sehen, wie Eigenschaften und Charaktere, die auf PBS KIDS ausgestrahlt werden, in Unterhaltungsorten und thematischen Attraktionen zum Leben erweckt werden

Wir sind begeistert, mit diesen Kultobjekten zusammenzuarbeiten", sagt Daryl White, Vice President of Global Licensing & Business Development bei Falconʼs Beyond. „Uns wurde eine noch nie dagewesene Möglichkeit geboten, den Fußabdruck dieser erstaunlichen Welten, Charaktere und Geschichten zu diversifizieren - und dabei etwas zu schaffen, das super lustig, sehr lehrreich und, ehrlich gesagt, spektakulär ist! Unsere Zusammenarbeit mit diesen Kinderfernsehproduzenten wird ihr umfangreiches Wissen in die Curiosity Playground-Erlebnisse einfließen lassen und stellt einen großartigen ersten Schritt dar, um unser IP-Expander-Modell auf diese Produktfamilie zu übertragen."

Seit mehr als zwei Jahrzehnten schafft Falconʼs Beyond immersive Unterhaltungs- und Bildungsumgebungen für weltbekannte Organisationen wie das National Geographic® Museum, SeaWorld® Orlando, Atlantis Sanya, Busch Gardens® Williamsburg, Kennedy Space Center™, MOTIONGATE™ Dubai, IMG Worlds of Adventure™ und viele andere.

Die Curiosity Playground-Komplexe werden in künftige ortsgebundene Unterhaltungsviertel integriert, die derzeit in Planung sind.

Informationen zu Falconʼs Beyond Global LLC

Falconʼs Beyond Global, LLC mit Hauptsitz in Orlando, Florida, ist ein voll integriertes, erstklassiges Unternehmen für die Entwicklung von Unterhaltungserlebnissen, das als 360° IP Expander™-Modell agiert. Das Unternehmen bringt seine eigenen und die geistigen Eigentumsrechte von Partnern durch eigene und betriebene Themenparks, Resorts, Attraktionen, patentierte Technologien, Spielfilme, Episodenserien, Verbraucherprodukte, Lizenzen und darüber hinaus auf globale Märkte. Das Unternehmen hat zahlreiche Designpreise gewonnen und Designdienstleistungen in 39 Ländern der Welt erbracht. Sie setzt sich aus drei Kernbereichen zusammen: Falconʼs Creative (Masterplanung, Design und digitale Medien), Falconʼs Licensing und Falconʼs Parks & Resorts. Storytelling ist die treibende Kraft hinter allen Falconʼs Beyond™-Projekten, die erdachte Welten in die Realität umsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.falconsbeyondglobal.com

Informationen zu Sinking Ship Entertainment

Sinking Ship Entertainment, das auf der Hot50-Liste von Kidscreen für das Jahr 2020 zur Nummer eins der Produktionsfirmen für Kinderunterhaltung ernannt wurde, ist ein weltweit renommiertes und branchenführendes Studio für Produktion, Vertrieb, VFX und interaktive Inhalte für Kinder und Familien. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat Sinking Ship 24 Daytime Emmy® Awards gewonnen, darunter Seriengewinne für Ghostwriter (Apple TV+), Dino Dan: Trekʼs Adventures (Nickelodeon), Odd Squad (PBS Kids) und Giver (ION) und wurde beim Banff World Media Festival 2021 als innovativster Produzent ausgezeichnet. Mit einem weltweiten Ruf für Qualität, bahnbrechende Original-Serien und begleitende interaktive Erlebnisse hat Sinking Ship mehr als 17 Serien produziert und in mehr als 200 Ländern auf der ganzen Welt vertrieben. Zu den bevorstehenden Projekten gehören die dritte Staffel des Welterfolgs Odd Squad, Builder Brothers Dream Factory, in Zusammenarbeit mit Scott Brothers Entertainment und die mit Spannung erwartete Serie Jane, die in Koproduktion mit dem Jane Goodall Institute entsteht. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere website, Facebook, Twitter und Instagram.

Informationen zur 9 Story Media Group

Die 9 Story Media Group ist ein führender Entwickler, Produzent und Vertreiber von geistigem Eigentum für Kinder und Familien. Das preisgekrönte Animationsstudio Brown Bag Films ist weltweit für erstklassige Marken wie Doc McStuffins, Daniel Tigerʼs Neighborhood, Octonauts, Wild Krattsund Blueʼs Clues and You bekannt. Der internationale Vertriebszweig des Unternehmens, 9 Story Distribution International mit Sitz in Dublin, vertritt 4.400 halbstündige Zeichentrick- und Live-Action-Programme, die auf einigen der angesehensten internationalen Kanäle und Plattformen zu sehen sind. Die hauseigene Abteilung für Verbraucherprodukte, 9 Story Brands, baut internationale Unterhaltungsmarken für Kinder auf und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Kreativität, Markenmarketing und Lizenzierung. Die Creative Affairs Group von 9 Story entwirft, entwickelt und produziert preisgekrönte Markenprodukte und setzt dabei bahnbrechende formative Forschung ein. Mit Niederlassungen in Toronto, Dublin, New York und Bali beschäftigt die 9 Story Media Group 1000 Mitarbeiter im Kreativ- und Unternehmensbereich.

www.9story.com

Informationen zu 9 Story Brands

9 Story Brands ist die Abteilung für Markenmanagement und Verbraucherprodukte der 9 Story Media Group, einem führenden Entwickler, Produzenten und Vertreiber von geistigem Eigentum für Kinder und Familien. 9 Story Brands baut internationale Unterhaltungsmarken für Kinder auf und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Kreativität, Markenmarketing und Lizenzierung. 9 Story Brands verwaltet die Merchandising-Rechte für bekannte Kindersendungen wie Daniel Tigerʼs Neighborhood, Clifford The Big Red Dog, Colorforms, Wild Kratts, Super Why! und Karmaʼs World.

www.9story.com

Informationen zu THE JIM HENSON COMPANY

Die Jim Henson Company ist seit über 60 Jahren führend in der Familienunterhaltung und gilt als Innovator in Sachen Puppenspiel, Animatronics und digitale Animation. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Produktion der kommenden Serie Harriet the Spy und einem Reboot von Fraggle Rock, beide für Apple TV+, sowie an Guillermo Del Toros Pinocchio für Netflix und dem Spielfilm The Portable Door. Zu Hensons jüngsten Fernsehauftritten gehören Duffʼs Happy Fun Bake Time für discovery+, Earth to Ned für Disney+, Fraggle Rock: Rock On! für Apple TV+ und die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Netflix-Originalserie The Dark Crystal: Age of Resistance.

Informationen zur Kratt Brothers Company

Die Brüder Chris Kratt und Martin Kratt sind ausgebildete Zoologen, die auf der Grundlage ihrer Begeisterung für Tiere und ihrer großen Beliebtheit bei einem Familienpublikum eine Marke für Familienunterhaltung aufgebaut haben. Seit der Gründung ihrer Produktionsfirma Kratt Brothers Company im Jahr 1993 haben sie über 290 Episoden von vier erfolgreichen Fernsehserien entwickelt und als ausführende Produzenten betreut: Krattsʼ Creatures, Zooboomafoo mit den Kratt Brothers, Kratt Bros. Be The Creature, und Wild Kratts. Sie spielen in diesen Programmen sich selbst und sind Regisseure, Drehbuchautoren, Schriftsteller und Tierfilmer, immer auf der Suche nach dem „creature adventure".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609916/FEATURED___CuriosityPlayground_ART_v07.jpg

SOURCE Falcon’s Beyond Global, LLC