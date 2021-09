Les propriétés préscolaires de la télévision Beloved Children prennent vie grâce au modèle « IP Expander » de Falcon

L'expansion des propriétés et des personnages débutera avec le complexe Curiosity Playground™, une destination éducative expérientielle majeure conçue par Falcon's Beyond™ et destinée à de multiples endroits dans le monde. L'expérience Curiosity Playground mettra en vedette des propriétés emblématiques comme Dinosaur Train ® , SuperWHY! ® , Odd Squad™ © et Wild Kratts ® , et des étoiles montantes comme Elinor Wonders Why™ © , Xavier Riddle and the Secret Museum et Let's Go Luna ™ © dans des environnements amusants et interactifs qui intègrent de manière transparente les médias et l'exploration pratique pour toute la famille.

Avec de nouvelles capacités grâce à son modèle IP Expander™, Falcon's Beyond a le pouvoir d'activer simultanément des adresses IP dans de multiples expressions, du contenu média aux produits de consommation en passant par les parcs expérientiels, les centres de villégiature, les commerces de détail et les restaurants, le divertissement et plus encore, avec de nouvelles chaînes et de nouveaux auditoires.

Propriétés participantes de télévision pour enfants annoncées à ce jour

Les propriétés pour enfants qui devraient tirer parti du modèle IP Expander de Falcon's Beyond dans le cadre de l'expérience Curiosity Playground comprennent : Elinor Wonders Why™©, Odd Squad™©, Dinosaur Train®, Sid the Science Kid®, Let's Go Luna™©, SuperWHY!®, Wild Kratts®et Xavier Riddle and the Secret Museum™©, et plusieurs autres.

Des annonces relatives à ces propriétés et à ces lieux primés seront communiquées à mesure que les ententes seront conclues.

Avec le déploiement des installations de Curiosity Playground, ce sera la première fois que ces installations de télévision préscolaire pour enfants seront réunies pour devenir une destination réelle. Ces propriétés et personnages PBS KIDS® se joindront à d'autres marques puissantes de haut niveau qui utilisent actuellement le modèle IP Expander de Falcon's Beyond. Des annonces sont en attente.

Les quatre portails de Curiosity Playground

Lorsqu'ils découvrent l'expérience Curiosity Playground, les invités peuvent choisir entre quatre portails, chacun menant à une expérience amusante et riche en histoires. Leur seront ainsi proposé tout un « éventail de curiosités », relatives aux technologies, aux sciences, à la nature et aux arts. Au-delà de chaque portail, les invités entament un voyage autoguidé d'exploration, d'interaction et d'apprentissage avec des personnages aimés et des environnements immersifs. Les propriétés intellectuelles feront l'objet d'une rotation et d'un changement. Chaque installation Curiosity Playground pourra ainsi présenter des possibilités infiniment extensibles ancrées dans une expérience de base accessible. Les invités pourront suivre leurs progrès et vivre des expériences personnalisées en utilisant l'écosystème exclusif ÄEONXP™ de Falcon's Beyond.

« L'expérience Curiosity Playground permettra aux familles de découvrir leurs spectacles et personnages préférés d'une nouvelle façon, dans un environnement hautement interactif », a déclaré Dawn Ciccone, vice-présidente chez KIDS Licensing. « C'est passionnant de voir des propriétés et des personnages qui passent sur PBS KIDS prendre vie et devenir des destinations de divertissement et des attractions à thème. »

« Nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de travailler avec ces propriétés emblématiques », a déclaré Daryl White, vice-président en charge de l'octroi de licences mondiales et responsable du développement commercial chez Falcon's Beyond. « On nous a donné une occasion sans précédent de diversifier l'empreinte de ces mondes fascinants, et de ces personnages et histoires incroyables, tout en créant quelque chose de très amusant, de profondément éducatif et franchement, de spectaculaire ! Notre processus de collaboration avec ces producteurs de télévision pour enfants mettra à profit leurs vastes connaissances pour enrichir les expériences de Curiosity Playground et représente une première étape formidable pour intégrer notre modèle IP Expander à cette famille de propriétés. »

Depuis plus de deux décennies, Falcon's Beyond crée des environnements éducatifs et de divertissement immersifs pour des organisations de renommée mondiale comme le National Geographic® Museum, SeaWorld® Orlando, Atlantis Sanya, Busch Gardens® Williamsburg, Kennedy Space Center™, MOTIONGATE™ Dubai, IMG Worlds of Adventure™, et bien d'autres.

Les complexes de Curiosity Playground seront désormais intégrés dans les futurs quartiers de divertissement localisés, dont la construction est actuellement en cours de planification.

À propos de Falcon's Beyond Global LLC

Falcon's Beyond Global, LLC, dont le siège social est situé à Orlando, en Floride, est une entreprise de développement de divertissement expérientiel entièrement intégrée, qui agit comme un modèle IP Expander™ à 360°. L'entreprise offre ses propres IP propriétaires et partenaires sur les marchés mondiaux par l'entremise d'infrastructures et autres actifs qu'elle détient et exploite : parcs d'attractions, de centres de villégiature, d'attractions, de technologies brevetées, de longs métrages, de séries épisodiques, de produits de consommation, de licences et d'autres activités. L'entreprise a remporté de nombreux prix de design et fourni des services de design dans 39 pays à travers le monde. Elle se compose de trois secteurs principaux : Falcon's Creative (planification principale, conception et médias numériques), Falcon's Licensing et Falcon's Parks & Resorts. La narration est la force directrice de tous les projets Falcon's Beyond™, qui transforment des mondes imaginaires en réalité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.falconsbeyondglobal.com.

À propos de Sinking Ship Entertainment

Nommée numéro un de la Kids' Entertainment Production Company sur la liste Hot50 de Kidscreen en 2020, Sinking Ship Entertainment est un studio de production, de distribution, VFX et proposant des services interactifs. Mondialement reconnu, ce leader de l'industrie est spécialisé dans le contenu destiné aux enfants et aux familles. Depuis sa fondation en 2004, Sinking Ship Entertainment a remporté 24 prix Daytime Emmy®, notamment pour des séries : Ghostwriter (Apple TV+), Dino Dan: Trek's Adventures (Nickelodeon), Odd Squad (PBS Kids) et Giver (ION). L'entreprise a également été nommée « producteur le plus innovateur » au Festival mondial des médias de Banff en 2021. Forte de sa réputation mondiale et de son engagement en faveur de la qualité, pour la réalisation de séries originales révolutionnaires et son offre d'expériences interactives d'accompagnement, Sinking Ship Entertainment a produit plus de 17 séries et intervient en tant que distributeur dans plus de 200 pays à travers le monde. Les projets à venir comprennent la troisième saison du succès mondial, Odd Squad, Builder Brothers Dream Factory, en partenariat avec Scott Brothers Entertainment, et la série très attendue, Jane, coproduite avec le Jane Goodall Institute. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de 9 Story Media Group

9 Story Media Group est un créateur, producteur et distributeur de premier plan de la propriété intellectuelle axée sur les enfants et la famille. Son studio d'animation primé, Brown Bag Films, est reconnu dans le monde entier pour ses meilleures marques, telles que Doc McStuffins, Daniel Tiger's Neighborhood, Octonauts, Wild Kratts et Blue's Clues and You. La branche de distribution internationale de l'entreprise, 9 Story Distribution International basée à Dublin, représente 4 400 demi-heures d'émissions d'animation et d'action en direct, vues sur certaines des chaînes et plateformes internationales les plus respectées. Sa division interne de produits de consommation, 9 Story Brands, construit des marques internationales de divertissement pour les enfants, avec une expertise dans le domaine de la création, du marketing de marque et des licences. Le 9 Story Creative Affairs Group crée, développe et produit des propriétés de marque primées en utilisant une recherche formative révolutionnaire. Avec des installations à Toronto, Dublin, New York et Bali, 9 Story Media Group emploie 1 000 employés et créatifs.

À propos de 9 Story Brands

9 Story Brands est la division dédiée à la gestion de la marque et aux produits de consommation de 9 Story Media Group, un créateur, producteur et distributeur de contenu de premier plan, axé sur les enfants et la propriété intellectuelle familiale. 9 Story Brands construit des marques de divertissement internationales pour les enfants, avec une expertise dans la création, le marketing de marque et les licences. 9 Story Brands gère les droits de merchandising pour les meilleures propriétés pour enfants, y compris Daniel Tiger's Neighborhood, Clifford The Big Red Dog, Colorforms, Wild Kratts, Super Why! et Karma's World.

À PROPOS DE THE JIM HENSON COMPANY

The Jim Henson Company est demeurée un leader dans le domaine du divertissement familial depuis plus de 60 ans et est reconnue comme un innovateur en marionnettes, en animatronique et en animation numérique. La société est actuellement en production sur la prochaine série Harriet the Spy et un redémarrage de Fraggle Rock, à la fois pour Apple TV+, ainsi que Pinocchio de Guillermo Del Toro pour Netflix et le long métrage The Portable Door. Les participations télévisuelles les plus récentes de The Jim Henson Company comprennent Duff's Happy Fun Bake Time pour discovery+, Earth to Ned pour Disney+, Fraggle Rock : Rock On! pour Apple TV+ et la série originale Netflix, récompensée par un Emmy Award, The Dark Crystal : Age of Resistance.

À propos de Kratt Brothers Company

Zoologistes de formation, les frères Chris Kratt et Martin Kratt ont construit une marque de divertissement familiale, fondée sur leur passion pour les animaux et leur grande popularité auprès d'un public familial. Depuis la fondation de leur société de production Kratt Brothers Company en 1993, ils ont développé et produit plus de 290 épisodes de quatre séries télévisées à succès : Kratts' Creatures, Zooboomafoo with the Kratt Brothers, Kratt Bros. Be The Creature, et Wild Kratts. Ils sont les vedettes de ces émissions, jouant leur propre rôle, et sont également réalisateurs, scénaristes, auteurs et directeurs de la photographie animalière, toujours à la poursuite de « l'aventure des créatures ».

