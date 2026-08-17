Benjamin K SIGG, président de la WOAC, rencontre le célèbre collectionneur Uli SIGG lors d'une visite VIP exclusive à Art Basel, en Suisse

LUCERNE, Suisse, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- À l'invitation officielle VIP d'Art Basel, une délégation du Comité mondial Olymp'Arts (WOAC), conduite par son président Benjamin K SIGG, a récemment assisté au vernissage privé exclusif de la collection Sigg au château de Mauensee. Au cours de cet événement, la délégation du WOAC a eu des entretiens approfondis avec le Dr Uli SIGG, l'un des plus grands collectionneurs mondiaux d'art contemporain chinois.

The Meeting Venue - Castle Mauensee, Lucerne, Switzerland

Le dialogue a porté sur l'évolution du paysage du marché mondial de l'art, les deux parties explorant des approches innovantes visant à intégrer davantage les philosophies esthétiques orientales dans les systèmes internationaux de collection et de commissariat d'exposition. La délégation a également bénéficié d'un accès exclusif à la prestigieuse collection privée du Dr SIGG.

Largement reconnu comme l'un des collectionneurs d'art les plus influents au monde, le Dr Sigg a constitué une collection exhaustive et systématique d'art contemporain chinois. Sa collection comprend plus de 2 200 œuvres réalisées par plus de 350 artistes, ce qui lui vaut d'être salué comme un chroniqueur et collectionneur encyclopédique de l'art contemporain chinois.

À propos de WOAC

Le Comité mondial Olymp'Arts (WOAC) a pour mission de favoriser le dialogue international entre l'art, la culture et la société. Guidé par la philosophie « L'art pour un monde meilleur » et animé par la mission de faire revivre la tradition artistique olympique née dans la Grèce antique en 566 av. J.-C., le Comité met à profit le pouvoir de l'art et des sciences humaines pour explorer activement la contribution spécifique que l'art peut apporter à la réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD).

Site internet officiel : https://www.olymp-arts.world